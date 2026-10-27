IIT-BHU के प्रो. ब्रह्मेश्वर मिश्रा को प्रतिष्ठित 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान, फार्मेसी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान
आईआईटी-बीएचयू के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. ब्रह्मेश्वर मिश्रा को फार्मेसी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान से नवाजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:27 PM IST
वाराणसी: वाराणसी स्थित आईआईटी-बीएचयू के भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. ब्रह्मेश्वर मिश्रा को फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान मिला है. उन्हें यह विशिष्ट सम्मान फार्मेसी शिक्षा के नियामक निकाय 'फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया' (पीसीआई) की तरफ से प्रदान किया गया है. नई दिल्ली के द्वारका स्थित आईटीसी होटल में एक विशेष समारोह के दौरान उन्हें यह गौरवशाली 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान दिया गया. प्रो. मिश्रा आईआईटी-बीएचयू के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों में गिने जाते हैं जिन्होंने इस संस्थान में 42 वर्षों से अधिक समय तक अपनी निष्ठावान सेवाएं दी हैं.
विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में दर्ज है नाम: शिक्षण, शोध और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान ने देश में फार्मेसी शिक्षा को एक बिल्कुल नई दिशा दी है. उनकी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक और शोध प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें वर्ष 2020 से 2026 के बीच लगातार छह साल तक विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है. इसके अलावा वर्ष 2024 की स्कॉलर जीपीएस रैंकिंग के अनुसार वे औषधि वितरण यानी ड्रग डिलीवरी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 0.1 प्रतिशत शोधकर्ताओं में शामिल रहे हैं. फार्मेसी के व्यापक क्षेत्र में भी उनका नाम शीर्ष 0.34 प्रतिशत शोधकर्ताओं की सूची में गर्व के साथ शुमार किया जाता है.
शोध कार्यों और अकादमिक उपलब्धियों का रहा है लंबा सफर: अपने चार दशकों से अधिक के शानदार करियर में प्रो. मिश्रा ने अब तक 32 शोधार्थियों को उनकी पीएचडी और 90 से अधिक विद्यार्थियों को एम.फार्म. तथा एम.टेक. स्तर पर मार्गदर्शन दिया है. उनके नाम पर 250 से ज्यादा शोध प्रकाशन, 13,288 से अधिक साइटेशन, 60 का एच-इंडेक्स और 200 का आई-10 इंडेक्स दर्ज हैं. अपने अब तक के सफर में वे लगभग 30 प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं. वे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई विकसित देशों में अकादमिक और व्यावसायिक मंचों पर विशेष व्याख्यान देकर अपने अमूल्य शोध अनुभव साझा कर चुके हैं.
शिक्षा जगत के लिए एक प्रेरणादायक मील का पत्थर: यह प्रतिष्ठित 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान प्रो. मिश्रा की चार दशकों से भी लंबी शैक्षणिक यात्रा, उत्कृष्ट शोध कार्यों और फार्मेसी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है. उनकी यह उपलब्धि न केवल वाराणसी और आईआईटी-बीएचयू के लिए बल्कि पूरे देश के शैक्षणिक जगत के लिए बेहद गौरव की बात है. उनके द्वारा तैयार किए गए शोध और विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक बड़ी प्रेरणा बना रहेगा.
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