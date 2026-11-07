IIT BHU ने बनारस के सरकारी स्कूलों को संवारने की उठाई जिम्मेदारी, बच्चों को बांटे शैक्षणिक किट एवं अल्पाहार
विद्यार्थियों को कचरे के पृथक्करण, स्वच्छता बनाए रखने तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:04 PM IST
वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने बनारस के सरकारी स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी उठाई है. पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रमना में विद्यालयी पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अवेयरनेस करने में आईटी एक्सपर्ट जुटे हुए हैं. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरणीय स्वच्छता, अपशिष्ट के जिम्मेदार प्रबंधन तथा सतत जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है.
कार्यक्रम का नेतृत्व सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कृष्ण के पाठक ने किया, जबकि समन्वय की जिम्मेदारी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. पोट्टिपति सूर्यतेजा ने निभाई. इस पहल में सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा रसायन विज्ञान विभाग के एम.टेक. विद्यार्थियों और पीएच.डी. शोधार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की.
विद्यालय की प्रधानाचार्या आभा सिंह एवं प्रो. कृष्ण के पाठक ने बच्चों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया. कक्षा छह से आठ तक के 80 विद्यार्थियों को शैक्षणिक किट एवं अल्पाहार वितरित किए गए. कार्यक्रम में व्याख्यानों एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर पर्यावरणीय स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराया गया.
इन सत्रों में विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 पर जोर दिया गया. विद्यार्थियों को कचरे के पृथक्करण, स्वच्छता बनाए रखने तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. कार्यक्रम का समापन स्वच्छता शपथ के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने आसपास स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संकाय सदस्यों ने विद्यालय परिसर में नीम का पौधा भी रोपित किया. कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए.
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