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IIT BHU ने बनारस के सरकारी स्कूलों को संवारने की उठाई जिम्मेदारी, बच्चों को बांटे शैक्षणिक किट एवं अल्पाहार

बच्चों को किया गया जागरूक. ( Photo Credit; IIT BHU )

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने बनारस के सरकारी स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी उठाई है. पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रमना में विद्यालयी पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अवेयरनेस करने में आईटी एक्सपर्ट जुटे हुए हैं. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरणीय स्वच्छता, अपशिष्ट के जिम्मेदार प्रबंधन तथा सतत जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है.

कार्यक्रम का नेतृत्व सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कृष्ण के पाठक ने किया, जबकि समन्वय की जिम्मेदारी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. पोट्टिपति सूर्यतेजा ने निभाई. इस पहल में सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा रसायन विज्ञान विभाग के एम.टेक. विद्यार्थियों और पीएच.डी. शोधार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की.