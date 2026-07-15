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बिटुमिन में सोया पिच तेल के प्रयोग से बन सकेगी सड़क? IIT BHU ने तलाशी नई तकनीकि, जानिये क्या होगा फायदा

वाराणसी : दुनिया के पश्चिमी हिस्सों में हो रहे युद्ध की वजह से सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन की सप्लाई पर भी काफी प्रभाव पड़ा है. बिटुमेन (डामर) जिसे अलकतरा के रूप में जाना जाता है. सड़क निर्माण में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है. माना जा रहा है कि लगातार पश्चिमी देशों में कच्चे तेल को लेकर हो रही किल्लत के बाद न सिर्फ सड़कों के निर्माण पर असर आएगा, बल्कि क्वालिटी भी डाउन हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल से ही बिटुमेन तैयार होता है.

बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अंकित गुप्ता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इसी क्रम में आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियर विभाग ने नई तकनीक विकसित की है. इस पर ट्रायल भी चल रहा है. दावा है कि बिटुमेन में सोया पिच तेल और टायर के टुकड़े मिलाकर बिटुमेन की खपत को कम किया जा सकता है. इस तकनीक को पेटेंट करने के लिए आवेदन किया गया है.

भारत में शहर से लेकर गांव तक की सड़कों का विस्तार हो रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती सस्ती और मजबूत सड़कें बनाना है. इसके लिए आईआईटी बीएचयू से भी मदद ली जा रही है. इसका सिविल इंजीनियरिंग विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है. दावा है कि बिटुमेन के साथ सोया पिच तेल और टायर के टुकड़े के मिश्रण के इस्तेमाल से सड़क निर्माण की लागत कम हो जाएगी और सड़क बेहतर भी बनेगी. इस शोध को मंत्रालय के सामने प्रस्तुत भी किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के चेयर और बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अंकित गुप्ता ने बताया कि देश की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है. उन्होंने बताया कि सोया इंडस्ट्री से सोया पिच तेल नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. उन्होंने बताया कि वेस्ट है, अभी किसी और काम में यूज होता है.

उन्होंने बताया कि बिटुमेन की काॅस्ट काफी बढ़ रही थी. वार के टाइम पर बिटुमेन की काफी कास्ट बढ़ी है. उन्होंने बताया कि यह सब बायो प्रोडक्ट हैं. हम लोग कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि हम लोगों की कोशिश यह चल रही है कि इसको हम लोग ऑप्टिमुली यूटिलाइज कर सकें. उन्होंने बताया कि काम चल रहा है. अभी तक हम लोगों ने जो एक काम किया है, उसमें हम लोगों ने जो बेस बाइंडर है बिटुमिन का VG 30 जिसे बोलते हैं. उन्होंने बताया कि VG 30 में हम लोगों ने 15% सोया पिच ऑयल को मिलाया है. उन्होंने बताया कि हम लोग काॅस्ट को देख रहे हैं वह 5 से 6 परसेंट के आस-पास कॉस्ट रिडक्शन है.

उनका दावा है कि इसकी काॅस्ट में और भी फायदे नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि हम लोग विटामिन को जब हीट करते हैं सड़क बनाने के लिए तो वह जो हीटिंग होती है, वह 160 से 170 पर होती है. वही चीज अब हम इस बायो बाइंडर पर उसे करेंगे तो वह हम लोग 140 से 150 पर हीट करेंगे, उस टाइम पर हमारा फ्यूल भी बचेगा. उन्होंने बताया कि उसमें यह भी एक फायदा आ रहा है.