IIT BHU के शोधकर्ताओं ने किया कमाल; ग्रेफीन आधारित नैनोकंपोजिट विकसित किया, अपशिष्ट जल से 92.91% विषाक्त डाई हटाई
औद्योगिक अपशिष्ट जल के अधिक प्रभावी और किफायती शोधन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है शोध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:04 PM IST
वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) और पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद हानिकारक एवं पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहने वाली डाई को हटाने के लिए एक उन्नत नैनोकंपोजिट विकसित किया है. इस नई सामग्री ने अनुकूलित परिस्थितियों में एरियोक्रोम ब्लैक टी नामक विषाक्त डाई को 92.91 प्रतिशत तक हटाने में सफलता हासिल की है. यह शोध औद्योगिक अपशिष्ट जल के अधिक प्रभावी और किफायती शोधन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
आईआईटी बीएचयू की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह संयुक्त शोध आईआईटी बीएचयू के जैव रासायनिक अभियांत्रिकी विद्यालय तथा एक विश्वविद्यालय के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया. शोध दल में आईआईटी (बीएचयू) के जैव रासायनिक अभियांत्रिकी विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्रा के साथ विश्वविद्यालय के आलोक तिवारी, गौरांग दामले, डॉ. विशाल सांधवार, डॉ. शिवेंदु सक्सेना और दीक्षा सक्सेना शामिल हैं.
शोधकर्ताओं ने टिन ऑक्साइड (SnO₂), ग्रेफीन और विद्युत चालकता वाले पॉलीमर पॉलीपाइरोल को मिलाकर एक नवीन नैनोकंपोजिट तैयार किया है. इसे एकल-पॉट संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है. इस सामग्री में पॉलीपाइरोल की परत कणों को आपस में एकत्रित होने से रोकती है, जिससे डाई के अणुओं को अवशोषित करने के लिए अधिक सक्रिय स्थल उपलब्ध रहते हैं.
एरियोक्रोम ब्लैक टी एक व्यापक रूप से प्रयुक्त एजो डाई है, जिसका उपयोग विशेष रूप से वस्त्र उद्योग सहित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है. इसकी रासायनिक संरचना के कारण यह जैविक अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होती है और पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रह सकती है. इससे औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है. डाई हटाने की पारंपरिक तकनीकों में फोटोकैटेलिसिस और विद्युत-रासायनिक प्रक्रियाएं प्रभावी होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक परिचालन लागत वाली हो सकती हैं. ऐसे में शोधकर्ताओं ने अवशोषण आधारित तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया.
शोध के दौरान रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी नामक सांख्यिकीय अनुकूलन तकनीक का उपयोग किया गया. इसके माध्यम से पीएच, अवशोषक की मात्रा, डाई की सांद्रता, संपर्क समय और तापमान जैसे विभिन्न कारकों का एक साथ विश्लेषण किया गया. अनुकूलित परिस्थितियों में नैनोकंपोजिट ने 92.91 प्रतिशत डाई हटाने की दक्षता प्रदर्शित की, जबकि मॉडल द्वारा अनुमानित दक्षता 92.90 प्रतिशत थी. इस प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 मिनट के भीतर अवशोषण संतुलन प्राप्त कर लिया गया.
इस नैनोकंपोजिट की अधिकतम अवशोषण क्षमता 434.8 मिलीग्राम प्रति ग्राम दर्ज की गई, जो अध्ययन में तुलना किए गए अन्य एरियोक्रोम ब्लैक टी अवशोषकों की तुलना में बेहतर रही. कम मात्रा में अवशोषक के उपयोग और अपेक्षाकृत कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त होना इस सामग्री की प्रमुख विशेषताएं हैं. शोधकर्ताओं ने इसकी पुनः उपयोग क्षमता का भी परीक्षण किया छह बार उपयोग के बाद भी सामग्री ने लगभग 77 प्रतिशत डाई हटाने की दक्षता बनाए रखी.
हालांकि, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के माध्यम से इसके पुनर्जनन की प्रक्रिया में दक्षता में गिरावट देखी गई. छह चक्रों के बाद डाई हटाने की क्षमता लगभग 93 प्रतिशत से घटकर 63 प्रतिशत रह गई. शोधकर्ताओं के अनुसार, इसकी दीर्घकालिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए बेहतर पुनर्जनन तकनीकों पर आगे काम करने की आवश्यकता है. इस शोध के निष्कर्ष Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials में प्रकाशित किया है, जिसका प्रकाशन स्प्रिंगर नेचर द्वारा किया जाता है.
शोध पत्र का शीर्षक Adsorptive Removal of Eriochrome Black T by Using SnO₂/Graphene/Polypyrrole: Implementation of Response Surface Methodology है. यह अध्ययन शोध दल के वर्ष 2026 में RSC Advances में प्रकाशित मैलाकाइट ग्रीन डाई के निष्कासन संबंधी पूर्ववर्ती शोध को आगे बढ़ाता है. यह उपलब्धि औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन के लिए उन्नत नैनो-सामग्रियों के विकास की संभावनाओं को रेखांकित करती है. साथ ही, पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक तकनीकों के विकास में आईआईटी (बीएचयू) के शोध प्रयासों को भी महत्वपूर्ण रूप से सामने लाती है.
यह भी पढ़ें : कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर: स्वस्थ कोशिकाओं की मौत का खतरा होगा कम