IIT-BHU में कैंपस प्लेसमेंट: आज आधी रात से शूरू होगी प्रक्रिया, फिर बड़े पैकेज का रिकॉर्ड बनने की उम्मीद

वाराणसी: IIT-BHU में सत्र 2025-26 के लिए कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो रहा है. यह प्लेसमेंट ड्राइव दो चरणों में चलेगा. इस दौरान कैंपस प्लेसमेंट में देश की नामी कंपनियां भी शामिल होंगी, जो सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद योग्य उम्मीदावारों को जॉब ऑफर देंगी.

ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने पूरे सत्र का प्लेसमेंट शेड्यूल जारी कर दिया है. साथ ही, बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्रा का रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लिया गया है. इस बार 1,700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. 1 दिसंबर, 2025 की आधी रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा.

कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद: वाराणसी स्थित IIT-BHU में प्रत्येक वर्ष की तरह इस सत्र भी कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो रहा है. बात सत्र 2024-25 की करें तो इस सत्र में लगभग 300 कंपनियों ने भाग लिया था. इस दौरान लगभग 1,300 से अधिक छात्रों को जॉब ऑफर दिया गया था. वहीं, अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 15 छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज ऑफर किया गया था, जबकि एक छात्र को 2.20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला था. एक बार फिर कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है.

IIT-BHU आ रही हैं ये बड़ी और नामी कंपनियां: IIT-BHU में चल रहे प्लेसमेंट ड्राइव में भारत की और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ख्याति प्राप्त कंपनियां शामिल हो रही हैं. इनमें लार्सेन एंड टर्बो, जुपिटर मनी, सैमसंग, वॉलमार्ट, रेजर-पे, एक्सिस बैंक, जिंदल, अमेज़ॉन, आईसीआईसीआई, फिल्पकार्ट, क्लीन इलेक्ट्रिक, टाटा स्टील, आरआईएल, ओला, रिस्को, Zscaler, JSW, वेल्स Fargo, महिंद्रा, मास्टरकार्ड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं. कैंपस प्लेसमेंट में लगातार बड़ी कंपनियां आती रही हैं और यहां पर छात्रों का सेलेक्शन किया है. इस बार 1,700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.