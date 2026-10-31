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IIT BHU Convocation 2026: कुमार मंगलम बिड़ला को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि, 2048 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू का 15वां दीक्षांत समारोह शनिवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में हुआ. समारोह में आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. संस्थान ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया. मंत्रोच्चार के बीच उनका स्वागत हुआ और इस मौके पर 2,048 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं.

2,048 विद्यार्थियों को मिलीं डिग्रियां, 62 विद्यार्थियों को 124 मेडल: दीक्षांत समारोह में बीटेक की 1,106, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (आईडीडी) की 385, एमटेक और एमफार्मा की 322, पीएचडी की 182, एमएससी की 39 और बीआर्क की 14 डिग्रियां दी गईं.

कटक से रायपुर और फिर आईआईटी बीएचयू तक का सफर: प्रतीक का शुरुआती बचपन ओडिशा के कटक में बीता. उन्होंने चौथी कक्षा तक वहां के स्टुअर्ट स्कूल में पढ़ाई की. इसके बाद मां के तबादले के कारण उनका परिवार रायपुर आ गया, जहां उन्होंने राजकुमार कॉलेज में पढ़ाई की. फिर डीपीएस रायपुर से दसवीं और बारहवीं की शिक्षा पूरी की. अब गूगल में काम करते हुए वह नए विचारों को तकनीक के जरिए साकार करने और अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं.

आईआईटी बीएचयू के माहौल को बताया खास: प्रतीक के मुताबिक, संस्थान में दाखिला लेने के पीछे अच्छी शैक्षणिक गुणवत्ता और बेहतर प्लेसमेंट प्रमुख वजह थीं. इसके साथ ही वाराणसी जैसे जीवंत शहर में पढ़ाई करने का अनुभव भी उनके लिए खास रहा. उन्होंने कहा कि कई आईआईटी शहरों से दूर स्थित हैं, जबकि बीएचयू शहर के बीच में है. यहां पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों और नए अनुभवों के भी कई अवसर मिलते हैं.

गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल विजेता प्रतीक: डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल पाने वाले प्रतीक त्रिपाठी फिलहाल गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं. उनका लक्ष्य ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट तैयार करना है, जो तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया कर सकें. प्रतीक ने बताया कि आईआईटी बीएचयू में उन्हें हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिला. अलग-अलग राज्यों और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों के साथ बातचीत ने उनके सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया.

सौर ऊर्जा को कम नुकसान के साथ उपयोगी बनाने पर शोध: प्रखर के मुताबिक, इन तकनीकों का उद्देश्य सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली को कम से कम ऊर्जा नुकसान के साथ उपयोग योग्य बनाना है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा रूपांतरण को प्रभावी बनाने के साथ उपकरणों की सुरक्षा भी जरूरी है. उनके शोध में मल्टी-आउटपुट हाइब्रिड कन्वर्टर के जरिए लीकेज करंट कम करने पर भी काम किया गया है. इससे बिजली के उपकरणों को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है.

प्रखर नेमा को पहली बार मिला ग्रीन एनर्जी मेडल: इस दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के सागर निवासी प्रखर नेमा को पहली बार ग्रीन एनर्जी मेडल मिला. उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध किया है. उनका काम मुख्य रूप से सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अधिक दक्ष और सुरक्षित बिजली रूपांतरण प्रणाली विकसित करने पर केंद्रित है. प्रखर ने बताया कि उन्होंने हाई-गेन डीसी-डीसी पावर कन्वर्टर और मल्टी-आउटपुट हाइब्रिड कन्वर्टर पर काम किया है.

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 विद्यार्थियों को कुल 124 मेडल और पुरस्कार मिले. इनमें एक प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल शामिल है, जो बीटेक, बीआर्क और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया गया. वहीं, दो विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रदर्शन, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल के लिए डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया.

हरजस कौर ने जीते 15 मेडल, परिवार को दिया सफलता का श्रेय: दीक्षांत समारोह में हरजस कौर ने 15 मेडल हासिल किए, जिनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी शामिल है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, भाई और शिक्षकों को दिया. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्रा हरजस ने बताया कि परिवार ने बचपन से ही उनका हौसला बढ़ाया और शिक्षकों ने सही दिशा में मार्गदर्शन किया. उनके पिता दवा कारोबारी हैं और मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जबकि मां शिक्षिका हैं और घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं.

