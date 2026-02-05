ETV Bharat / state

IIT BHU की छात्रा से रेप का मामला; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई पीड़िता, अधिवक्ता ने की जिरह

फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई.

वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में गुरुवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुणाल पाण्डेय और सक्षम पटेल के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह ने जिरह पूरी कर ली. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत कर दी है.

अधिवक्ता संजीव ने बताया कि गुरुवार को इस मामले में पीड़िता के साथी से जिरह करने के लिए आनंद चौहान के अधिवक्ता को पुनः जिरह करने की अनुमति मिल गई. इसके लिए आनंद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, उनके सहयोगी अधिवक्ता संजीव चौबे व कुंदन सिंह ने आवेदन दिया था. इन्होंने पीड़िता से पुनः जिरह करने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी. इस दौरान अभियोजन के तरफ से एडीजीसी मनोज गुप्ता कोर्ट में जिरह के दौरान उपस्थित रहे. पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिरह किया गया.

तीन आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप : प्रकरण के अनुसार, बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. दौरान विवेचना में तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया गया था.

इस मामले पीड़िता का बयान हो चुका है. बचाव पक्ष की तरफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिरह होने का आदेश होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पीड़िता की कोर्ट में मौजूदगी होने के बाद ही जिरह करने की गुहार लगाई है. इसके कारण पीड़िता की जिरह नहीं हो पाई है, तो कोर्ट ने अन्य गवाह पीड़िता के साथी को गवाही के लिए तलब किया था.

इसके तहत गवाही प्रक्रिया चल रही थी. पिछली तिथि पर कोर्ट ने गवाही के लिए विवेचक को तलब किया था. विवेचक का कोर्ट में बयान भी दर्ज हुआ है. उसी दौरान आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस मामले पीड़िता के जिरह होना बाकी है. इस मामले में बचाव पक्ष से पीड़िता से जिरह नहीं होने से नैसर्गिक न्याय नहीं मिल पाएगा.

बचाव पक्ष पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह करने के लिये तैयार है. इसलिए विवेचक से जिरह स्थगित करते हुए पीड़िता से जिरह करने की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी. इसके तहत पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह की कार्रवाई चल रही है.

