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काशी के घाटों से निकली ग्रीन एनर्जी: IIT BHU ने ढूंढा ऊर्जा का भंडार, मंदिर के फूलों से चलेंगे चूल्हे और वाहन, नई खोज को मिला पेटेंट!

घाटों के फूलों से चमकेगी किस्मत: इस शोध में आस्था, विज्ञान और सर्कुलर इकोनॉमी को साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि फूलों के इस अपशिष्ट से न सिर्फ मिथेन गैस तैयार करके उसे स्टोरेज करते हुए चूल्हा जलाने और गाड़ियों में सीएनजी के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया जा सकेगा, बल्कि बचे फूलों के अवशेष को भी इस्तेमाल भी हवन सामग्री के रूप में किया जाएगा.

वाराणसी: काशी के घाटों पर बिखरे फूलों को देखकर उपजा एक विचार अब भारतीय पेटेंट में बदल गया है. मंदिरों में प्रतिदिन चढ़ने वाले फूल-मालाएं और पूजन सामग्री पूजा के बाद अक्सर अन्य कचरे के साथ फेंक दी जाती हैं, या जल स्रोतों में पहुंच जाती हैं. जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ श्रद्धालुओं की भावनाएं भी प्रभावित होती हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आईआईटी बीएचयू के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग स्कूल में पुष्प अपशिष्ट के वैज्ञानिकों ने बड़ा शोध किया है.

शोध का पेटेंट फाइनल: इसका पेटेंट भी फाइनल हो चुका है और जल्दी इस नए रूप में लोगों के सामने लाने की भी तैयारी है.इस शोध के आधार पर विकसित तकनीक का पेटेंट आईआईटी (बीएचयू) को 10 जुलाई 2026 को प्रदान किया गया है. भारतीय पेटेंट IN595095 B1 के रूप में स्वीकृत यह खोज वाराणसी सहित देश के अन्य धार्मिक शहरों के लिए भी एक उपयोगी और टिकाऊ मॉडल साबित हो सकता है. यह मॉडल आस्था से संसाधन और संसाधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है.

इस उपलब्धि पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं. आईआईटी(बीएचयू) समाज की जरूरी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान आधारित नवाचारों के लिए प्रतिबद्ध है. यह शोध स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ता है, स्वच्छ भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहलों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.- प्रो.अमित पात्रा, निदेशक, आईआईटी(बीएचयू)

नई सोच कहां से आई?: इस प्रोजेक्ट में पीएचडी शोधार्थी कैलाश पति पांडेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक सुरेश ढोबले के मार्गदर्शन में इसे आगे बढ़ाया गया.शोध में विकसित मॉडल के तहत पुष्प अपशिष्ट से बायो-सीएनजी, जैविक खाद और हवन सामग्री तैयार की जा सकती है. सबसे पहले फूलों को नियंत्रित जैविक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे बायोगैस उत्पन्न होती है. इस गैस को शुद्ध और संपीड़ित कर बायो-सीएनजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो सीएनजी किट वाले वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन का विकल्प बन सकती है.

एक दिन घाटों पर घूमते समय मैंने देखा कि, श्रद्धा से भगवान को अर्पित किए गए फूल कचरे के ढेर में पड़े हैं, तभी लगा कि इन फूलों को अपशिष्ट नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए. उसी सोच से यह शोध शुरू हुआ.- कैलाश पति पांडेय, पीएचडी शोधार्थी

अपशिष्ट से ऊर्जा का नया अध्याय: विशेषज्ञों का मानना है कि, यदि इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाया जाए, तो इससे धार्मिक नगरों में पुष्प अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कम होगी. स्वच्छ ऊर्जा का स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और फूल संग्रह, प्रसंस्करण, खाद निर्माण तथा हवन सामग्री उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. इस परियोजना के माध्यम से वाराणसी में प्रतिदिन 350 किलोग्राम से अधिक संपीड़ित बायो-सीएनजी के उत्पादन का अनुमान है.

अपशिष्ट से ऊर्जा के नये अध्याय की तलाश (Photo Credit: ETV Bharat)

यदि ऐसे फूल जल स्रोतों या सामान्य कचरे में मिलते हैं, तो पर्यावरण और लोगों की भावनाओं दोनों को नुकसान होता है. हमारा प्रयास है कि इन्हें संसाधन के रूप में देखा जाए, न कि अपशिष्ट के रूप में. हमने ऐसा मॉडल विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें फूल पहले ऊर्जा उत्पादन में योगदान दें, फिर उनसे खाद बने और अंत में शेष संसाधन हवन सामग्री के रूप में पुनः भगवान को अर्पित किए जा सकें. यह सच्चे अर्थों में सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण है.- डॉ. अभिषेक सुरेश ढोबले,एसोसिएट प्रोफेसर







वैश्विक स्तर पर तेल संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच स्थानीय जैविक संसाधनों से ईंधन उत्पादन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. शोधकर्ताओं के अनुसार धार्मिक स्थलों से निकलने वाला जैविक कचरा ऊर्जा उत्पादन का स्थानीय स्रोत बन सकता है. जिससे आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.

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