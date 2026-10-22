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आईआईटी भिलाई का छठा दीक्षांत समारोह: 24 अक्टूबर को 313 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री, 2030 तक 3 हजार विद्यार्थियों का लक्ष्य

आईआईटी भिलाई का छठा दीक्षांत समारोह ( ETV Bharat )

भिलाई:आईआईटी भिलाई में 24 अक्टूबर को छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है. आईआईटी भिलाई संस्थान परिसर स्थित नालंदा हॉल में आयोजित होने वाले इस समारोह में 313 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां दी जाएंगी. कार्यक्रम में डॉ. विजय कुमार सारस्वत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. डॉ. सारस्वत पूर्व नीति आयोग सदस्य, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के पूर्व सचिव और रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं.

आईआईटी भिलाई का छठा दीक्षांत समारोह दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कुमार विजय करेंगे. आईआईटी भिलाई के छठे दीक्षांत समारोह को लेकर संस्थान में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. इस वर्ष कुल 313 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 19 पीएचडी, 37 एमएससी, 79 एमटेक, 8 बीटेक ऑनर्स और 170 बीटेक के विद्यार्थी शामिल हैं. दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे.