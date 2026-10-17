IIT BHU में AI फॉर हेल्थ कॉन्क्लेव: AI से सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा और दिव्यांगों की मदद, विशेषज्ञों ने सेयर किए विचार
आईआईटी बीएचयू वाराणसी में स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों की मदद के लिए एआई के इस्तेमाल पर एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:48 PM IST
वाराणसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती कैसे बनाया जा सकता है? दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में नई तकनीक किस तरह मददगार हो सकती है? इन सवालों पर वाराणसी स्थित आईआईटी (बीएचयू) में स्वास्थ्य और तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चर्चा की.
यहां हुए एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव में हेल्थकेयर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल, नए तकनीकी समाधानों और उनके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं पर विचार शेयर किए गए.
हेल्थकेयर में AI के इस्तेमाल पर चर्चा: आईआईटी (बीएचयू) के नवोन्मेष, अभिपोषण एवं उद्यमिता केंद्र ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया. कार्यक्रम का विषय 'AI for Health and Assistive Technology' यानी स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक तकनीकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था. यह कार्यक्रम आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के ई-हॉल स्थित CIIE में हुआ. इसमें सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के साथ दिव्यांगजनों को सशक्त करने में AI की भूमिका पर चर्चा की.
इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर: कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई. CIIE, आईआईटी (बीएचयू) के समन्वयक प्रो. मनोज कुमार मेश्राम ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान में विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नए विचारों को उपयोगी उत्पादों और सफल व्यवसायों में बदलने के लिए इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग जरूरी है. उन्होंने खास तौर पर मेडिकल टेक्नोलॉजी (MedTech) के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
डॉक्टरों और स्टार्टअप के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत: आईएमएस-बीएचयू में ऑन्कोलॉजी की प्रोफेसर डॉ. मल्लिका तिवारी ने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को मजबूत सहयोग देने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि नए स्वास्थ्य समाधानों को सफल बनाने के लिए नवप्रवर्तकों, डॉक्टरों, शोध संस्थानों और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए. इससे नई तकनीकों को विकसित करने के साथ उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना भी आसान होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी नई तकनीक की सफलता तभी मानी जाएगी, जब वह लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में मदद करे.
यूपी स्टार्टअप मिशन की पहलों पर प्रकाश: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के बीच सहयोग से नए उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके और जिनसे आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो. स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे प्रयास रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं.
IIT BHU निदेशक ने मेडटेक नवाचार पर दिया जोर: आईआईटी (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत मेडटेक इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, डॉक्टरों, उद्योग जगत और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ने से शोध के नतीजों को व्यावहारिक और किफायती स्वास्थ्य समाधानों में बदला जा सकता है. उन्होंने संस्थागत सहयोग और शोध को आम लोगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए नई तकनीक विकसित की जा सके. प्रो. पात्रा ने यह भी बताया कि आईआईटी (बीएचयू) में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संस्थान के पूर्व छात्रों के नेटवर्क से फंड जुटाने और नए उद्यमियों को सहयोग देने पर भी ध्यान दिया जाएगा.
छात्रों से नौकरी के साथ उद्यमिता पर भी ध्यान देने की अपील: एसटीपीआई के महानिदेशक और आईआईटी (बीएचयू) के पूर्व छात्र अरविंद कुमार ने विद्यार्थियों को केवल नौकरी पाने तक अपनी आकांक्षाएं सीमित नहीं रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने तकनीकी ज्ञान और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल नए स्टार्टअप शुरू करने में भी करना चाहिए. उनके मुताबिक, आईआईटी (बीएचयू) के विद्यार्थियों में नए समाधान विकसित करने और सफल उद्यम खड़े करने की क्षमता है. उन्होंने छात्रों से अपने विचारों को ऐसे व्यवसायों में बदलने की अपील की, जो रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ देश की तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें.
इंडिया-AI मिशन से तकनीकी विकास को बढ़ावा: कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को लेकर सरकार के दृष्टिकोण पर बात की. उन्होंने कहा कि मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल प्रतिभा और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में तकनीकी विकास को गति दे रहे हैं. उन्होंने इंडिया-AI मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और जिम्मेदारी के साथ AI का इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक तकनीकों को ऐसे क्षेत्र बताया, जहां AI दूरस्थ मरीज निगरानी, ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और किफायती चिकित्सा समाधान विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी तकनीक विकसित करने पर जोर: एस. कृष्णन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण तैयार करते समय उनकी जरूरतों को डिजाइन के शुरुआती चरण से ही ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने इस सोच को 'इन्क्लूजन-बाय-डिजाइन' यानी तकनीक तैयार करते समय सभी लोगों की जरूरतों को शामिल करने की प्रक्रिया बताया. उनके मुताबिक, स्मार्ट मोबिलिटी उपकरण, स्पीच टेक्नोलॉजी और जरूरत के अनुसार ढलने वाले डिजिटल इंटरफेस भारत की भाषाई, सामाजिक और आर्थिक विविधता को ध्यान में रखकर विकसित किए जाने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उपकरणों को तैयार करने और उनका परीक्षण करने के दौरान दिव्यांगजनों और अन्य उपयोगकर्ताओं की भागीदारी जरूरी है, ताकि तकनीक वास्तव में उनके काम आ सके.
AI के इस्तेमाल में मरीजों की गोपनीयता जरूरी: स्वास्थ्य सेवाओं में AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मरीजों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है. एस. कृष्णन ने कहा कि क्लिनिकल AI सिस्टम में जिम्मेदार AI के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए. इसके तहत मरीजों की गोपनीयता, एल्गोरिदम में निष्पक्षता और डेटा के सुरक्षित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि AI डॉक्टरों की मदद कर सकता है, लेकिन मरीजों के इलाज से जुड़े फैसलों में मानवीय चिकित्सकीय समझ और विशेषज्ञता की अहम भूमिका बनी रहनी चाहिए.
शोध से आम लोगों तक पहुंचेगी नई तकनीक: एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य और सहायक तकनीकों के क्षेत्र में शोध को वास्तविक जरूरतों से जोड़ना जरूरी है. AI की मदद से विकसित समाधान तभी प्रभावी होंगे, जब वे मरीजों, डॉक्टरों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्टार्टअप के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है. कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों को व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करना रहा.
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