IIT BHU की छात्रा से रेप का मामला; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जिरह, 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
एडीजीसी मनोज गुप्ता का कहना है कि छात्रा को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.
Published : January 6, 2026 at 8:42 PM IST
वाराणसी : साल 2023 में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए रेप मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. पीड़िता से आरोपित के वकील ने जिरह की. जिरह की कार्रवाई पूरी न होने पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की है. अदालत के आदेश पर वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता का बयान और बचाव पक्ष द्वारा जिरह की कार्रवाई की जा रही है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा पक्ष रखा जा रहा है.
इस मामले में एडीजीसी मनोज गुप्ता का कहना है कि छात्रा को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और उसके साथ जिरह की गई है. कोर्ट ने अगली तिथि पर जिरह जारी रखने के लिए कहा है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में दिसंबर माह में मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के प्रथम विवेचक इंस्पेक्टर सहजानंद श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया था कि दो नवंबर 2023 को पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर लंका थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान तीनों आरोपितों के वकीलों राजीव प्रताप सिंह, संजीव कुमार चौबे व कुंदन कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि पीड़िता की शेष जिरह विवेचक के बयान से पहले दर्ज किये जाएं. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था.
यह था मामला : बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद भाजपा आईटी विंग से जुड़े आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था. सभी की जमानत भी हो चुकी है. फिलहाल प्रकरण की सुनवाई की जा रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की तरफ से गवाह का बयान दर्ज न होने के कारण उसकी जिरह को समाप्त करते हुए पुलिस की तरफ से बयान दर्ज करने का आदेश दिया था.
