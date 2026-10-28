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आईआईटी बीएचयू का दीक्षांत समारोह 31 को, कुमार मंगलम होंगे चीफ गेस्ट

आईआईटी बीएचयू का दीक्षांत समारोह 31 को. ( ETV Bharat )

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू हो गई है. 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में यह ग्रैंड आयोजन किया जाएगा. जिसमें इस बार बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे. इस पूरे आयोजन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कार्यक्रमों के कुल 2048 स्टूडेंट्स को उपाधियां दी जाएगी.

इस बारे में आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि 15 वें दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में है. इस बार 2048 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जानी है. उनका कहना है कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियां के लिए नवाजने के साथ ही शोध कार्यों नवाचार्यों को सम्मानित करने का बड़ा मौका होता है.

आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह की जानकारी देते डायरेक्टर प्रो. अमित पात्रा. (ETV Bharat) प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि इस साल जो उपाधियां दी जाएंगी. इनमें बीटेक के छात्रों को 1106, इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री की 385, एमटेक/ एम फार्मा की 322, पीएचडी की 182, एमएससी की 39 और बीआर्क की 14 उपाधियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां संस्थान की तकनीकी शिक्षा उसकी स्तरीय रिसर्च और हर दिन होने वाले नए कार्यक्रमों के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस को बताने के लिए काफी है. दीक्षांत समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न मेडल और पुरस्कार दिए जाएंगे. इनमें कुल 62 विद्यार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं. इनमें कई विद्यार्थियों को एक से अधिक सम्मान मिलने वाला है. पुरस्कारों में 97 गोल्ड मेडल दो सिल्वर मेडल 25 कैश पुरस्कार शामिल किए गए हैं. प्रमुख अवार्ड और मेडल में एक प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल शामिल है, जो बीटेक बीआर्क और इंटीग्रेटेड डुएल डिग्री में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है. वहीं डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के हिसाब से उन्हें दिए जा रहे हैं. प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में आदित्य मंगलम बिड़ला जो बिड़ला समूह के चेयरमैन हैं, वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. आईआईटी बीएचयू के बोर्ड आफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉ कोटा हरिनारायण समारोह के अध्यक्षता करेंगे.