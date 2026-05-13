ETV Bharat / state

IIT-BHU के नौ शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि; 'वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग' में मिली जगह, निदेशक बोले- "गर्व का विषय"

निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह सम्मान संस्थान में हो रहे उच्चस्तरीय शोध, नवाचार एवं वैश्विक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है.

IIT-BHU के नौ शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि
IIT-BHU के नौ शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) वाराणसी के नौ संकाय सदस्यों को अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित वैश्विक रिसर्च रैंकिंग प्लेटफॉर्म Research.com द्वारा जारी “World’s Best Scientists Rankings 2026” में स्थान प्राप्त हुआ है.

निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि प्रतिष्ठित Research.com द्वारा जारी "World’s Best Scientists Rankings" में संस्थान के संकाय सदस्यों का शामिल होना पूरे IIT (BHU) परिवार के लिए गर्व का विषय है. यह सम्मान संस्थान में हो रहे उच्चस्तरीय शोध, नवाचार एवं वैश्विक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है. उन्होंने कहा कि IIT (BHU) शोध, नवाचार के उत्कृष्ट वातावरण को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे समाज एवं तकनीकी विकास में सार्थक योगदान सुनिश्चित हो सके.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में IIT (BHU) की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करती है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध, वैश्विक शैक्षणिक पहचान एवं बहुविषयी वैज्ञानिक योगदान को निरंतर प्रोत्साहन देने के प्रयासों को रेखांकित करती है. विस्तृत रैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है.

प्रो. सत्यव्रत जित
प्रो. सत्यव्रत जित (Photo credit: ETV Bharat)

रैंकिंग में IIT (BHU) के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं में प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा (रसायन विज्ञान), प्रो. प्रलय मैती, प्रो. राजीव प्रकाश, डॉ. अनुज कुमार (मटेरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी), प्रो. प्रांजल चन्द्रा (बायोकेमिकल इंजीनियरिंग), प्रो. जहर सरकार (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), प्रो. राम शरण सिंह (केमिकल इंजीनियरिंग), प्रो. सत्यव्रत जित एवं प्रो. सोमक भट्टाचार्य (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) शामिल हैं.

यह रैंकिंग वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शोध प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार की जाती है, जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में वैज्ञानिक योगदान की गुणवत्ता एवं प्रभाव का आकलन करते हैं. इन संकाय सदस्यों में से कई शोधकर्ताओं को पिछले वर्षों में “World’s Top 2% Scientists” सूची में भी कई बार स्थान प्राप्त हो चुका है.

यह भी पढ़ें : IIT-BHU की वैश्विक स्तर पर बढ़ी पहचान; गुड गवर्नेंस में 336वां, नॉलेज एक्सचेंज में 303वां स्थान

TAGGED:

VARANASI IIT BHU
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
VARANASI NEWS
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.