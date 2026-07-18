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IIT बीएचयू के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अंतरिम फोरम का चुनाव, जानिए कौन-कौन जीता?

वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू में शुक्रवार को गैर-शैक्षणिक समूह 'ख' एवं 'ग' कर्मचारियों के अंतरिम फोरम के निर्वाचन हेतु मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ. सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान हुआ। इसके उपरांत शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक मतगणना की गई, जिसके बाद परिणाम घोषित किए गए.





ये रहे विजेता: निर्वाचन में गोपाल यादव (तकनीकी अधीक्षक) 164 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए. विभूति नारायण (कनिष्ठ अधीक्षक) 42 मतों के साथ उपाध्यक्ष चुने गए. धीरेंद्र कुमार पांडेय सचिव, कमलेश यादव संयुक्त सचिव तथा नवनीत कुमार पाण्डेय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए.





कितने वोट पड़े: सदस्य पद पर प्रशासनिक वर्ग से रवि गर्ग एवं अतुल तथा तकनीकी वर्ग से आंजनेय कुमार एवं अजय कुमार पटेल विजयी घोषित किए गए. परिणाम घोषित होते ही कर्मचारियों में उल्लास एवं हर्ष का माहौल देखने को मिला. विजयी प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी व्यक्त की. कुल 349 वोट पड़े 361 में से, इसमें 5 वोट ऑनलाइन माध्यम से भी पड़े.







संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मुझे विश्वास है कि अंतरिम फोरम कर्मचारियों के हितों के संरक्षण, संस्थान प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय तथा IIT (BHU) के समग्र विकास में रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका निभाएगा.

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