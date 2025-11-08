10 नवंबर को IIT भिलाई का दीक्षांत समारोह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि, मिलेगी 'डिजिटल डिग्री'
IIT भिलाई का ये पांचवां दीक्षांत समारोह होगा. इसमें सीनेट पुरस्कार भी दिए जाएंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 6:29 PM IST
दुर्ग: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई में 10 नवंबर को पांचवां दीक्षांत समारोह रहा है. इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. वे समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे.
269 छात्रों को मिलेगी डिग्री: इस समारोह की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष करेंगे. आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने बताया कि दीक्षांत समारोह में साल 2025 में कुल 269 छात्रों को डिग्री दी जाएगी. इनमें 25 पीएचडी, 24 एमएससी, 58 एमटेक, 10 बीटेक (ऑनर्स) और 152 बीटेक विद्यार्थी शामिल हैं.
इस तरह मिलेंगे गोल्ड मेडल: संस्थान में स्वर्ण पदक उस बी टेक छात्र को दिया जाएगा, जिसने अपने बैच में सबसे ज्यादा CGPA (अंक) हासिल किए हों. इसके अलावा, निदेशक स्वर्ण पदक उन बी टेक और एम टेक छात्रों को दिया जाएगा, जिन्होंने पढ़ाई और अन्य गतिविधियों (जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम) दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो. साथ ही बीटेक, बीटेक (ऑनर्स) और एमएससी कार्यक्रमों में पढ़ने वाली उस सर्वश्रेष्ठ महिला छात्रा को भी निदेशक स्वर्ण पदक मिलेगा, जिसने अपनी पढ़ाई में समग्र रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो.
डिजिटल डिग्री मॉडल: अलग-अलग डिपार्टमेंट और पाठ्यक्रमों में सबसे ज्यादा सीजीपीए पाने वाले विद्यार्थियों को सीनेट पुरस्कार प्रदान दिए जाएंगे. भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, आईआईटी भिलाई अपने विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र देगा. यह प्रमाणपत्र अपने आप में देश में लागू होने वाला पहला डिजिटल डिग्री मॉडल है. दीक्षांत समारोह के दिन छात्रों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र पेन ड्राइव के जरिए सौंपा जाएगा.