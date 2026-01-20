ETV Bharat / state

IIT-BHU के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, हरे नारियल पर शोध बनेगा इस्पात उद्योग के लिए गेम चेंजर

इस नए शोध से इस्पात उत्पादन की कार्बन तीव्रता घटाने और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति हो सकती है.

IIT-BHU के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि.
IIT-BHU के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को एक नई सफलता मिली है. धातुकर्म अभियांत्रिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने हरे नारियल के छिलके से बने बायोचार (Green Coconut Husk Biochar, GCB) को लौह निर्माण प्रक्रियाओं में प्रयोग किया है. उनका मानना है कि यह अध्ययन न केवल इस्पात उद्योग के लिए एक संभावित गेम चेंजर है, बल्कि भारत की नेट ज़ीरो-2070 की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान है. इस नए शोध से इस्पात उत्पादन की कार्बन तीव्रता घटाने और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति हो सकती है.

IIT-BHU में धातुकर्म अभियांत्रिकी विभाग के प्रो. गिरिजा शंकर महोबिया एवं उनकी टीम डॉ. विश्वजीत मिश्रा, रेहान सचान और डॉ. एलएस राव ने हरे नारियल के छिलके से बने बायोचार (Green Coconut Husk Biochar, GCB) को लौह निर्माण (Ironmaking) प्रक्रियाओं में अपचायक (Reducing Agent) के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं का सफल परीक्षण किया है. यह शोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित Waste Management जर्नल में प्रकाशित हुआ है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है. 2021-22 में 19,247 मिलियन नारियल का उत्पादन दर्ज किया गया था.

नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगा बड़ा सहयोग : शोधकर्ताओं ने बताया, इस्पात उद्योग विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन का लगभग 7% और भारत में 12% तक योगदान करता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य और 2030 तक 20% उत्सर्जन कटौती का संकल्प लिया है. ऐसे में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर स्थानीय एवं नवीकरणीय बायोमास-आधारित अपचायकों का उपयोग, इस लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम है. उन्होंने बताया कि भारत देश में बड़ी मात्रा में नारियल का उत्पादन होता है. उतनी ही बड़ी मात्रा मात्रा में अपशिष्ट (खोल व भूसी) उत्पन्न होता है, जिसे अब तक पर्याप्त औद्योगिक उपयोग नहीं मिल पाया था.

इस्पात उद्योग में जीवाश्म-आधारित अपचायकों का विकल्प : प्रो. गिरिजा शंकर महोबिया की टीम ने शोध में पाया कि GCB पारंपरिक नॉन-कोकिंग कोयले के समान अपचयन क्षमता प्रदर्शित करता है. शुरुआती 60 मिनट में इसकी अपचयन दर अधिक तेज रही, जिससे प्रक्रिया की दक्षता बढ़ सकती है. इसमें राख और सल्फर की मात्रा कोयले की तुलना में काफी कम है, जिससे स्पंज आयरन की गुणवत्ता में सुधार और स्लैग निर्माण में कमी संभव है. टीम ने पाया कि यह पूरी तरह नवीकरणीय और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अपशिष्ट से निर्मित है, जिससे परिवहन व पर्यावरणीय लागत घटती है. हरे नारियल के छिलकों से निर्मित बायोचार, लौह एवं इस्पात उद्योग में जीवाश्म-आधारित अपचायकों के विकल्प के रूप में समाधान प्रस्तुत करता है.

इस्पात उद्योग के लिए एक संभावित गेम-चेंजर : शोधकर्ताओं ने बताया कि बायोचार (Green Coconut Husk Biochar, GCB) की उत्पादन लागत लगभग ₹10,000-16,000 प्रति टन अनुमानित है, जबकि नॉन-कोकिंग कोयला ₹546-3,460 प्रति टन उपलब्ध है, लेकिन GCB के पर्यावरणीय लाभ, बेहतर प्रतिक्रिया दर और गुणवत्ता सुधार इसकी लागत को सार्थक ठहराते हैं.

इसे पूर्ण विकल्प के बजाय कोयले के मिश्रण (Blended Use) में अपनाने से उत्सर्जन कम करने का व्यावहारिक मार्ग खुलता है. संस्थान के निदेशक, प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि IIT-BHU के शोधकर्ता सतत और स्वच्छ तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं. यह अध्ययन न केवल इस्पात उद्योग के लिए एक संभावित गेम-चेंजर है, बल्कि भारत की नेट ज़ीरो-2070 की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान है.

