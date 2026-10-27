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IIT-BHU के प्रो. ब्रह्मेश्वर मिश्रा को प्रतिष्ठित 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान, फार्मेसी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान

42 वर्षों के बेजोड़ शैक्षणिक योगदान के लिए प्रो. मिश्रा को मिला गौरव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी स्थित आईआईटी-बीएचयू के भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. ब्रह्मेश्वर मिश्रा को फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान मिला है. उन्हें यह विशिष्ट सम्मान फार्मेसी शिक्षा के नियामक निकाय 'फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया' (पीसीआई) की तरफ से प्रदान किया गया है. नई दिल्ली के द्वारका स्थित आईटीसी होटल में एक विशेष समारोह के दौरान उन्हें यह गौरवशाली 'भैषजी शिक्षा रत्न' सम्मान दिया गया. प्रो. मिश्रा आईआईटी-बीएचयू के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों में गिने जाते हैं जिन्होंने इस संस्थान में 42 वर्षों से अधिक समय तक अपनी निष्ठावान सेवाएं दी हैं.

विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में दर्ज है नाम: शिक्षण, शोध और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान ने देश में फार्मेसी शिक्षा को एक बिल्कुल नई दिशा दी है. उनकी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक और शोध प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें वर्ष 2020 से 2026 के बीच लगातार छह साल तक विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है. इसके अलावा वर्ष 2024 की स्कॉलर जीपीएस रैंकिंग के अनुसार वे औषधि वितरण यानी ड्रग डिलीवरी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 0.1 प्रतिशत शोधकर्ताओं में शामिल रहे हैं. फार्मेसी के व्यापक क्षेत्र में भी उनका नाम शीर्ष 0.34 प्रतिशत शोधकर्ताओं की सूची में गर्व के साथ शुमार किया जाता है.