ETV Bharat / state

IIT-BHU में कैंपस प्लेसमेंट: आज आधी रात से शूरू होगी प्रक्रिया, फिर बड़े पैकेज का रिकॉर्ड बनने की उम्मीद

आईआईटी ट्रेनिंग एंड प्‍लेसमेंट सेल के मुताबिक सत्र 2025-26 के लिए कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया आज मध्य रात्रि से शुरू होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
एक छात्र को छात्र को 2.20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का पैकेज मिला था. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: IIT-BHU में सत्र 2025-26 के लिए कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो रहा है. यह प्लेसमेंट ड्राइव दो चरणों में चलेगा. इस दौरान कैंपस प्लेसमेंट में देश की नामी कंपनियां भी शामिल होंगी, जो सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद योग्य उम्मीदावारों को जॉब ऑफर देंगी.

ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने पूरे सत्र का प्लेसमेंट शेड्यूल जारी कर दिया है. साथ ही, बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्रा का रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लिया गया है. इस बार 1,700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. 1 दिसंबर, 2025 की आधी रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा.

कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद: वाराणसी स्थित IIT-BHU में प्रत्येक वर्ष की तरह इस सत्र भी कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो रहा है. बात सत्र 2024-25 की करें तो इस सत्र में लगभग 300 कंपनियों ने भाग लिया था. इस दौरान लगभग 1,300 से अधिक छात्रों को जॉब ऑफर दिया गया था. वहीं, अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 15 छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज ऑफर किया गया था, जबकि एक छात्र को 2.20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला था. एक बार फिर कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है.

IIT-BHU आ रही हैं ये बड़ी और नामी कंपनियां: IIT-BHU में चल रहे प्लेसमेंट ड्राइव में भारत की और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ख्याति प्राप्त कंपनियां शामिल हो रही हैं. इनमें लार्सेन एंड टर्बो, जुपिटर मनी, सैमसंग, वॉलमार्ट, रेजर-पे, एक्सिस बैंक, जिंदल, अमेज़ॉन, आईसीआईसीआई, फिल्पकार्ट, क्लीन इलेक्ट्रिक, टाटा स्टील, आरआईएल, ओला, रिस्को, Zscaler, JSW, वेल्स Fargo, महिंद्रा, मास्टरकार्ड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं. कैंपस प्लेसमेंट में लगातार बड़ी कंपनियां आती रही हैं और यहां पर छात्रों का सेलेक्शन किया है. इस बार 1,700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.

रविवार मध्य रात्रि से शुरू होगी प्रक्रिया: आईआईटी ट्रेनिंग एंड प्‍लेसमेंट सेल के प्रभारी प्रो. सुशांत श्रीवास्‍तव ने बताया कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक छात्रों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी की गई. 30 नवंबर, 2025 की आधी रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा.

संस्थान के सतीश धवन हॉस्टल में प्लेसमेंट सेल की पूरी टीम लग चुकी है और तैयारियां पूरी हैं. पिछले वर्ष कुल 1,373 से अधिक नौकरी के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें 04 अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी शामिल थे. पिछले वर्ष छात्रों को कई प्रतिष्ठित कंपनियों से प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) और इंटर्नशिप मिले थे. इस बार छात्रों को मिलने वाले ऑफर्स बढ़ने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं...मेरे विद्यालय के बच्चों को खूब प्यार देना'; SIR ड्यूटी में तैनात मुरादाबाद के BLO ने भी दी जान

TAGGED:

VARANSI EDUCATION JOBS
CAMPUS PLACEMENTS IN VARANASI
ACADEMIC SESSION 2025 26
IIT BHU CMPUS PLACEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.