IIT-BHU के छात्रों ने बनाया हैंड हेल्ड माइक्रो डिवाइस; देश भर के IITs में अव्वल रहा इनोवेशन

IIT-BHU के छात्रों ने बनाया हैंड हेल्ड माइक्रो डिवाइस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कैसे तैयार की गई यह डिवाइस: छात्र सुप्रतिम महापात्रा ने बताया कि जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती थी. जब हम लोगों ने लैब में नॉर्मल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना शुरू किया तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

विजेता टीम में अर्क्य ज्योति घोष और सुप्रतीम महापात्रा शामिल हैं, जिन्होंने स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. प्रांजल चंद्रा के मार्गदर्शन में यह नवाचार विकसित किया.

इसमें प्रतिष्ठित टेक्नोक्रेट्स, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारी, नीति-निर्माता और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल रहे. अंतिम मूल्यांकन में तकनीकी उत्कृष्टता के साथ-साथ सामाजिक प्रासंगिकता, स्केलेबिलिटी, किफायत और व्यावहारिक उपयोगिता को भी परखा गया.

नंबर वन बना IIT-BHU का इनोवेशन: विजेता टीम में अर्क्य ज्योति घोष और सुप्रतिम महापात्रा: IIT-BHU का प्रोजेक्ट टॉप 6 फाइनलिस्ट्स में स्थान बनाने में सफल रहा. शीर्ष 6 टीमों ने अपने कार्यशील प्रोटोटाइप और विचारों को विशिष्ट जूरी पैनल के सामने पेश किया.

डिवाइस मजबूत स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है, जो कैंसर कोशिकाओं और सूक्ष्म जीव प्रणालियों सहित विभिन्न कोशिकीय संरचनाओं की इमेजिन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है. इसकी खासियत इसका पोर्टेबल होना है.

उन्होंने बताया कि यह हैंड हेल्ड माइक्रो इमेजिंग डिवाइस कम लागत में तैयार किया गया है. इसे पोर्टेबल माइक्रोस्कोपी के रूप में डिजाइन किया गया है. इससे शैक्षणिक संस्थानों, फील्ड रिसर्च और संसाधन सीमित डायग्नोस्टिक सेटअप में सटीक इमेजिंग की सुविधा बढ़ाई जा सकती है.

IIT हैदराबाद में मिला पुरस्कार: प्रो. प्रांजल चंद्रा ने बताया कि 'RISE@IITs-2026' इंटर आईआईटी यूजी इनोवेशन मीट का उद्देश्य स्नातक छात्रों में नवाचार आधारित सोच को प्रोत्साहित करना है. प्रभावशाली और समाज के लिए उपयोगी विचारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है.

छात्रों ने यह इनोवेशन प्रो. प्रांजल चंद्रा के मार्गदर्शन में पूरा किया. यह डिवाइस कहीं ले जाने में आसान है. इसे लैपटॉप और स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है. यह ब्लड टेस्ट लेकर कैंसर सेल्स की जांच में न सिर्फ कारगर है, बल्कि इसकी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से ऑन स्क्रीन देखी जा सकती है. इतना ही नहीं यह डिवाइस जांच का विश्लेषण करने में सक्षम है. सारा डाटा स्टोर होता है, जिससे कभी भी जांच का एनालिसिस किया जा सकता है.

वाराणसी: IIT-BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के दो छात्रों ने नया कीर्तिमान बनाया है. उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जो विभिन्न तरह की जांच के लिए बेहद कारगर है. छात्रों द्वारा बनाए गए इस हैंड हेल्ड माइक्रो इमर्जिंग डिवाइस को हैदराबाद में आयोजित 'इंटर आईआईटी अंडरग्रेजुएट इनोवेशन मीट-RISE@IITs-2026' में बेस्ट इनोवेशन का प्रथम पुरस्कार मिला है.

माइक्रोस्कोप में आंखों से लगातार देखना पड़ता था. इस समस्या का हल निकालने के लिए हमने सोचा कि हम ऑटोमैटिक सिस्टम बनाएंगे. हमने प्लान किया कि एक इंटीग्रेटेड छोटा डिवाइस होगा, जिसे हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं. इसका मूल्य भी कम होगा. इसमें पूरा सेटअप नॉर्मल माइक्रोस्कोप का ही है.

