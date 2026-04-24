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EV व्हीकल के बैटरी की डिजिटल पहचान; IIT BHU के वैज्ञानिक कर रहे तकनीक पर काम

आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस समय तक बैटरी की कितनी 'लाइफ साइकिल' इस्तेमाल हो चुकी है. इसमें कितनी उपयोगी लाइफ बाकी है. बैटरी का 'स्टेट ऑफ हेल्थ' क्या है. जो बैटरियां हम समझते हैं कि इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो गई हैं, उनकी 'सेकंड लाइफ' को भी सुनिश्चित किया जा सकता है.

IIT BHU के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. आरके सिंह ने बताया कि ‘बैटरी आधार’ बहुत ही जबरदस्त कांसेप्ट है. इसमें बैटरी के जन्म से लेकर उसके री-बर्थ तक का पूरा डाटा आपके पास उपलब्ध रहेगा.

भारत सरकार की नई योजना के मुताबिक अब बैटरी आधार पैक बनाया जा रहा है. इसमें 21 अक्षर का बैटरी पैक आधार नंबर होगा. इससे हर बैटरी को डिजिटल पहचान मिलेगी. इसका उद्देश्य EV बैटरियों की ट्रेसेबिलिटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करना है.

वाराणसी: IIT BHU के वैज्ञानिक बैटरी आधार को सपोर्ट करने वाली तकनीकी पर काम कर रहे है. यह ‘आधार कार्ड’ बैटरी के जीवन के बारे में सारी जानकारी देगा. इसका फायदा यह होगा कि लोग बैटरी के जीवन से जुड़ी हर जानकारी को हासिल कर सकते है.

उन्होंने बताया कि अगर कोई बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के लिए इस्तेमाल हो रही है, एक समय के बाद उसके लायक नहीं रह जाती, तो उसे हम किसी दूसरे ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां कम पावर की जरूरत है. ‘बैटरी आधार’ एक तरह से बैटरी की पूरी लाइफ का डाटा उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है.

प्रो. आरके सिंह ने बताया कि ऐसा कह सकते हैं कि यह आधार की तरह काम करेगा. क्योंकि नाम वहीं से लिया गया है. आधार का मतलब यह है कि आपके पास बैटरी की पूरी बायोग्राफी उपलब्ध कराएगा.

उन्होंने बताया कि आमतौर पर जब बैटरी बनाई जाती है, तो मैन्युफैक्चरर उसकी एक बायोग्राफी तैयार करता है. जैसे उसकी कितनी लाइफ साइकिल है. वह कितने दिन चलेगी या कितना तापमान झेल सकती है. लेकिन ‘बैटरी आधार’ के जरिए बैटरी के इस्तेमाल के दौरान उसका पल-पल का डाटा 'डायनेमिकली' अपडेट होता रहेगा.

IIT BHU के वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद हमें एक ऐसा बैटरी आधार मिलेगा, जिसकी मदद से हम अपनी बैटरी की लाइफ पता लगा सकेंगे और उसका प्रयोग कितना बचा है वह भी जान सकेंगे. इससे इलेक्ट्रिक कचरा अधिक होने की संभावनाओं पर भी रोक लग सकेगी.

बैटरी आधार एक तरीके की डिजिटल पहचान देने वाली तकनीक है. जो बैटरी की पूरी कुंडली के बारे में बताएगी. इसका उद्देश्य बैटरी के निर्माण, उपयोग से लेकर के इसके रिसाइकिल करने और पूरे जीवन चक्र को जानने और उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगी. इसे फोन से भी ऑपरेट किया जा सकता है. यह एक QR कोड तकनीकी पर आधारित होगा, जो बैटरी की पूरी हिस्ट्री बताएगा. ॉॉ

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