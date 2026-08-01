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इंडियन नेवी संग काम करेगा आईआईटी बीएचयू, भारतीय नौसेना को ऐसे करेगा मजबूत

ये होंगे फायदे: इस सहयोग के अंतर्गत उन्नत हथियार एवं सेंसर प्रौद्योगिकी, पानी के भीतर वस्तुओं की पहचान, रडार प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सामग्री (एडवांस्ड मैटेरियल्स), समुद्री इंजीनियरिंग, नौसैनिक अवसंरचना तथा अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा.



वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार ने कहा कि यह एमओयू भारतीय नौसेना और देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को नई मजबूती प्रदान करेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि IIT BHU के साथ संयुक्त अनुसंधान से समुद्री सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी समाधान विकसित होगा तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी.



नवीन तकनीकी समाधान: प्रो. राजेश कुमार, डीन (अनुसंधान एवं विकास), IIT BHU ने कहा कि संस्थान की बहुविषयक अनुसंधान क्षमता भारतीय नौसेना के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह साझेदारी अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाएगी.

प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर इंचार्ज, आउटरीच एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, ने कहा कि यह समझौता अकादमिक संस्थानों, उद्योग और रणनीतिक संगठनों के बीच सहयोग को नई दिशा देगा. इससे शोधकर्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा आईआईटी (बीएचयू) के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय महत्व की प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान देने के नए अवसर प्राप्त होंगे.



समझौते के तहत संयुक्त कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन, सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, आईआईटी BHU के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के साथ सहभागिता तथा भारतीय नौसेना के अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ अनुसंधान सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भविष्य की समुद्री एवं रक्षा चुनौतियों के लिए नवाचार आधारित समाधान विकसित किए जा सकें.



यह एमओयू प्रारंभिक रूप से 3 सालों के लिए प्रभावी रहेगा और दोनों संस्थानों के बीच अनुसंधान, नवाचार तथा रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का मजबूत आधार बनेगा. IIT (BHU) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और रणनीतिक राष्ट्रीय संगठनों के बीच इस प्रकार की साझेदारी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय नौसेना के साथ यह सहयोग नवाचार को नई गति देगा, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को सशक्त बनाएगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

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