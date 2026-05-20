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IIT BHU का कमाल: AI आधारित 'ड्राइविंग स्टाइल अलर्ट सिस्टम' तैयार, हादसों से 700 मीटर पहले बजेगा अलार्म

आईआईटी-बीएचयू के सिविल विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक अनोखी 'ड्राइविंग स्टाइल अलर्ट सिस्टम' डिवाइस बनाई है, जो हादसों से पहले ही अलार्म बजाएगी.

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भारतीय सड़कों और ट्रैफिक लोड के हिसाब से डिवाइस हुई तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 4:40 PM IST

8 Min Read
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वाराणसी: एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आज के समय की सबसे बड़ी समझदारी है. दुनिया में पल-पल चीजें बदल रही हैं और स्मार्ट तरीके से हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप कार चलाने के शौकीन हैं या फोर-व्हीलर आपकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायॉरिटी होनी चाहिए.

इस दिशा में अगर कुछ ऐसी एडवांस और हाईटेक तकनीकी जुड़ जाए जो आपकी सुरक्षा को लेकर आपको पहले से ही अलर्ट करने लगे, तो निश्चित तौर पर यह हादसों को रोकने में बड़ी भूमिका अदा करेगी. आशुतोष सहाय के संपादन के साथ गोपाल मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट:

जानकारी देते असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंशुमान शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

आईआईटी बीएचयू ने तैयार की डिवाइस: ऐसी ही एक अद्भुत हाईटेक तकनीक पर आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) के सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्मार्ट डिवाइस तैयार की गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट मशीनरी के बेजोड़ मिश्रण के साथ तैयार हुई इस डिवाइस को 'ड्राइविंग स्टाइल अलर्ट सिस्टम' नाम दिया गया है. यह अनोखी डिवाइस ड्राइवर के ड्राइविंग स्टाइल को न सिर्फ बारीकी से रीड करेगी, बल्कि उसका एक सुरक्षित डेटा बैंक तैयार करते हुए हादसों को रोकने में मदद भी करेगी. इस डिवाइस को तैयार करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंशुमान शर्मा ने इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं.

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नए और अनुभवी ड्राइवर का डेटा खुद करेगी अपडेट. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय ड्राइवर्स के अनुकूल बना सिस्टम: उन्होंने बताया कि आज विदेशों की तर्ज पर भारत में तमाम एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन ये गाड़ियां आपके और हमारे ड्राइविंग स्टाइल को एक ही ढर्रे पर देखती हैं. मसलन आप नए ड्राइवर हैं फिर भी वही स्टाइल लागू होगा और आप बहुत अनुभवी ड्राइवर हैं फिर भी वही सेम कंडीशन बनी रहेगी. ऐसे में वाहन चलाते समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी सड़क पर सुरक्षा की होती है. इसी वजह से सड़क सुरक्षा को लेकर आईआईटी के सिविल डिपार्टमेंट ने इस विशेष डिवाइस पर रिसर्च और काम शुरू किया था.

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हादसे से 700 मीटर पहले ही बज उठेगा अलार्म (Photo Credit: ETV Bharat)

हर मौसम को झेलने में सक्षम है डिवाइस: यह डिवाइस अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से एक ड्राइवर को न सिर्फ वक्त रहते अलर्ट करेगी, बल्कि उसकी सेफ्टी और उसकी ड्राइविंग सेंस का भी पूरा ध्यान रखेगी. उन्होंने तकनीकी पक्ष बताते हुए कहा कि महज 5 वाट डीसी (DC) के पावर इनपुट के जरिए यह डिवाइस गाड़ी में लगने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाएगी. एक्टिव होने के बाद यह गाड़ी के मूवमेंट के साथ-साथ चालक के व्यक्तिगत ड्राइविंग सेंस को हर पल और हर समय परखेगी. डॉ. अंशुमान का कहना है कि इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी के माध्यम से तैयार किया गया है.

तापमान की मार का नहीं होगा असर: सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी डिवाइस को भारत के हर मौसम के अनुसार बेहद मजबूत तैयार किया गया है. यह उपकरण माइनस 20 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक के कड़े तापमान को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है. इसमें कभी भी मौसम में आने वाले अचानक बदलाव के कारण कोई तकनीकी खराबी ना आए, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है. डॉ. अंशुमान का कहना है कि इस डिवाइस को गाड़ी में लगाने के पीछे का मुख्य मकसद सिर्फ इतना है कि ड्राइवर के ड्राइविंग सेंस के हिसाब से उसे समय रहते सटीक अलर्ट दिया जा सके.

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विदेशों में भी नहीं है ऐसी तकनीक. (Photo Credit: ETV Bharat)

ड्राइवर के अनुभव के साथ अपडेट होगा डेटा: इस डिवाइस को लगाने के बाद यदि आप बिल्कुल नए ड्राइवर हैं, तो शुरुआत में यह आपके ड्राइविंग सेंस को नए रूप में ही परखेगा. लेकिन जैसे-जैसे आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट होते जाएंगे, वैसे-वैसे यह डिवाइस उस पुराने डेटा को खुद-ब-खुद अपडेट करती जाएगी. इसके विपरीत यदि आप बहुत शांत स्वभाव के ड्राइवर हैं, तो उस हिसाब से ही वह डेटा रीड करेगा. वहीं अगर आप बहुत रैश ड्राइविंग (तेज और लापरवाह ड्राइविंग) करते हैं, तो डेटा फीडिंग भी उसी नकारात्मक आधार पर होगी.

