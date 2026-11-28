पराली प्रदूषण का कारण नहीं, बल्कि आमदनी का बनेगी जरिया, IIT बीएचयू ने बनाए खास तरह के दीये
किसानों से पराली खरीदने की तैयारी, शोध टीम को पेटेंट भी मिला, गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:10 PM IST
वाराणसी: यूपी में ठंड का आगमन होते ही पश्चिमी इलाकों, पूर्वांचल और तराई इलाकों में पराली का जलाना एक बड़ी समस्या बन जाता है. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आते रहते हैं. इससे वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है. जबकि दिल्ली सहित आसपास के कई राज्य प्रभावित होते हैं. सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. फिर भी यह समस्या बनी हुई है. अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च के बाद पराली से ही ऐसा दीया तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है. यह इस्तेमाल के बाद मिट्टी में समाहित हो जाएगा. जबकि पानी में इसे घुलने में देर नहीं लगेगी.
मंदिरों के बाहर जलाने के लिए दीपक, गंगा में प्रवाहित किए जाने वाले दीप, देव दीपावली की चमक बढ़ाने के लिए घाटों पर सजने वाले दीये, देखें तो बड़ी संख्या में इनका इस्तेमाल होता है. दीयों के इस्तेमाल के बाद इनका निस्तारण कठिन हो जाता है. आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसी का समाधान निकाला है. स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रद्युत घर के निर्देशन में हुए शोध को पेटेंट भी मिल गया है. जिसके बाद अब अयोध्या की दीपावली, बनारस की देव दीपावली और होने वाले त्योहारों सहित मंदिरों के बाहर बिकने वाले दीयों की जगह इन पराली वाले दीपकों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग बड़े स्तर पर की जा रही है.
पराली जलाने से जहरीली गैस
धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली से छुटकारा पाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेतों में ही जला देते हैं. अक्टूबर, नवंबर में जलाई जाने वाली पराली दिल्ली, एनसीआर में स्मोक की सबसे बड़ी वजह बनती है. पराली जलाने का असर सिर्फ धुएं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हवा में जहरीली गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है. जिससे अस्थमा और हृदय रोग मरीजों को काफी परेशानी होती है. इसका बेहतर विकल्प तलाशने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की थी.
कैसे निकाला समाधान
शोध टीम ने पराली के रेसों को विशेष प्रक्रिया से पल्प में तब्दील किया. इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. बाजार में मिलने वाले डिस्पोजेबल कप प्लेट पर केमिकल की कोटिंग की जाती है, जबकि यह खास तरह के दीये एग्रो केमिकल का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इस पल्प को सांचे में ढाल कर दीये का स्वरूप दिया गया है. यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें तेल डालकर सामान्य मिट्टी के दीए की तरह जलाया जा सकता है.
किसानों को भी फायदा
रिसर्च टीम को लीड करने वाले डॉ. प्रद्युत का कहना है कि हमारा उद्देश्य प्रणाली को कचरा नहीं, संसाधन बनाना है. यदि बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का निर्माण किया जाएगा तो किसानों से पराली खरीदी भी जाएगी. इससे उन्हें प्रति एकड़ चार से 5000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी. साथ ही पराली जलाने की समस्या खत्म होगी.
2021 से शुरू हुआ शोध
रिसर्च टीम में शामिल स्कॉलर हिमांशु मोदी बताते हैं कि 2021 से हम इस काम में लगे हुए थे. अब हमें इसका पेटेंट मिल गया है. यदि सिर्फ पूर्वांचल के 10000 से ज्यादा किसानों की पराली से भी दीये बनाए जाएंगे तो लाखों टन पराली जलने से बचेगी और प्रदूषण का स्तर कम होगा. इसके अलावा मिट्टी के जो दीये पकाए जाने के बाद खत्म होते या पानी में जाने पर वजूद बना रहता है, वह समस्या भी खत्म हो जाएगी. यह पहल आत्मनिर्भर भारत संग स्वच्छ भारत दोनों अभियानों को बहुत बल देने वाली है.
सिर्फ दीये तक सीमित नहीं फायदा
हिमांशु का कहना है कि आईआईटी की यह लैब सिर्फ दीया ही नहीं बना रही. इसी तकनीक से पहले पराली से कप, प्लेट, गिलास और स्ट्रॉ भी तैयार किए गए हैं. यह उत्पादन पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें गर्म पदार्थ रखने पर कोई केमिकल इसमें नहीं आता है. जिसकी वजह से पूरी तरह से सुरक्षित है. इसके अलावा टीम पराली से अंडे की ट्रे, फूड पैकेजिंग बॉक्स, पेपर शीट, कार्डबोर्ड और बायो ब्रिक्स बनाने का काम भी शुरू कर चुकी है. इस प्रोजेक्ट को आईआईटी हैदराबाद में हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फेर में सस्टेनेबल मटेरियल कैटेगरी में प्रदर्शित भी किया जा चुका है.
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