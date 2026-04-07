IINVENTIV 2026: नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हीटेड जैकेट, सियाचिन में सैनिकों को मिलेगी राहत
आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से सेना के लिए हीट जैकेट बनाया है.
Published : April 7, 2026 at 5:41 PM IST
धनबाद: कड़ाके की ठंड में देश की सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राहत भरी खबर है. आईआईटी रोपड़ के शोधार्थियों ने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक खास हीटेड जैकेट तैयार किया है. जो बेहद कम तापमान में भी सैनिकों को गर्माहट प्रदान करेगी. आईआईटी रोपड़ के पीएचडी छात्र विजय वैश्वमपयाण के अनुसार भारतीय सेना के कई जवान माइनस 30 से 40 डिग्री तापमान वाले इलाकों में तैनात रहते हैं. ऐसे में ठंड से बचने के लिए उन्हें भारी-भरकम कपड़े पहनने पड़ते हैं. जिससे उनकी गतिशीलता प्रभावित होती है.
सेना की इसी समस्या के समाधान के लिए आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने हल्का और आधुनिक हीटेड जैकेट विकसित किया है. खास बात यह है कि कम पावर पर चलने वाली यह जैकेट 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है और जरूरत के अनुसार इसकी गर्मी को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है. यह जैकेट पूरी तरह नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है.
जैकेट को नैनो इंक से किया जाता है तैयार
जैकेट में इस्तेमाल किए गए नैनो मेटेरियल से विशेष 'नैनो इंक' तैयार की जाती है. जिसे अलग-अलग पैटर्न में प्रिंट कर फ्लेक्सिबल हीटिंग पैच बनाया जाता है. यही पैच जैकेट को गर्म रखने में मदद करता है. करीब दो से ढाई साल की मेहनत से विकसित इस तकनीक को अब आईआईटी रोपड़ के सेंटर ऑफ डिफेंस के तहत भारतीय सेना तक पहुंचाने की तैयारी है. फिलहाल इसे ट्रायल के लिए सेना को देने की कोशिश की जा रही है.
जैकेट से बर्फीली क्षेत्र में तैनात जवानों को मिलेगी मदद
विशेषज्ञों का मानना है कि सियाचिन और हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेना और आईटीबीपी के जवानों के लिए यह जैकेट बेहद कारगर साबित हो सकती है. जिससे न केवल ठंड से बचाव होगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. अगर यह तकनीक सफल ट्रायल के बाद सेना में शामिल होती है तो यह देश के जवानों के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि साबित होगी.
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