हादसे से पहले ही गूंज उठेगा अलार्म: इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ यह होगा कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके ड्राइविंग सेंस के हिसाब से आप किसी भी तरह के हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो उस हादसे की वास्तविक संभावना के पहले ही सिस्टम में लगा अलार्म तेज आवाज में बजने लगेगा. जैसे मान लीजिए कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपसे 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर कोई अन्य गाड़ी खड़ी है या फिर आगे वाली गाड़ी बहुत धीमे चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में यह आपके ड्राइविंग सेंस को और स्पीड को परखने के बाद निर्धारित दूरी से पहले ही आपकी गाड़ी को अलर्ट देने लगेगी. अलार्म बजना शुरू हो जाने से दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी.

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-20 से 70 डिग्री तापमान झेलने में सक्षम, आईआईटी बीएचयू के डॉ. अंशुमान शर्मा ने बनाई डिवाइस. (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेशों से बेहतर है भारतीय AI सिस्टम: यदि ड्राइवर अलार्म सुनकर समय रहते अलर्ट रहा, तो वह अपनी स्पीड भी डाउन करेगा और इस तरह कोई भयानक हादसा नहीं होगा. इस एडवांस सिस्टम को गाड़ियों में लगाने का बुनियादी मकसद ही देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के ग्राफ को कम करना है. डॉ. अंशुमान का कहना है कि ऐसा एडवांस सिस्टम अभी विदेशों में भी पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से नहीं आया है और वहां भी इस पर केवल ट्रायल चल रहा है. इस शोध में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि विदेश के आधार पर ड्राइविंग की चीजों को भारत के ड्राइविंग सेंस से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है.

भारतीय ट्रैफिक लोड के अनुसार हुआ बदलाव: विदेशों में ट्रैफिक लोड, सड़कों की कंडीशन और गाड़ियों की स्थिति पूरी तरह से अलग होती है और भारत में ये परिस्थितियां बिल्कुल जुदा हैं. इसलिए भारतीय परिवेश के हिसाब से यहां पर इसमें काफी जरूरी बदलावों के साथ इसे तैयार किया जा रहा है, ताकि भारत की सड़कों और यहां के ड्राइविंग सेंस के अनुसार ड्राइवर को सेफ रखने के लिए यह काम किया जा सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सड़कों पर हर रोज नई-नई एडवांस गाड़ियां आ तो रही हैं, लेकिन उनके सेफ्टी सिस्टम में कोई बड़ा कस्टमाइज्ड बदलाव नहीं है. वर्तमान में 80-90 की स्पीड पार होने पर अलार्म बजाना सभी गाड़ियों में एक जैसा सेट किया गया है.

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कार के बाद अब टू-व्हीलर के लिए तैयारी: क्लाउड स्टोरेज और एआई से लैस सिस्टम के पेटेंट की प्रक्रिया शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)

पेटेंट के लिए भेजी गई अनूठी तकनीक: ड्राइविंग सेंस और ड्राइवर के व्यवहार के अनुसार अलर्ट करने का ऐसा स्मार्ट सिस्टम अभी भी दुनिया की किसी गाड़ी में इन-बिल्ट नहीं है. यही वजह है कि हम इस प्रोजेक्ट पर लगभग पूरा काम कर चुके हैं और इसे पेटेंट भेजने की आधिकारिक प्रक्रिया में भी डाला जा चुका है. हम इसमें और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के साथ कुछ जरूरी अपडेशन और तकनीकी बदलावों पर भी लगातार काम कर रहे हैं. हमारा प्रयास है कि जल्द ही केंद्रीय परिवहन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस डिवाइस को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों की गाड़ियों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके.

क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहेगा पूरा डेटा: डॉ. अंशुमान का कहना है कि इस डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग भी अपने आप में बेहद खास है. यह आधुनिक तकनीक ड्राइविंग सेंस को और भी बेहतर करते हुए पूरे ड्राइविंग डेटा को सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज में फीड करेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस डेटा को लगातार रीड करने का काम किया जाएगा. इससे फायदा यह होगा कि ड्राइवर के चेंज होने की कंडीशन में पुराने डेटा के साथ उसे न्यू प्रोफाइल में फिर से आसानी से अपडेट किया जा सके और पुराना डेटा भी सुरक्षित रखा जा सके. उनका कहना है कि अभी हमने मुख्य रूप से फोर-व्हीलर के लिए इस डिवाइस को तैयार किया है, लेकिन जल्द ही टू-व्हीलर राइडर्स के लिए भी ऐसी ही कॉम्पैक्ट डिवाइस लाने की तैयारी है, जिस पर ऑलरेडी काम चल रहा है.

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