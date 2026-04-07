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सन्यासी से दूल्हा बने IIT बाबा ! संतों की तीखी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस

जब परिवार वाले खोजते हुए पहुंचे थे महाकुंभ: महाकुंभ से आईआईटी बाबा अभय सिंह गायब हो गए थे. बाबा कहां गए थे कोई नहीं बता पा रहा था. इस दौरान अभय सिंह के माता-पिता उन्हें ढूंढते हुए जूना अखाड़े के मड़ी आश्रम शिविर में पहुंचे थे. तब माना गया था कि घर लौटने का दबाव पड़ने की वजह से वह किसी अज्ञात स्थान पर चले गए होंगे. हालांकि कुछ माह बाद सोशल मीडिया के जरिए उनके कई वीडियो वायरल हुए थे.

जब महाकुंभ से गायब हो गए थे बाबा: महाकुंभ के दौरान आईआईटी बाबा कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे. इस दौरान उनका एक बयान चर्चा में आया था कि वह चेला बनने नहीं आए. इसे लेकर संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी. कहा था कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है.

महाकुंभ से चर्चा में आए थे: आईआईटी आईआईटी बाबा का नाम अभय सिंह है. उन्होने कथित तौर पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया था. वह कनाडा में उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर संन्यासी बने थे. 30 साल के अभय जब नौकरी छोड़कर बाबा बने तो उन्हें आईआईटी बाबा कहा जाने लगा. जब वह महाकुंभ 2026 में प्रयागराज पहुंचे तो सोशल मीडिया पर वह चर्चा के केंद्र में आ गए. एक युवा को इस तरह संन्यासी के रूप में देखकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी. इसके बाद आईआईटी बाबा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे.

कौन हैं IIT बाबा ? “IIT बाबा” के नाम से प्रसिद्ध यह शख्स अपनी उच्च तकनीकी पृष्ठभूमि और अचानक आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने के कारण चर्चा में आए थे। युवाओं के बीच उनकी छवि एक ऐसे साधु की रही है, जो आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिकता के बीच सेतु बनाते हैं।

प्रयागराज: एक समय IIT की पढ़ाई छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने वाले “IIT बाबा” एक बार फिर चर्चा में हैं.लेकिन इस बार वजह उनका कोई प्रवचन नहीं, बल्कि उनकी शादी है। यह खबर सामने आते ही संत समाज से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है कि क्या एक संन्यासी को विवाह करना चाहिए, या यह उसका निजी निर्णय है?

कहां के रहने वाले हैं आईआईटी बाबा: वह मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं. उन्होंने आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है. हालांकि अभय सिंह अपने आप को कोई भी साधु, संत या महंत नहीं मानते हैं.

IIT बाबा की शादी पर छिड़ी बहस. (etv bharat)

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कहां रचाई शादी: जानकारी में आया है कि अभय सिंह ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास खनियारा में अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह कर लिया. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. उनकी पत्नी प्रतीका कर्नाटक की मूल निवासी हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वर्तमान में दोनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं.

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प्रयागराज के संतों की प्रतिक्रिया: “परंपरा का उल्लंघन”

प्रयागराज के कई संतों ने इस कदम पर आपत्ति जताई है. एक वरिष्ठ संत का कहना है, “सन्यास एक बार ले लिया जाए, तो वह आजीवन होता है। विवाह करना सन्यास की मर्यादा के खिलाफ है.” वहीं एक अन्य साधु ने कहा, “अगर उन्होंने विधिवत सन्यास लिया था, तो यह आचरण अनुचित है. इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.” हालांकि, कुछ संतों ने यह भी जोड़ा कि यदि उन्होंने औपचारिक दीक्षा नहीं ली थी, तो इसे व्यक्तिगत निर्णय माना जा सकता है.

वाराणसी के संतों की प्रतिक्रिया: “गृहस्थ भी एक धर्म”

वाराणसी, जो अपनी उदार और दार्शनिक परंपरा के लिए जाना जाता है, वहां की प्रतिक्रियाएं थोड़ी अलग हैं. एक विद्वान संत ने कहा, “हिंदू दर्शन में चार आश्रम होते हैं; ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थ जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है.”, एक अन्य संत का मत है, “आध्यात्मिकता केवल त्याग में नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन में भी है। अगर कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है, तो यह उसका व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय है.”

मुख्य सवाल: सन्यास बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है—क्या सन्यास लेने के बाद व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है ?

धर्मशास्त्रों में जहाँ सन्यास को अंतिम और त्यागमय अवस्था माना गया है, वहीं आधुनिक समाज व्यक्तिगत चुनाव को अधिक महत्व देता है.





सोशल मीडिया पर बहस

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक वर्ग इसे “पाखंड” और “आडंबर” बता रहा है. दूसरा वर्ग इसे “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” और “जीवन का स्वाभाविक निर्णय” मान रहा है. मीम्स और व्यंग्य भी इस बहस को और तेज कर रहे हैं.



विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह घटना “नए दौर के संतों” की बदलती छवि को दर्शाती है, जहां पारंपरिक सीमाएँ धीरे-धीरे लचीली हो रही हैं.



बदलती आध्यात्मिकता का संकेत

IIT बाबा की शादी केवल एक व्यक्ति का निजी निर्णय नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय समाज में आध्यात्मिकता, परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच बदलते समीकरण का प्रतीक बन गया है. अब देखना यह है कि संत समाज इस पर आगे क्या रुख अपनाता है और क्या यह घटना भविष्य में “बाबा संस्कृति” को नए सिरे से परिभाषित करेगी.