10 हजार से कम कीमत का डिवाइस: सुप्रतिम महापात्रा ने बताया कि हमने डिवाइस को छोटा कर दिया है. इसे मोबाइल वैन में लेकर ट्रेवल कर सकते हैं. रिमोट लोकेशन पर ब्लड टेस्ट वगैरह इससे कर सकते हैं. इसका मूल्य 10,000 रुपए से कम है. हम लोगों ने IIT हैदराबाद में इसका प्रजेंटेशन दिया.

हमारी टीम में तीन लोग थे. मेरे साथ अर्क्य ज्योति घोष और हमारे शिक्षक थे. इस आइडिया को हमने लगभग डेढ़ साल पहले प्रपोज किया था. हमारे शिक्षक ने इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट किया.

डिवाइस का आर्किटेक्चर डिजाइन हमने खुद से किया. इसे थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है. इसका ऑब्जेक्टिव स्क्रीन छोड़कर हमने कुछ भी खरीदा नहीं है. हमने सब खुद से बनाया है.

बल्क टेस्टिंग में होगी आसानी: सुप्रतिम महापात्रा बताते हैं कि सॉफ्टवेयर आदि सभी लैब के अंदर ही बनाए गए हैं. हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत स्कूल स्तर से ही होती है. वहां पर प्लांट टिश्यूज देखने से लेकर बाहर ब्लड सैंपल तक इसका प्रयोग होता है. हमारे डिवाइस का प्रयोग इन सभी जगहों पर हो सकता है.

पैथालॉजी में ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है. हमारा लक्ष्य है कि हम इसे पैथालॉजी लैब्स में स्थापित कराएं. जहां पर बल्क में या फिर रिमोट एरिया में जाकर डॉक्टर्स द्वारा चेकअप किया जाता है. उन्हें इसके प्रयोग से टेस्टिंग में आसानी होगी. टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट देने में समय लगता है, उसे भी तुरंत निकाला जा सकता है.

प्रो. प्रांजल चंद्रा और छात्र सुप्रतिम महापात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)

लैपटॉप-फोन से होगा कनेक्ट: एसोसिएट प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा ने बताया RISE@IITs-2026 में देश के जितने भी IITs हैं, उनके छात्रों ने हिस्सा लिया. इसे IIT हैदराबाद ने होस्ट किया. इस बार हमारे लैब से दो छात्र अर्क्य ज्योति घोष और सुप्रतिम महापात्रा ने प्रतिभाग किया.

इसमें हमने माइक्रो साइज का एक डिवाइस तैयार किया है. इसमें हम लोगों ने एक स्क्रीन भी लगाई है, जिसमें डिजिटली डाटा देख सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लैपटॉप, आइपैड या फिर स्मार्टफोन या किसी भी छोटे डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें स्टोरेज भी दिया गया है. इससे किसी भी डाटा का 2 महीने बाद भी विश्लेषण कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि हैदराबाद में एक दिन का कार्यक्रम था. इसमें पुरस्कार के रूप में एक शील्ड और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिला है. इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में किया जाएगा. अपने डिवाइस को हम लोग और भी एडवांस करेंगे.

इस डिवाइस के ऑनर में मैं और मेरे साथ अर्क्य ज्योति घोष, सुप्रतिम महापात्रा हैं. इसे हम लोगों ने खुद से ही तैयार किया है. यह अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक IIT-BHU में विकसित की गई है. IIT-BHU ने इस तकनीक के लिए वर्ष 2025 में पेटेंट दायर किया है, जिसमें प्रो. प्रांजल चंद्रा, सुप्रतिम महापात्रा और अर्क्य ज्योति घोष को आविष्कारक के रूप में नामित किया गया है.

IIT-BHU की बड़ी उपलब्धि: IIT-BHU के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि इंटर आईआईटी जैसे अत्यंत प्रतिस्पर्धी मंच पर शीर्ष पुरस्कार प्राप्त करना संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह सफलता संस्थान की नवाचार संस्कृति, व्यावहारिक अनुसंधान और युवा नवप्रवर्तकों को वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