पढ़ाई में सही दिशा और संतुलन को बताया सफलता की वजह: हरजस ने कहा कि उनका भाई अर्जुन सिंह भी पढ़ाई कर रहा है और पूरी यात्रा में उनके लिए मजबूत सहारा रहा है. उन्होंने आईआईटी बीएचयू के शैक्षणिक माहौल को सहयोगी बताया. उनके मुताबिक, पढ़ाई के दौरान शिक्षकों ने उन्हें सही दिशा दिखाई और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा पढ़ रही हैं या भटक रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी विषय को जरूरत से ज्यादा पढ़ने के बजाय सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है. अब वह आगे मास्टर्स करने या यूपीएससी की तैयारी करने पर विचार कर रही हैं.

मेहुल कुमार को मिला डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, यूपीएससी या एमपीएससी का लक्ष्य: सिविल इंजीनियरिंग के इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री छात्र लखादी मेहुल कुमार राजकुमार को भी डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मिला. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रोफेसरों और पिता को दिया. मेहुल ने बताया कि प्रोफेसर बासुराज भौमिक के मार्गदर्शन और पिता की सीख ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. उनके पिता राजकुमार लखादिवे लातूर में प्रोफेसर हैं, जबकि मां मीनाक्षी लखादिवे स्टेट जीएसटी अधिकारी हैं.

IIT BHU का 15वां दीक्षांत समारोह संपन्न. (Photo Credit: ETV Bharat)

डेलॉयट में एनालिस्ट, आगे शोध करने का भी सपना: मेहुल फिलहाल डेलॉयट यूएसआई में एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं. उनका लक्ष्य अगले दो साल में यूपीएससी या एमपीएससी की परीक्षा पास करना है. उन्होंने बताया कि 30 वर्ष की उम्र के बाद वह शोध के अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहते हैं. दीक्षांत समारोह में उनकी उपलब्धि ने उनके शैक्षणिक सफर को एक नई पहचान दी है.

कुमार मंगलम बिड़ला ने फिल्मी संवादों से समझाए सफलता के मंत्र: समारोह में कुमार मंगलम बिड़ला ने जेन-जी की पसंद और अंदाज को ध्यान में रखते हुए युवाओं से संवाद किया. उन्होंने फिल्मों के लोकप्रिय संवादों का जिक्र करते हुए विद्यार्थियों को जीवन और करियर से जुड़े तीन अहम संदेश दिए. उन्होंने कहा कि जिंदगी में अपने फैसले खुद लेने का साहस होना चाहिए और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है. उन्होंने फिल्मी संवादों के जरिए युवाओं को अपने सपनों पर भरोसा रखने और चुनौतियों से न डरने की सीख दी.

बोले- करियर शुरू करने के लिए इससे रोमांचक समय नहीं हो सकता: कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि करियर की शुरुआत करने के लिए इससे रोमांचक समय नहीं हो सकता, खासकर भारत जैसे देश में. आने वाले 25 साल भारत की वैश्विक पहचान को बदल सकते हैं. तकनीक, युवा आबादी, उद्यमिता और महत्वाकांक्षाएं मिलकर ऐसे अवसर पैदा कर रही हैं, जिनकी कल्पना पिछली पीढ़ियां भी नहीं कर सकती थीं. उन्होंने कहा कि भारत के अगले 25 साल जितने निर्णायक होंगे, उतने ही महत्वपूर्ण स्नातक हो रहे विद्यार्थियों के जीवन और करियर के अगले 25 साल भी होंगे.

नौकरी तक सीमित न रखें अपना लक्ष्य: बिड़ला ने विद्यार्थियों को 'अपना टाइम आएगा', 'रिस्क नहीं तो कुछ नहीं' और 'जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं' जैसे फिल्मी संवादों के जरिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने संभावनाओं का बड़ा संसार खुला है, लेकिन इन अवसरों को उपलब्धियों में बदलने के लिए मेहनत, साहस और दूरदृष्टि जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपने करियर को केवल नौकरी तक सीमित न रखने की अपील की. साथ ही देश और समाज के विकास में योगदान देने की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया.

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