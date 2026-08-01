IIT-BHU में नया सेशन शुरू; हॉस्टल अलॉटमेंट के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी, कैंपस में ही मिल रहा एजुकेशन लोन
आईआईटी बीएचयू में देशभर से पहुंचे अभिभावकों को पढ़ाई, हॉस्टल, लोन और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 4:12 PM IST
वाराणसी: जेईई मेंस के जरिए देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने वाले छात्रों और उनके पैरेंट्स तब अपने सपने बुन रहे हैं. सपना इसलिए क्योंकि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद अब कैंपस में उनके आने का सिलसिला हॉस्टल एलॉटमेंट और कोर्सेज को सेलेक्ट करने का काम पूरा हो चुका है. पेरेंट्स बच्चों को लेकर उन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं जिसके लिए वह परेशान हैं.
बच्चे को अपने से दूर करने से पहले हॉस्टल की कंडीशन, पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब गारंटी, सिक्योरिटी, फूड यह सारी सुविधाएं कैसी होगी, आईआईटी में क्या व्यवस्थाएं मिलेगी और किनके लिए उन्हें क्या करना होगा. इन सारी जानकारी के लिए पेरेंट्स बच्चों के साथ परेशान दिखाई दे रहे हैं.
आईआईटी बीएचयू में ओरिएंटेशन जारी: आईआईटी बीएचयू में भी 31 जुलाई से इंडक्शन और ओरियंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है जिसमें पेरेंट्स के साथ ही हर दिन नया नया एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी उनकी समस्याओं का हल एक्सपर्ट बता रहे हैं. आईआईटी बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब खाली सीटों को भरने की प्लानिंग भी की जा रही है, ताकि जो सीटें बच गई हैं उस पर भी एडमिशन जल्द कंप्लीट किया जा सके. इसके लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से से बच्चे और पेरेंट्स यहां पहुंचे हुए हैं. बेंगलुरु, पुणे, केरला, आंध्रा सहित महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों व मध्य प्रदेश, गुजरात यूं कहें पूरे भारत के कई हिस्सों से स्टूडेंट्स अपने माता-पिता के साथ यहां एडमिशन और हॉस्टल एलॉटमेंट के लिए पहुंचकर प्रोसेस पूरा कर चुके हैं.
सुरक्षा और प्लेसमेंट को लेकर चिंतित हैं अभिभावक: इस दौरान पेरेंट्स के मन में सवाल भी कई हैं और बच्चे भी उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं. बेंगलुरु से अपने बेटे को आईआईटी बीएचयू में छोड़ने आए पेरेंट्स के मन में कई सवाल थे. उनसे बातचीत करने पर उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि सवाल बहुत हैं, पहली बात तो यह है कि बेटा पहली बार हमसे दूर हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी के साथ उसके खाने-पीने की व्यवस्था और सारी चीजों को हमने खुद जाकर चेक किया है. हॉस्टल अलॉट हो चुका है और उसको दिशा में आगे बढ़ना था, उसमें उसने एडमिशन भी ले लिया है.
कैंपस में मिल रही एजुकेशन लोन की सुविधा: व्यवस्था तो यहां बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब गारंटी, उसे लेकर भी हम अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं. वहीं स्टूडेंट का कहना है कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उसे एक ऐसी आईआईटी मिले जहाँ वह अपने आप को निखार सके और आईआईटी बीएचयू एक परफेक्ट चॉइस है. यहां महाराष्ट्र से आए एक किसान परिवार अपने बेटे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा कर उसे हॉस्टल अलॉट करवा चुके थे. उनसे बातचीत करने पर उनका कहना था कि व्यवस्था ऐसी है कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, जिन पेरेंट्स को कहीं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए कैंपस में ही लोन प्रोवाइड करने के लिए अलग-अलग सरकारी बैंकों के स्टाल भी लगा दिए गए हैं.
8 अगस्त तक चलने वाला इंडक्शन प्रोग्राम: इसके लिए हमें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं और हमारी समस्या का हल यहीं कैंपस में हो जा रहा है, हर पेरेंट्स का यह कहना था कि हमारा तो सपना था कि हमारा बच्चा आईआईटी में पढ़े और बीएचयू जैसा साफ-सुथरा और सुंदर कैंपस मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. निष्कर्ष: आईआईटी बीएचयू में नए यूजी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम जारी है. बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगातार टीम काम कर रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों को यहां छोड़ने आए पेरेंट्स के दिमाग में बहुत तरह के सवाल हैं, इनमें उनका डेवलपमेंट, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर पेरेंट्स काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं.
काउंसलर्स के साथ संवाद होगा: पेरेंट्स की तरफ से दिए जा रहे सवालों में स्टडी सिस्टम कैसा होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे पढ़ाई होगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, सुरक्षा, मेंटरशिप, प्लेसमेंट और कैंपस सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम में शैक्षणिक प्रणाली, अनुसंधान संस्कृति, छात्र सहायता सेवाओं, खेल, संस्कृति, नवाचार तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की फ्यूचर प्लानिंग पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जानकारी दी जा रही है. 8 अगस्त तक चलने वाले इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 2 अगस्त को स्टूडेंट्स के लिए शारीरिक एवं टीम-बिल्डिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद काउंसलिंग प्रोफेशनल्स, पीयर मेंटर्स के साथ संवाद होंगे, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक एवं सामाजिक वातावरण में सहजता से स्वयं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है.
छात्र परिषदों से परिचय कराया जाएगा: 3 अगस्त को स्टूडेंट्स का परिचय संस्थान की विभिन्न छात्र परिषदों एवं गतिविधियों से कराया जाएगा. इस दौरान स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, फिल्म एवं मीडिया काउंसिल, सांस्कृतिक परिषद तथा सोशल सर्विस काउंसिल अपनी गतिविधियों से विद्यार्थियों को रूबरू होने का मौका देगी. 4 अगस्त को साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, स्टूडेंट एलुमनाई इंटरैक्शन सेल, पीआर सेल, ई-सेल, रिसर्च सेल तथा संस्थान के काउंसलर्स विद्यार्थियों को उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं एवं छात्र सहायता तंत्र की जानकारी देंगे. 5 अगस्त को विद्यार्थियों के लिए संस्थान का व्यापक कैंपस विजिट आयोजित किया जाएगा.
डिनर विद फ्रेशर्स' के साथ स्वागत: 8 अगस्त को ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम के अंतिम दिन, 'डिनर विद फ्रेशर्स' के जरिए कैंपस के ऑफिसर्स और प्रोफेसर सीधे छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनका वेलकम होगा.