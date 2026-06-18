कचरे के पहाड़ों से मिलेगी मुक्ति: IIT BHU के इंजीनियर्स ने बनाया खास डस्टबिन, किचन वेस्ट से घर पर बनेगी ऑर्गेनिक खाद
डॉ. अभिषेक सुरेश ढोबले का बायो-कन्वर्टर डस्टबिन बिना बदबू के किचन के गीले कचरे को मात्र 30 दिनों में शुद्ध जैविक खाद में बदल देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 10:43 PM IST
वाराणसी: शहरों में बढ़ रहा कचरा एक बड़ा संकट है. संकट इसलिए भी क्योंकि पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ रहा है. कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ हर शहर में सीना ताने खड़े हुए हैं और जल से लेकर मिट्टी तक प्रदूषित हो रही है, लेकिन इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा. हालांकि यह समस्या बड़ी है, लेकिन इसका निदान छोटे स्तर से शुरू करने की जरूरत है.
आईआईटी बीएचयू का अनोखा माइक्रो डस्टबिन: इसकी शुरुआत आईआईटी बीएचयू के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने एक ऐसे डस्टबिन को तैयार करके की है जो न सिर्फ नगर निगम के कचरे के लोड को कम करेगा, बल्कि घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट को भी काम में लाएगा.
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बड़े-बड़े कन्वर्टर मंदिरों से लेकर कई अस्पतालों में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इस माइक्रो लेवल पर किया जा रहा प्रयास न सिर्फ कचरे को नेचुरल खाद में कन्वर्ट करके बालकनी से लेकर छतों पर होने वाली ग्रीनरी को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि अपार्टमेंट कल्चर में डेवलप हो रहे छोटी फैमिली के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सटीक बैठ भी जाएगा. बालकनी या लॉबी से लेकर किसी भी खुली जगह में इस डस्टबिन के जरिए किचन का कचरा जैविक खाद में कनवर्ट हो जाएगा. इस खास तरह का डस्टबिन आईआईटी बीएचयू के जैव रासायनिक अभियंत्रिकी डिपार्टमेंट के डॉ अभिषेक सुरेश ढोबले ने तैयार किया है.
90 दिन का काम अब सिर्फ 30 दिन में: डॉ. अभिषेक ने इस खास तरह के बायो कनवर्टर डस्टबिन को तैयार करके छोटे लेवल पर एक बड़ा प्रयास किया है. उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयास भले ही लगातार हुए हो लेकिन यह प्रयास बहुत ही माइक्रो लेवल पर पहली बार किया जा रहा है. इस तरह के कन्वर्टर तैयार तो हुए लेकिन सक्सेस नहीं हो सके, लेकिन हमने इस कनवर्टर को ट्रायल के साथ तैयार किया जो पूरी तरह से 90 की जगह 30 दिनों में ही किचन से निकलने वाले कचरे, जिसमें फल सब्जियों के छिलके और रोज के वेस्टेज भोजन को शामिल किया गया है, उसे खाद में बदल देता है. उन्होंने बताया कि इस खास डस्टबिन को पहले हमने प्लास्टिक में तैयार किया था.
प्लास्टिक की जगह स्टील और मिट्टी का प्रयोग: हमको यह समझ में आया कि जब जिस वेस्ट मटेरियल को खाद में कन्वर्ट किया जा रहा था, उसमें प्लास्टिक के अंश और उसकी स्मेल भी खाद में मिल रही थी. यह जैविक होने के बाद भी कहीं ना कहीं से फल सब्जियों के पौधों में इस्तेमाल करने पर नुकसान पहुंचा सकती थी. इसलिए हमने इसे बाद में कन्वर्ट करके स्टील के कंटेनर और मिट्टी के बर्तनों पर ट्राई किया. उन्होंने बताया कि हमने छोटे-छोटे छिद्र करके एक पाइप को इसके अंदर फिट किया है.
ऑक्सीजन सप्लाई से मिली सफलता: इस एयर पाइप के जरिए हमें धीमी-धीमी नॉर्मल गैस या हवा की सप्लाई करनी होती है. इसके लिए किसी टायर में हवा भरने वाले पंप जो घर पर उपलब्ध होता है या फिर मछली के टैंक में लगने वाले ऑक्सीजन पंप का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया नॉर्मली 90 दिन का वक्त लेती है जब कचरा खाद में कन्वर्ट होता है. लेकिन जब हमने इस खास डस्टबिन में ऑक्सीजन पाइप के जरिए हवा की सप्लाई शुरू की तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे.
पेटेंट और मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी: जो काम 90 दिन में होता था वह वक्त घटकर अब मात्र 30 दिनों में आ गया. 30 दिन के अंदर ही इसमें बेहतरीन खाद तैयार होना शुरू हो गई जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है. डॉ अभिषेक का कहना है कि इस अनूठी तकनीक का पेटेंट भी हमें मिल चुका है. लगभग दो सप्ताह पहले इसके पेटेंट पर अनुमति आने के बाद अब हम इसे मार्केट में लाने की भी तैयारी कर रहे हैं.
युवाओं के लिए बेहतरीन स्टार्टअप का मौका: इसके लिए फिलहाल इन्वेस्टर्स की खोज की जा रही है. तब तक हम इसे आईआईटी बीएचयू के स्टार्टअप सेल के जरिए प्रमोट करेंगे. यह एक बेहतरीन स्टार्टअप है जिसे कोई भी युवा आगे आकर अपने एक अच्छे बिजनेस के तौर पर डेवलप कर सकता है. उन्होंने बताया सबसे बड़ी बात यह है कि इसे तैयार करने में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता है.
बिना किसी बदबू के बनेगी शुद्ध खाद: यह डस्टबिन बस कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बायो केमिकल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है. इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि घर के अंदर यदि हम कचरे को कुछ दिन रखेंगे तो महक आ सकती है. गंदी स्मेल ना आए इसके लिए हमने इसमें कुछ केमिकल भी डालकर कचरे को जल्दी निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की. जिससे कचरा महकेगा भी नहीं और बेहतरीन जैविक खाद भी आसानी से तैयार हो जाएगी.
फ्लैट और ऑफिस की बालकनी के लिए बेस्ट: डॉ अभिषेक का कहना है कि यह प्रयास बहुत ही छोटे और व्यावहारिक लेवल पर किया गया है. इसे कोई भी अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में या फिर ऑफिसेज में आसानी से यूज कर सकता है. खास तौर पर ऐसे लोग जो अपार्टमेंट की बालकनी में पौधे लगाने के शौकीन होते हैं या फिर छतों पर टेरिस गार्डन बनाकर उसे डेवलप करते हैं, उनके लिए यह वरदान है. ऑफिसेज में भी ग्रीनरी बढ़ाने के साथ उसे जैविक खाद की मदद से सेफ रखने के लिए इस तरह के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ मिलकर भविष्य का प्लान: यह एक सार्थक पहल है जो न सिर्फ जैविक खाद घर पर ही तैयार करने की प्रक्रिया को बल देगी बल्कि नगर निगम के कूड़े के लोड को भी काफी कम करेगी. उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इसके प्रमोशन की तैयारी भी कर रहे हैं. ताकि नगर निगम भी लोगों तक यह बात पहुंचाएं की ऐसे डस्टबिन आपके किचन के कचरे को घर में ही निस्तारित कर देंगे. यह प्रक्रिया घर-घर तक पहुंचेगी तो बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे और शहरों के बाहर तैयार हो रहे कूड़े के पहाड़ को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी.
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