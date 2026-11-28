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पराली प्रदूषण का कारण नहीं, बल्कि आमदनी का बनेगी जरिया, IIT बीएचयू ने बनाए खास तरह के दीये

पराली से तैयार दीया ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी में ठंड का आगमन होते ही पश्चिमी इलाकों, पूर्वांचल और तराई इलाकों में पराली का जलाना एक बड़ी समस्या बन जाता है. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आते रहते हैं. इससे वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है. जबकि दिल्ली सहित आसपास के कई राज्य प्रभावित होते हैं. सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. फिर भी यह समस्या बनी हुई है. अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च के बाद पराली से ही ऐसा दीया तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है. यह इस्तेमाल के बाद मिट्टी में समाहित हो जाएगा. जबकि पानी में इसे घुलने में देर नहीं लगेगी.

संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) मंदिरों के बाहर जलाने के लिए दीपक, गंगा में प्रवाहित किए जाने वाले दीप, देव दीपावली की चमक बढ़ाने के लिए घाटों पर सजने वाले दीये, देखें तो बड़ी संख्या में इनका इस्तेमाल होता है. दीयों के इस्तेमाल के बाद इनका निस्तारण कठिन हो जाता है. आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसी का समाधान निकाला है. स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रद्युत घर के निर्देशन में हुए शोध को पेटेंट भी मिल गया है. जिसके बाद अब अयोध्या की दीपावली, बनारस की देव दीपावली और होने वाले त्योहारों सहित मंदिरों के बाहर बिकने वाले दीयों की जगह इन पराली वाले दीपकों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग बड़े स्तर पर की जा रही है.

जानिए, कैसे तैयार किया दीया (Photo Credit; ETV Bharat) पराली जलाने से जहरीली गैस धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली से छुटकारा पाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेतों में ही जला देते हैं. अक्टूबर, नवंबर में जलाई जाने वाली पराली दिल्ली, एनसीआर में स्मोक की सबसे बड़ी वजह बनती है. पराली जलाने का असर सिर्फ धुएं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हवा में जहरीली गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है. जिससे अस्थमा और हृदय रोग मरीजों को काफी परेशानी होती है. इसका बेहतर विकल्प तलाशने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की थी. दीये की खासियत जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) कैसे निकाला समाधान शोध टीम ने पराली के रेसों को विशेष प्रक्रिया से पल्प में तब्दील किया. इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. बाजार में मिलने वाले डिस्पोजेबल कप प्लेट पर केमिकल की कोटिंग की जाती है, जबकि यह खास तरह के दीये एग्रो केमिकल का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इस पल्प को सांचे में ढाल कर दीये का स्वरूप दिया गया है. यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें तेल डालकर सामान्य मिट्टी के दीए की तरह जलाया जा सकता है. यूपी में प्रदूषण (Photo Credit; ETV Bharat) किसानों को भी फायदा