'बिहार-यूपी और हिन्दीभाषी इमोशनल होकर फैसला लेता है..' महागठबंधन की करारी हार पर IP गुप्ता

बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर सहयोगी आईपी गुप्ता ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को टार्गेट किया और बंगाल SIR को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी-

आईपी गुप्ता, नवनिर्वाचित विधायक, सहरसा (आईआईपी)
आईपी गुप्ता, नवनिर्वाचित विधायक, सहरसा (आईआईपी) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
जमुई : भाजपा के कद्दावर नेता आलोक रंजन को हराने वाले IIP ( इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपनी विचार खुलकर मीडिया के सामने रखे और राजनीति में उस मर्म को भी रखा जो मौका परस्ती कही जाती है. आईपी गुप्ता जमुई जिले के छोटे से गांव पतौना के रहने वाले हैं. आईपी गुप्ता पहली बार जमुई से निकलकर सहरसा से चुनाव लड़े और जीते.

सहरसा सीट पर जीते आईपी गुप्ता : आईपी गुप्ता का नाम पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में छाया रहा. न सिर्फ राहुल गांधी के साथ बल्कि तेजस्वी यादव के साथ भी दर्जनों आम सभा में जमीन से लेकर हेलीकॉप्टर में दिखे. महागठबंधन में साथ रहकर उन्होंने अपनी पार्टी के लिऐ 3 सीट ली. खुद उन्होंने सहरसा से चुनाव लड़कर जीता लेकिन बाकी दो सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. अपनी बातचीत में उन्होंने एसआईआर को निशाने पर लिया.

आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat)

'हम क्रांति और जनक्रांति के पक्षधर' : चुनाव परिणाम के बाद आईपी गुप्ता ने ईटीवी भारत से एक्सक्लुसिव बातचीत की. कई सवालों का बड़ी बेबाकी से जबाब दिया. बोले 'जब सारे संवैधानिक सिस्टम आपके अगेनस्ट में काम कर रहा हों तो आप बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं. जिनकी जिम्मेदारी कुछ करने की है, वो सारी संस्थाएं तो किसी और के पास हैं. मेरे पास भी ये सवाल आया था कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, में जो कुछ हुआ उसपर आप विश्वास करते हैं क्या?

''मैं कहता हूं कि उस तरीके पर (नेपाल, म्यांमार) तो मैं विश्वास नहीं करता लेकिन 'क्रांति, जनक्रांति' ही एक जरिया होता है कि जब सारा सिस्टम कोलेप्स कर जाऐ तो जनता को सड़क पर आना होता है. दिनकर की कविता याद आती है कि 'सिंघासन खाली करो की जनता आती है.''- आईपी गुप्ता, नवनिर्वाचित विधायक, सहरसा (आईआईपी)

अपने कार्यकर्ताओं के साथ आईपी गुप्ता
अपने कार्यकर्ताओं के साथ आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

बंगाल के SIR पर बोले आईपी गुप्ता : एसआईआर ने बिहार के बाद उन राज्यों में भी दस्तक दी है जिन राज्यों में चुनाव होना है. चुनाव से पहले बिहार में SIR पर खूब चर्चा हुई. बिहार विधानसभा के नतीजों के बाद भी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है. बंगाल खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सहजानंद सरस्वती जैसे महापुरूषों की धरती है, भारत में बंगाल इकलौता राज्य जहां सिविक सेंश सोशल रिस्पॉन्सबिलिटि बहुत हाई है. वहां के लोग सोचते हैं. बिहार-यूपी या हिंदीभाषियों की तरह इमेशनल होकर डिसिजन नहीं लेते हैं. ये कुछ भी कर लें जीत बंगाली की ही होगी.

''जो भी हथकंडा अपना सकते है राजनीति में वो सारे हथकंडे अपनाऐ जाते है. में भी अगर उस तरफ रहूं, मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी ये करूंगा. मैं इसे बुरा नहीं मानता, ये एक प्रकार का वॉर ( युद्ध ) है. आप-हम सभी जानते हैं कि ' लव और वॉर ' में सब जायज है'' - आईपी गुप्ता, नवनिर्वाचित विधायक, सहरसा (आईआईपी)

सहरसा जीत के बाद IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता
सहरसा जीत के बाद IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता (ETV Bharat)
चुनाव लड़े और जीत दर्ज कराई : तांती-ततवा को आरक्षण दिलाने की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया, फिर पार्टी बनाकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में 1 लाख 15 हजार 36 वोट लाकर भाजपा के विधायक आलोक रंजन और मंत्री भी रहे को 2038 वोट से हरा दिया.

