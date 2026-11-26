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आईआईटी बीएचयू द्वारा तैयार सैनिटरी पैड्स, महिलाओं को फंगल इंफेक्शन से बचाएगा

वाराणसी: माहवारी में महिलाओं द्वारा सैनिटरी पैड्स का बढ़ता इस्तेमाल अब सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इनमें मौजूद प्लास्टिक और रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और कचरा प्रबंधन के लिए घातक.

बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पैड प्लास्टिक और केमिकल के जरिए तैयार किए जा रहे हैं, जो महिलाओं को बीमार करने के साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसी समस्या से निपटने के लिए आईआईटी बीएचयू के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सेनेटरी पैड तैयार किया है, जो न सिर्फ बायोडिग्रेडेबल हैं, बल्कि इसमें मौजूद मेडिकेटेड तत्व महिलाओं में पीरियड के दौरान होने वाले फंगल इन्फेक्शन सहित कई गंभीर समस्याओं बचाता है.

यह सारी चीजें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने और मिट्टी को खराब करने में बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि अब पैड्स का इस्तेमाल तेजी से होने लगा है और इसकी डिमांड भी बढ़ गई है. ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि यूज के बाद इसके वजह से पानी और मिट्टी खराब ना हो.

इस पैड को तैयार करने में किसी भी तरह के प्लास्टिक या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. शोधकर्ताओं ने नारियल की जटा, केले के तने के रेशे, चावल की भूसी और जौं, गन्ने के वेस्ट जैसे प्राकृतिक बायो प्रोडक्ट्स से इसे तैयार किया है. यह सभी पानी को तेजी से सोखते है और लंबे समय तक ड्राइनेस बनाए रखते हैं. इस प्रोडक्ट को तैयार करने और इस पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे विभाग के प्रोफेसर डॉ प्रद्युत धर का कहना है कि नॉर्मल बाजार में जो पैड्स बिक रहे हैं. वह नॉन डिग्रेडेबल हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके तैयार होते हैं. वह 6 से 7 लेयर में तैयार होते हैं, जिनमें पेट्रोलियम पार्टिकल्स और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है.

यही वजह है कि हमने बायो वेस्ट मटेरियल से ऐसे सुपर ऑब्जर्व पार्टिकल्स के जरिए बायोडिग्रेडेबल पैड्स तैयार किए हैं, जो ब्लड और अन्य सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करके बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं. इसकी टेस्टिंग हमने अलग-अलग लैब में करवाई है, इसका पेटेंट भी मिल चुका है.

पैड्स महिलाओं को फंगल इंफेक्शन से बचाएगा (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि नॉरमल पैड्स फेकें जाने के बाद डिग्रेडेबल नहीं हो पाते, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है. ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना होगा कि प्लास्टिक और अन्य पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स से तैयार चीजें पर्यावरण और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचता है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से के बायोडिग्रेडेबल पैड्स तैयार किए हैं. इसको अगर नॉर्मली सड़क पर भी फेंका जाए तो 3 महीने के अंदर यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. कचरे में भी इसका वजूद अपने से खत्म होता है. इसलिए यह हर तरह से बेहतर है.

सैनिटरी पैड्स पर्यावरण के लिए चुनौती (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि देश में मेडिकेटेड पैड्स और बायोडिग्रेडेबल पैड्स पहली बार तैयार किए गए हैं. इसके पहले बायोडिग्रेडेबल के कुछ पैड्स मार्केट में आये थे. लेकिन, इसकी क्वालिटी हल्की थी, हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह से 100% सेफ और प्रकृति के साथ हैं. यह पैड्स एंटीबैक्टीरियल हैं और क्लिनिकली टेस्ट होने के बाद इसको और अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है. जैसी समस्या सामने आ रही उसी हिसाब से आईएमएस बीएचयू और आईआईटी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं. इस टीम के हिस्सा रहे सौरभ का कहना है कि यह पैड्स इसलिए भी खास है, क्योंकि यह बेहद पतले हैं और आरामदायक भी. इसमें सोखने की क्षमता 30% से ज्यादा है. इसकी कीमत भी ब्रांडेड पैड्स की तुलना में बहुत कम है, लागत कम होने से यह मार्केट में सस्ता और कारगर साबित होगा.इस बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी टंडन का कहना है कि अक्सर इंटरनल प्रॉब्लम को लेकर महिलाओं का सामने न आना, बाद में इन्फेक्शन का कारण बनता है. ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं और हॉस्टल में रहने वाले छात्राओं में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है.

सैनिटरी पैड्स का बढ़ता इस्तेमाल (Photo credit: ETV Bharat)



एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में मिलने वाले 90% सेनेटरी पैड्स प्लास्टिक डायोक्सीन फ्रेगरेंस और सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर से तैयार किये जाते हैं, जिसके इस्तेमाल से प्राइवेट पार्ट की नाजुक स्क्रीन में रैशेस, खुजली और एलर्जी के साथ फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है.

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