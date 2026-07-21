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आईआईटी बीएचयू के प्रो. श्याम कमल बने पोलिश विज्ञान अकादमी के विदेशी सदस्य

विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले प्रो. श्याम कमल को पोलिश विज्ञान अकादमी का सदस्य चुना गया

आईआईटी बीएचयू के प्रो. श्याम कमल
आईआईटी बीएचयू के प्रो. श्याम कमल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:18 PM IST

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वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बीएचयू) के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर श्याम कमल को पोलिश विज्ञान अकादमी (Polska Akademia Nauk (PAN) का विदेशी सदस्य चुना गया है. पोलिश विज्ञान अकादमी, पोलैंड की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है. यह देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मानों में से एक मानी जाती है.

प्रो. श्याम कमल का चयन अकादमी महासभा द्वार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान, उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किया गया है.

पोलिश विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रो. मारेक कोनार्जेव्स्की ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से प्रो. श्याम कमल को इस उपलब्धि पर बधाई दी, उन्हें इस वर्ष के अंत में पोलैंड की राजधानी वारसॉ स्थित अकादमी मुख्यालय में आयोजित समारोह में विदेशी सदस्यता का प्रमाण-पत्र ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है.

अकादमी ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी सदस्यता भारत और पोलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करेगी. इस प्रतिष्ठित उपलब्धि पर आईआईटी (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने प्रो. श्याम कमल को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान संस्थान के लिए अत्यंत गौरव का विषय है.

उन्होंने कहा कि प्रो. श्याम कमल की उत्कृष्ट शोध उपलब्धियां न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रमाण हैं, बल्कि आईआईटी (बीएचयू) की वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा, अनुसंधान उत्कृष्टता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी सशक्त बनाती हैं.

प्रो. श्याम कमल का पोलिश विज्ञान अकादमी का विदेशी सदस्य चुना जाना आईआईटी (बीएचयू) के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह सम्मान इंस्टीट्यशन की रिसर्च, इनोवेशन और वैश्विक शैक्षणिक सहभागिता के क्षेत्र में बड़ा रोल निभयेगा.

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