ETV Bharat / state

IIT-BHU के नौ शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि; 'वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग' में मिली जगह, निदेशक बोले- "गर्व का विषय"

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) वाराणसी के नौ संकाय सदस्यों को अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित वैश्विक रिसर्च रैंकिंग प्लेटफॉर्म Research.com द्वारा जारी “World’s Best Scientists Rankings 2026” में स्थान प्राप्त हुआ है.

निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि प्रतिष्ठित Research.com द्वारा जारी "World’s Best Scientists Rankings" में संस्थान के संकाय सदस्यों का शामिल होना पूरे IIT (BHU) परिवार के लिए गर्व का विषय है. यह सम्मान संस्थान में हो रहे उच्चस्तरीय शोध, नवाचार एवं वैश्विक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है. उन्होंने कहा कि IIT (BHU) शोध, नवाचार के उत्कृष्ट वातावरण को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे समाज एवं तकनीकी विकास में सार्थक योगदान सुनिश्चित हो सके.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में IIT (BHU) की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करती है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध, वैश्विक शैक्षणिक पहचान एवं बहुविषयी वैज्ञानिक योगदान को निरंतर प्रोत्साहन देने के प्रयासों को रेखांकित करती है. विस्तृत रैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है.