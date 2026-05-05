फ्रांस की इस यूनिवर्सिटी में विजिटर स्कॉलर चुने गए डॉ. शिवम; IIT BHU में हैं प्रोफेसर
यह शोध कार्य यूनिवर्सिटी ऑफ बॉरदॉ के IMS प्रयोगशाला में प्रो. क्रिस्टेल मानेक्स के सहयोग से किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 1:48 PM IST
वाराणसी: IIT BHU के इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिवम वर्मा का चयन फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ बॉरदॉ में आयोजित प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर्स प्रोग्राम 2026 के लिए हुआ है. उनका चयन फ्रांस सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉरदॉ द्वारा संचालित ‘फ्रांस 2030’ पहल के तहत हुआ है.
इसका उद्देश्य नए प्रयासों को बढ़ावा देना और वैश्विक शोध सहयोग को सुदृढ़ करना है. यह अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि IIT BHU की वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान और अत्याधुनिक शोध एवं नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
यह उपलब्धि भारत-फ्रांस शैक्षणिक संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी.
डॉ. शिवम वर्मा ने बताय कि उनकी शोध परियोजना 'न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के लिए फेरेइलेक्ट्रिक FET डिवाइसेस का उन्नत कॉम्पैक्ट मॉडलिंग एवं बेंचमार्किंग' अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर उपकरणों पर केंद्रित है. यह न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग प्रणालियों को और दक्ष करने और महत्वपूर्ण रूप से उसे आगे बढ़ा सकते हैं.
यह क्षेत्र ह्यूमन ब्रेन की कार्यप्रणाली से प्रेरित एक उभरता हुआ शोध क्षेत्र है. यह शोध कार्य यूनिवर्सिटी ऑफ बॉरदॉ के IMS प्रयोगशाला में प्रो. क्रिस्टेल मानेक्स के सहयोग से किया जाएगा.
वह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान केंद्र है. इस कार्यक्रम के तहत डॉ. वर्मा 1 मई से 31 जुलाई 2027 तक बॉरदॉ में प्रोफेसर इनविते (विजिटिंग प्रोफेसर) के रूप में कार्य करेंगे.
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