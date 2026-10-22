आईआईटी भिलाई का छठा दीक्षांत समारोह: 24 अक्टूबर को 313 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री, 2030 तक 3 हजार विद्यार्थियों का लक्ष्य
सर्वाधिक सीजीपीए हासिल करने वाले बीटेक विद्यार्थी को संस्थान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 8:43 PM IST
भिलाई:आईआईटी भिलाई में 24 अक्टूबर को छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है. आईआईटी भिलाई संस्थान परिसर स्थित नालंदा हॉल में आयोजित होने वाले इस समारोह में 313 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां दी जाएंगी. कार्यक्रम में डॉ. विजय कुमार सारस्वत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. डॉ. सारस्वत पूर्व नीति आयोग सदस्य, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के पूर्व सचिव और रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं.
आईआईटी भिलाई का छठा दीक्षांत समारोह
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कुमार विजय करेंगे. आईआईटी भिलाई के छठे दीक्षांत समारोह को लेकर संस्थान में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. इस वर्ष कुल 313 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 19 पीएचडी, 37 एमएससी, 79 एमटेक, 8 बीटेक ऑनर्स और 170 बीटेक के विद्यार्थी शामिल हैं. दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे.
बीटेक विद्यार्थी को संस्थान स्वर्ण पदक देगा
संस्थान की ओर से सर्वाधिक सीजीपीए हासिल करने वाले बीटेक विद्यार्थी को संस्थान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, शैक्षणिक और एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टीविटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीटेक और एमटेक विद्यार्थियों को निदेशक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा उत्कृष्ट महिला विद्यार्थी को भी निदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा. आईआईटी भिलाई तकनीक और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है. इसी क्रम में संस्थान डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डिग्रियां विद्यार्थियों को पेन ड्राइव के माध्यम से दी जाएंगी.
आईआईटी भिलाई में करीब 1,850 विद्यार्थी पढ़ रहे
संस्थान के निदेशक राजीव प्रकाश के मुताबिक, वर्तमान में आईआईटी भिलाई में करीब 1,850 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. संस्थान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 3,000 तक पहुंचाना है. इसके लिए शैक्षणिक सुविधाओं, शोध और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. वहीं, आईटी पार्क फेज-B सहित संस्थान के विस्तार से तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है.
आईआईटी भिलाई का उद्देश्य
निदेशक ने कहा कि आईआईटी भिलाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अनुसंधान और उद्योगों से जुड़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. कुल मिलाकर, 24 अक्टूबर को होने वाला छठा दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की उपलब्धियों का उत्सव होने के साथ आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक विस्तार और भविष्य की योजनाओं को भी सामने रखेगा.