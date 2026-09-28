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IIT BHU का कमाल: कचरे के प्लास्टिक से बनेगी मजबूत सड़क, NH-44 पर हुआ सफल परीक्षण

"अब नहीं पड़ेंगे सड़कों पर गड्ढे": IIT BHU ने बनाया प्लास्टिक मॉडिफाइड बिटुमेन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं ने कचरे के प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सड़क बनाने की नई और स्वदेशी तकनीक विकसित की है. प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद अब इस तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में शुरू हो चुका है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से समर्थन प्राप्त इस खास शोध को पेटेंट भी मिल गया है. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अंकित गुप्ता और उनकी टीम ने प्लास्टिक कचरे से बिटुमेन तैयार करने की एक विशेष वेट-प्रोसेस तकनीक बनाई है.

NH-44 पर एक किलोमीटर लंबी सड़क तैयार: इस नई तकनीक का पहला व्यावहारिक परीक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के झांसी-ललितपुर खंड पर किया गया. यहां 24 सितंबर 2026 को करीब एक किलोमीटर लंबी दो लेन की मुख्य सड़क प्रायोगिक तौर पर बिछाई गई. इस निर्माण कार्य में लगभग 1,350 किलोग्राम अनुपयोगी एलडीपीई प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. सड़क को भारी वाहनों के भार और अलग-अलग मौसमी बदलावों को सहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है. 1350 किलो कचरा और 1 किमी सड़क: IIT BHU के वैज्ञानिकों का ऐतिहासिक प्रयोग (Photo Credit: ETV Bharat)