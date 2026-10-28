आईआईटी बीएचयू का दीक्षांत समारोह 31 को, कुमार मंगलम होंगे चीफ गेस्ट
आईआईटी बीएचयू के इस आयोजन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कार्यक्रमों के कुल 2048 स्टूडेंट्स को उपाधियां दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:57 PM IST
वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू हो गई है. 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में यह ग्रैंड आयोजन किया जाएगा. जिसमें इस बार बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे. इस पूरे आयोजन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कार्यक्रमों के कुल 2048 स्टूडेंट्स को उपाधियां दी जाएगी.
इस बारे में आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि 15 वें दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में है. इस बार 2048 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जानी है. उनका कहना है कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियां के लिए नवाजने के साथ ही शोध कार्यों नवाचार्यों को सम्मानित करने का बड़ा मौका होता है.
प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि इस साल जो उपाधियां दी जाएंगी. इनमें बीटेक के छात्रों को 1106, इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री की 385, एमटेक/ एम फार्मा की 322, पीएचडी की 182, एमएससी की 39 और बीआर्क की 14 उपाधियां शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां संस्थान की तकनीकी शिक्षा उसकी स्तरीय रिसर्च और हर दिन होने वाले नए कार्यक्रमों के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस को बताने के लिए काफी है.
दीक्षांत समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न मेडल और पुरस्कार दिए जाएंगे. इनमें कुल 62 विद्यार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं. इनमें कई विद्यार्थियों को एक से अधिक सम्मान मिलने वाला है. पुरस्कारों में 97 गोल्ड मेडल दो सिल्वर मेडल 25 कैश पुरस्कार शामिल किए गए हैं.
प्रमुख अवार्ड और मेडल में एक प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल शामिल है, जो बीटेक बीआर्क और इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है. वहीं डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के हिसाब से उन्हें दिए जा रहे हैं.
प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में आदित्य मंगलम बिड़ला जो बिड़ला समूह के चेयरमैन हैं, वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. आईआईटी बीएचयू के बोर्ड आफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉ कोटा हरिनारायण समारोह के अध्यक्षता करेंगे.
वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और आईआईटी बीएचयू के बोर्ड आफ गवर्नेंस के वाइस चेयरमैन प्रो अजीत कुमार चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे.
समारोह 31 अक्टूबर को 10 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस के स्वतंत्रता भवन में शुरू होगा. 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे से स्वतंत्रता भवन में इसका ग्रैंड रिहर्सल किया जाएगा.
सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीन मेधावी विद्यार्थियों हरजस कौर, प्रतीक त्रिपाठी और लखदिव मेहुल कुमार राजकुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है.
हरजस को बीटेक बीआर्क और इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री के लिए सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के तहत प्रेसिडेंट गोल्ड हासिल होने वाला है. इन्हें सबसे ज्यादा 15 मेडल दिए जाएंगे.
वहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री कार्यक्रम में लखदिव मेहुल कुमार राजकुमार को बीआर्क व आईडीडी स्नातकों की श्रेणी में डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दिया जा रहा है.
हरजस कौर वर्तमान में क्वालकॉम में एसोसिएट इंजीनियर हैं, जबकि प्रतीक त्रिपाठी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेहुल कुमार यूनाइटेड स्टेट के एक बड़े आईटी कंपनी में कार्य कर रहे हैं.