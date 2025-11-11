ETV Bharat / state

मिर्गी के दौरे से आईआईटी भिलाई के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

होशंगाबाद का रहने वाला था छात्र: दुर्ग पुलिस को घटना की जानकारी मिली. उसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने छात्र के सहपाठियों से पूछताछ और जांच की तो पता चला कि छात्र होशंगाबाद का रहने वाला है और उसका नाम स्वामिली साहू है.प्राथमिक जांच में यह पता चला है की छात्र को मिर्गी का अटैक आया था. उसी से उसकी तबीयत खराब हुई जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया छात्र ने दम तोड़ दिया.

दुर्ग: आईआईटी भिलाई में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र जब खाना खा रहा था, उस दौरान उसे मिर्गी का दौरा आया. मिर्गी के दौरे की वजह से छात्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आईआईटी भिलाई प्रबंधन का बयान: इस घटना पर आईआईटी भिलाई प्रबंधन का भी बयान आया है. इडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश का कहना है कि छात्र को पहले से बीमारी थी. हम लोगों को जो सूचना मिली है उसके आधार पर बताया गया कि छात्र खाना खा रहा था. उस दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया.

छात्र का मिर्गी की बीमारी को लेकर इलाज चल रहा था. खाना खाते समय उसे मिर्गी का दौरा आया. जिसके बाद उसकी सांस नली में खाना फंस गया. खाना फंसने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी. परेशानी बढ़ने पर अन्य विद्यार्थियों और प्रबंधन के लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया- प्रो. राजीव प्रकाश , निदेशक, आईआईटी भिलाई

इस घटना पर दुर्ग एएसपी सुखनंदन राठौर ने कहा है कि हमने छात्र के शव को कब्जे में ले लिया है. उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की असल वजह का खुलासा हो सकेगा. अभी छात्र के परिजन को सूचना दे दी गई है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.