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IIT BHU का कमाल: कचरे के प्लास्टिक से बनेगी मजबूत सड़क, NH-44 पर हुआ सफल परीक्षण

वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है. NH-44 पर इसका सफल परीक्षण कर 1 किमी लंबी सड़क बिछाई गई.

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"अब नहीं पड़ेंगे सड़कों पर गड्ढे": IIT BHU ने बनाया प्लास्टिक मॉडिफाइड बिटुमेन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:58 PM IST

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वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं ने कचरे के प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सड़क बनाने की नई और स्वदेशी तकनीक विकसित की है. प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद अब इस तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में शुरू हो चुका है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से समर्थन प्राप्त इस खास शोध को पेटेंट भी मिल गया है. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अंकित गुप्ता और उनकी टीम ने प्लास्टिक कचरे से बिटुमेन तैयार करने की एक विशेष वेट-प्रोसेस तकनीक बनाई है.

NH-44 पर एक किलोमीटर लंबी सड़क तैयार: इस नई तकनीक का पहला व्यावहारिक परीक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के झांसी-ललितपुर खंड पर किया गया. यहां 24 सितंबर 2026 को करीब एक किलोमीटर लंबी दो लेन की मुख्य सड़क प्रायोगिक तौर पर बिछाई गई. इस निर्माण कार्य में लगभग 1,350 किलोग्राम अनुपयोगी एलडीपीई प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. सड़क को भारी वाहनों के भार और अलग-अलग मौसमी बदलावों को सहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

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1350 किलो कचरा और 1 किमी सड़क: IIT BHU के वैज्ञानिकों का ऐतिहासिक प्रयोग (Photo Credit: ETV Bharat)

पुराने पाइप और प्लास्टिक फोल्डर से तैयार हुआ संशोधित बिटुमेन: तकनीक के तहत पुरानी फाइलों, फोल्डरों और सिंचाई के पुराने पाइपों से मिले प्लास्टिक को छोटे पेलेट्स में बदला जाता है. इसके बाद इस प्लास्टिक को 3 से 4 प्रतिशत तक सीधे बिटुमेन में मिलाया जाता है. यह तरीका पुरानी तकनीकों से अलग है क्योंकि इसमें प्लास्टिक सीधे बाइंडर में मिलकर एकसमान मिश्रण बनाता है. इससे अत्यधिक गर्मी और भारी वाहनों के दबाव में सड़क पर गड्ढे या पहियों के निशान बनने का खतरा काफी कम हो जाता है.

उद्योग और सरकार के सहयोग से पूरा हुआ प्रोजेक्ट: प्रयोगशाला के इस फॉर्मूले को औद्योगिक स्तर पर तैयार करने में मेसर्स एआर थर्मोसेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अहम भूमिका निभाई है. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा और प्रो. अंकित गुप्ता ने इसे वास्तविक जीवन की समस्याओं का बेहतरीन समाधान बताया. इस प्रोजेक्ट में पीएचडी शोधार्थी डॉ. आकाश सिंह और एनएचएआई की टीम का भी विशेष योगदान रहा. अब शोध टीम सड़क के टिकाऊपन और संरचनात्मक स्थिति की समय-समय पर निगरानी करेगी.

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आईआईटी बीएचयू प्लास्टिक सड़क
कचरे से सड़क निर्माण
IIT BHU PLASTIC WASTE ROAD

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