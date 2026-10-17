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IIT BHU में AI फॉर हेल्थ कॉन्क्लेव: AI से सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा और दिव्यांगों की मदद, विशेषज्ञों ने सेयर किए विचार

एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने छात्रों को उद्यमिता के लिए किया प्रेरित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती कैसे बनाया जा सकता है? दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में नई तकनीक किस तरह मददगार हो सकती है? इन सवालों पर वाराणसी स्थित आईआईटी (बीएचयू) में स्वास्थ्य और तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चर्चा की.

यहां हुए एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव में हेल्थकेयर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल, नए तकनीकी समाधानों और उनके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं पर विचार शेयर किए गए.

हेल्थकेयर में AI के इस्तेमाल पर चर्चा: आईआईटी (बीएचयू) के नवोन्मेष, अभिपोषण एवं उद्यमिता केंद्र ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया. कार्यक्रम का विषय 'AI for Health and Assistive Technology' यानी स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक तकनीकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था. यह कार्यक्रम आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के ई-हॉल स्थित CIIE में हुआ. इसमें सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के साथ दिव्यांगजनों को सशक्त करने में AI की भूमिका पर चर्चा की. स्वास्थ्य सेवाओं और दिव्यांगों के लिए AI के व्यावहारिक उपयोग पर मंथन (Photo Credit: ETV Bharat) इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर: कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई. CIIE, आईआईटी (बीएचयू) के समन्वयक प्रो. मनोज कुमार मेश्राम ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान में विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नए विचारों को उपयोगी उत्पादों और सफल व्यवसायों में बदलने के लिए इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग जरूरी है. उन्होंने खास तौर पर मेडिकल टेक्नोलॉजी (MedTech) के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया. डॉक्टरों और स्टार्टअप के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत: आईएमएस-बीएचयू में ऑन्कोलॉजी की प्रोफेसर डॉ. मल्लिका तिवारी ने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को मजबूत सहयोग देने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि नए स्वास्थ्य समाधानों को सफल बनाने के लिए नवप्रवर्तकों, डॉक्टरों, शोध संस्थानों और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए. इससे नई तकनीकों को विकसित करने के साथ उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना भी आसान होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी नई तकनीक की सफलता तभी मानी जाएगी, जब वह लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में मदद करे. दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) यूपी स्टार्टअप मिशन की पहलों पर प्रकाश: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के बीच सहयोग से नए उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके और जिनसे आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो. स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे प्रयास रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं. IIT BHU निदेशक ने मेडटेक नवाचार पर दिया जोर: आईआईटी (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत मेडटेक इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, डॉक्टरों, उद्योग जगत और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ने से शोध के नतीजों को व्यावहारिक और किफायती स्वास्थ्य समाधानों में बदला जा सकता है. उन्होंने संस्थागत सहयोग और शोध को आम लोगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए नई तकनीक विकसित की जा सके. प्रो. पात्रा ने यह भी बताया कि आईआईटी (बीएचयू) में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संस्थान के पूर्व छात्रों के नेटवर्क से फंड जुटाने और नए उद्यमियों को सहयोग देने पर भी ध्यान दिया जाएगा. क्लिनिकल AI और प्राइवेसी पर विशेष ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)