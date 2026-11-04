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IIT BHU के शोधकर्ताओं ने किया कमाल; ग्रेफीन आधारित नैनोकंपोजिट विकसित किया, अपशिष्ट जल से 92.91% विषाक्त डाई हटाई

IIT BHU ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) और पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद हानिकारक एवं पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहने वाली डाई को हटाने के लिए एक उन्नत नैनोकंपोजिट विकसित किया है. इस नई सामग्री ने अनुकूलित परिस्थितियों में एरियोक्रोम ब्लैक टी नामक विषाक्त डाई को 92.91 प्रतिशत तक हटाने में सफलता हासिल की है. यह शोध औद्योगिक अपशिष्ट जल के अधिक प्रभावी और किफायती शोधन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

आईआईटी बीएचयू की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह संयुक्त शोध आईआईटी बीएचयू के जैव रासायनिक अभियांत्रिकी विद्यालय तथा एक विश्वविद्यालय के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया. शोध दल में आईआईटी (बीएचयू) के जैव रासायनिक अभियांत्रिकी विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्रा के साथ विश्वविद्यालय के आलोक तिवारी, गौरांग दामले, डॉ. विशाल सांधवार, डॉ. शिवेंदु सक्सेना और दीक्षा सक्सेना शामिल हैं.





शोधकर्ताओं ने टिन ऑक्साइड (SnO₂), ग्रेफीन और विद्युत चालकता वाले पॉलीमर पॉलीपाइरोल को मिलाकर एक नवीन नैनोकंपोजिट तैयार किया है. इसे एकल-पॉट संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है. इस सामग्री में पॉलीपाइरोल की परत कणों को आपस में एकत्रित होने से रोकती है, जिससे डाई के अणुओं को अवशोषित करने के लिए अधिक सक्रिय स्थल उपलब्ध रहते हैं.

एरियोक्रोम ब्लैक टी एक व्यापक रूप से प्रयुक्त एजो डाई है, जिसका उपयोग विशेष रूप से वस्त्र उद्योग सहित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है. इसकी रासायनिक संरचना के कारण यह जैविक अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होती है और पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रह सकती है. इससे औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है. डाई हटाने की पारंपरिक तकनीकों में फोटोकैटेलिसिस और विद्युत-रासायनिक प्रक्रियाएं प्रभावी होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक परिचालन लागत वाली हो सकती हैं. ऐसे में शोधकर्ताओं ने अवशोषण आधारित तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया. शोध के दौरान रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी नामक सांख्यिकीय अनुकूलन तकनीक का उपयोग किया गया. इसके माध्यम से पीएच, अवशोषक की मात्रा, डाई की सांद्रता, संपर्क समय और तापमान जैसे विभिन्न कारकों का एक साथ विश्लेषण किया गया. अनुकूलित परिस्थितियों में नैनोकंपोजिट ने 92.91 प्रतिशत डाई हटाने की दक्षता प्रदर्शित की, जबकि मॉडल द्वारा अनुमानित दक्षता 92.90 प्रतिशत थी. इस प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 मिनट के भीतर अवशोषण संतुलन प्राप्त कर लिया गया.



