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IIRF रैंकिंग 2026; BBUA को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 19वीं और लखनऊ विश्वविद्यालय के IMS को मिली 49वीं रैंक

लखनऊ/वाराणसी : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) 2026 की ताजा रैंकिंग में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को खेल क्षेत्र की उपलब्धियों को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आठवां तथा प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान मिला है.



केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बीबीएयू को 19वीं रैंक : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने आईआईआरएफ 2026 रैंकिंग में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 19वां स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान गतिविधियों, उद्योगों के साथ सहयोग तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.





इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि देश के अग्रणी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करना संस्थान के लिए गर्व की बात है. यह सफलता शिक्षा, अनुसंधान और संस्थागत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम है. उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी शिक्षा और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.









लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर 42वीं रैंक : लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (आईएमएस) ने भी आईआईआरएफ 2026 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. संस्थान को देशभर के प्रबंधन संस्थानों में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में यह प्रथम स्थान पर रहा है.





लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग ने सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. विशेष रूप से ‘पब्लिक परसेप्शन’ में 99.77 और ‘डिमांड रेशियो एवं स्टूडेंट प्रोफाइल’ में 98.22 अंक प्राप्त कर विभाग ने अपनी मजबूत साख का परिचय दिया है.





विभाग की प्रमुख उपलब्धियों में वर्ष 1974 से संचालित एमबीए कार्यक्रम, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में सक्रिय योगदान और बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड शामिल हैं. अब तक लगभग 50 बैच उद्योग जगत के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के रूप में तैयार हो चुके हैं.





इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. जेपी. सैनी ने कहा कि आईआईआरएफ 2026 में प्राप्त राष्ट्रीय रैंकिंग संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और पूर्व छात्रों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. यह सफलता विश्वविद्यालय को नवाचार, अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी.



