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बिटुमिन में सोया पिच तेल के प्रयोग से बन सकेगी सड़क? IIT BHU ने तलाशी नई तकनीकि, जानिये क्या होगा फायदा

बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अंकित गुप्ता ने किया दावा.

आईआईटी बीएचयू
आईआईटी बीएचयू (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:04 PM IST

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वाराणसी : दुनिया के पश्चिमी हिस्सों में हो रहे युद्ध की वजह से सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन की सप्लाई पर भी काफी प्रभाव पड़ा है. बिटुमेन (डामर) जिसे अलकतरा के रूप में जाना जाता है. सड़क निर्माण में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है. माना जा रहा है कि लगातार पश्चिमी देशों में कच्चे तेल को लेकर हो रही किल्लत के बाद न सिर्फ सड़कों के निर्माण पर असर आएगा, बल्कि क्वालिटी भी डाउन हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल से ही बिटुमेन तैयार होता है.

बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अंकित गुप्ता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इसी क्रम में आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियर विभाग ने नई तकनीक विकसित की है. इस पर ट्रायल भी चल रहा है. दावा है कि बिटुमेन में सोया पिच तेल और टायर के टुकड़े मिलाकर बिटुमेन की खपत को कम किया जा सकता है. इस तकनीक को पेटेंट करने के लिए आवेदन किया गया है.

भारत में शहर से लेकर गांव तक की सड़कों का विस्तार हो रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती सस्ती और मजबूत सड़कें बनाना है. इसके लिए आईआईटी बीएचयू से भी मदद ली जा रही है. इसका सिविल इंजीनियरिंग विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है. दावा है कि बिटुमेन के साथ सोया पिच तेल और टायर के टुकड़े के मिश्रण के इस्तेमाल से सड़क निर्माण की लागत कम हो जाएगी और सड़क बेहतर भी बनेगी. इस शोध को मंत्रालय के सामने प्रस्तुत भी किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के चेयर और बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अंकित गुप्ता ने बताया कि देश की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है. उन्होंने बताया कि सोया इंडस्ट्री से सोया पिच तेल नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. उन्होंने बताया कि वेस्ट है, अभी किसी और काम में यूज होता है.

उन्होंने बताया कि बिटुमेन की काॅस्ट काफी बढ़ रही थी. वार के टाइम पर बिटुमेन की काफी कास्ट बढ़ी है. उन्होंने बताया कि यह सब बायो प्रोडक्ट हैं. हम लोग कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि हम लोगों की कोशिश यह चल रही है कि इसको हम लोग ऑप्टिमुली यूटिलाइज कर सकें. उन्होंने बताया कि काम चल रहा है. अभी तक हम लोगों ने जो एक काम किया है, उसमें हम लोगों ने जो बेस बाइंडर है बिटुमिन का VG 30 जिसे बोलते हैं. उन्होंने बताया कि VG 30 में हम लोगों ने 15% सोया पिच ऑयल को मिलाया है. उन्होंने बताया कि हम लोग काॅस्ट को देख रहे हैं वह 5 से 6 परसेंट के आस-पास कॉस्ट रिडक्शन है.

उनका दावा है कि इसकी काॅस्ट में और भी फायदे नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि हम लोग विटामिन को जब हीट करते हैं सड़क बनाने के लिए तो वह जो हीटिंग होती है, वह 160 से 170 पर होती है. वही चीज अब हम इस बायो बाइंडर पर उसे करेंगे तो वह हम लोग 140 से 150 पर हीट करेंगे, उस टाइम पर हमारा फ्यूल भी बचेगा. उन्होंने बताया कि उसमें यह भी एक फायदा आ रहा है.

उनका दावा है कि जो आप समय के साथ सड़कों पर क्रैक देखते हैं इसको यूज करने के बाद वह भी कम हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि हैवी ट्रैफिक के केस में अभी यह बिटुमिन बहुत कारगर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तेल बिटुमिन को सॉफ्ट करता है तो जहां ट्रैफिक कम है, जहां टेंपरेचर कम होता है उसके लिए कारगर उपाय साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि हम फ्यूचर में भी देख रहे हैं किस तरीके से इसको हैवी रोड के लिए भी बनाया जाए.

उन्होंने बताया कि आईआईटी बीएचयू में परिवहन एवं राजमार्ग अनुसंधान के अंतर्गत एलाइंमेंट आप्टिमाइजेशन, सतत निर्माण तकनीक, उन्नत पेवमेंट डिजाइन, पर्यावरणीय पहलू, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़क सुरक्षा विश्लेषण तथा लाइफ-साइकिल परफार्मेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि संस्थान का शोध कार्य देश में विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड एवं हाई-स्पीड कारिडोर की योजना एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. इसके लिए आईआईटी बीएचयू और बिटुमेन फोरम के बीच एमओयू भी हुआ है.

उनका कहना है कि सड़कों के निर्माण को लेकर निर्भरता पश्चिमी देशों से कम करके 'मेक इन इंडिया' कॉन्सेप्ट पर तैयार करना बहुत जरूरी है. इसे लेकर लगातार सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से मीटिंग हो रही है और इसके विकल्प को तलाशने के लिए कई बार कहा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि हम इस दिशा में काम शुरू कर चुके थे. उन्होंने बताया कि हमारे रिसर्च से यह चीज सामने आई हैं कि विटामिन के विकल्प के तौर पर सोयाबीन का तेल, टायर के टुकड़े और कुछ हिस्सों के साथ अन्य केमिकल मिलाकर एक स्थाई तौर पर सड़क का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है. यह चिपचिपा और अच्छा तरल पदार्थ है जो सड़क पर लंबे वक्त तक टिकता है आमतौर पर अलकतरे से बनी सड़क.

उन्होंने बताया कि क्रूड आयल पृथ्वी के भीतर मृत जीवों और पौधों के अवशेषों के अपघटन से लाखों वर्षों में बनता है. इसे फैक्ट्रियों में 'प्रभाजी आसवन' (Fractional Distillation) प्रक्रिया से गुजार कर अलग-अलग तापमान पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस में तोड़ा जाता है. इसका अंतिम उत्पाद होता है बिटुमेन. यह चिपचिपा, काला और गाढ़ा तरल या अर्ध-ठोस रूप है, जिसे "डामर" भी कहा जाता है. इसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है. सड़क निर्माण में यह एक मजबूत बाइंडर (गोंद) की तरह काम करता है, जो पत्थर, बजरी और रेत को आपस में मजबूती से जोड़कर पानी-रोधी और टिकाऊ डामर कंक्रीट बनाता है.

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