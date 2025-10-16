ETV Bharat / state

ISRO चेयरपर्सन वी नारायणन बोले, 2035 तक भारत का होगा अपना स्पेस स्टेशन; IIT BHU के दीक्षा समारोह में मेधावियों को बांटे मेडल

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह में मंच पर ISRO चेयरपर्सन वी नारायणन और अन्य अतिथि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ करते अतिथि. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसरो प्रमुख ने दीक्षा समारोह में कुल 62 मेधावी छात्रों को 123 पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 97 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 24 अन्य पुरस्कार है. इस बार केमिकल इंजीनियरिंग की अनन्या को 17 मेडल मिले तो वहीं प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मैथेमेटिकल साइंस के आदित्य कुलकर्णी और सिविल इंजीनियरिंग के सूयश विजय को मिला.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह में मंच पर ISRO चेयरपर्सन वी नारायणन और अन्य अतिथि. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसरो प्रमुख ने बताया कि हमारे यहां 2035 तक ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ (Indian Space Station) की स्थापना की जाएगी. इसके शुरुआती मॉड्यूल 2027 से ही अंतरिक्ष में स्थापित किए जा सकते हैं. गगनयान मिशन में भी प्रगति हो रही है. वी नारायणन ने कहा कि PM मोदी के स्पष्ट रोडमैप और अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की बदौलत इसरो आत्मनिर्भर और सशक्त स्पेस ईको सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

वाराणसी: IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह में इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने छात्रों को मेडल प्रदान किए. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई. चंद्रयान-3 से बहुत कुछ तथ्य सामने आए हैं. इसी क्रम में हम चंद्रयान-4 और 5 पर भी काम कर रहे हैं.

संस्थान में आज 21 शाखाओं के कुल 1,979 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें लगभग 180 पीएचडी शोधार्थी, 282 एमटेक, एम फार्मा, 48 एमएससी, 363 एकीकृत द्वैध उपाधि (आईडीडी), 16 बी आर्क तथा 1,090 बी टेक छात्र शामिल हैं.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह सम्मानित हुए छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

अनन्या को प्रेसिडेंट मेडल: IIT BHU के दीक्षा समारोह में प्रमुख आकर्षण प्रेसिडेंट और डायरेक्टर गोल्ड मेडल होते हैं, जो संस्थान के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं. ये प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल सभी स्नातक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह के मंच पर विराजमान अतिथि. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बार प्रेसिडेंट मेडल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की बीटेक छात्रा अनन्या सिंह को प्रदान किया गया है. अनन्या को कुल 17 पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 13 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 अन्य पुरस्कार शामिल हैं.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह सम्मानित हुए छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

दो छात्रों को डायरेक्टर गोल्ड मेडल: वहीं डायरेक्टर गोल्ड मेडल, सर्वांगीण उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है. इस बार मैथेमेटिकल साइंसेज के आईडीडी छात्र आदित्य कुलकर्णी और सिविल इंजीनियरिंग के बीटेक छात्र सूयश विजय को ये प्रदान किया गया है. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि हमारे छात्रों की ये उपलब्धियांं संस्थान की शिक्षा, नवाचार और सर्वांगीण विकास को दर्शाती हैं.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह सम्मानित हुए छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी ने बहुत कुछ सिखाया: IIT बीएचयू में टॉप करने वाली अन्यया ने बताया कि उन्हें गोल्ड मेडल पाकर बहुत खुश मिली है. आईआईटी बीएचयू ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और बनारस ने उन्हें कैसे आगे बढ़ना है यह प्रेरणा दी है. वर्तमान में लोग भाग-दौड़ भरे जीवन में भरोसा रखते हैं लेकिन, सहजता से कैसे आगे बढ़ना है इस बात को काशी सिखाता है.

IIT BHU के 14वें दीक्षा समारोह सम्मानित हुए छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

वही प्रेसिडेंट मेडल पाने वाले दोनों छात्र बताते हैं कि उन्हें यह मेडल चार साल के प्रयास के बाद मिला है. उनका कहना है कि, हर विद्यार्थी को आईआईटी में जब पढ़ने का मौका मिलता है तो उन्हें खुद को विकसित होने देना चाहिए.

