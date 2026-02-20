ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा में फूट-फूटकर रोने लगे विधायक, बोले- 'प्लीज गृहमंत्री जी..'

आईआईपी के विधायक इंद्रजीत गुप्ता ( सौ. बिहार विधानसभा )

पटना: बिहार विधानसभा में उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति बन गई, जब आईआईपी के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता फूट-फूटकर रोने लगे. बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मुद्दा उठाते हुए वह भावुक हो गए. फूट-फूट कर रोने लगे विधायक: चर्चा के दौरान आईआईपी के विधायक इंद्रजीत गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्ची को 3 मई को उठाकर मकई के खेत में ले जाया गया और दुष्कर्म किया गया. 4 मई की शाम को उसे बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पर वापस लाया गया. इस घटना का जिक्र करते हुए विधायक अपने आंसू नहीं रोक सके. देखें वीडियो (सौ. बिहार विधानसभा) 'कुछ कीजिए गृह मंत्री जी' : रोते हुए इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि महीनों से मुझे इस पल का इंतजार था. 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी मौत हो गई. चर्चा करते रोने हुए इंद्रजीत गुप्ता ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से कहा कि कुछ कीजिए सर. ''3 तारीख की घटना है और पुलिस 7 तारीख को केस दर्ज करती है और यूडी केस बना देती है. दूसरे दिन आकर उस लड़की को मार दिया जाता है और आत्महत्या की शक्ल दी जाती है. उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो एक ततवा की बेटी थी. उसकी गलती ये थी कि उसके मां-बाप गरीब हैं. उसकी गलती ये थी कि उसके मां-बाप पढ़ना-लिखना नहीं जानते.''- इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, आईआईपी विधायक