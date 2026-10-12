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IIM लखनऊ शुरू करेगा MBA इन फैमिली बिजनेस प्रोग्राम, 20 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलेगा मौका

जुलाई 2027 से शुरू होगा दो साल का विशेष पाठ्यक्रम ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पारिवारिक कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और अगली पीढ़ी को बिजनेस की कमान संभालने के लिए तैयार करने के मकसद से भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने MBA इन फैमिली बिजनेस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. दो साल का यह पाठ्यक्रम खास तौर पर उन कारोबारियों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए तैयार किया गया है, जिनके पारिवारिक व्यवसाय का सालाना टर्नओवर कम से कम 20 करोड़ रुपये है.

यह कार्यक्रम जुलाई 2027 से शुरू होगा. इसके तहत प्रतिभागियों को पारिवारिक कारोबार को पेशेवर तरीके से चलाने, उसका विस्तार करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी.

पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने पर रहेगा जोर: IIM लखनऊ के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं. ऐसे कारोबार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नेतृत्व सौंपना और बदलते बाजार के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती होती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कारोबार के विस्तार, उत्तराधिकार की योजना, नेतृत्व परिवर्तन और व्यवसाय के पेशेवर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य पारिवारिक कारोबार को मजबूत बनाना और उसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है. पांच से दस साल की बिजनेस ग्रोथ प्लान तैयार करेंगे प्रतिभागी: आईआईएम लखनऊ के मुताबिक, इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता पांच से दस वर्षों की बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ प्लान तैयार करना है. इसके जरिए प्रतिभागी अपने पारिवारिक कारोबार की मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे और उसके विस्तार के लिए भविष्य की रणनीति बनाएंगे. छह ट्राइमेस्टर में चलने वाले इस कार्यक्रम में छह फैमिली बिजनेस लैब भी होंगी. इनके माध्यम से कारोबार की समीक्षा, विजन और रणनीति, उत्तराधिकार, नेतृत्व परिवर्तन, नवाचार और नए उद्यमों में निवेश जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. फाइनेंस से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक की मिलेगी जानकारी: पाठ्यक्रम में पारिवारिक कारोबार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्ट्रैटजी, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय शामिल किए गए हैं. प्रतिभागियों को केस स्टडी और सिमुलेशन के जरिए वास्तविक कारोबारी परिस्थितियों को समझने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक उद्यमों के दौरे और वैश्विक स्तर पर कारोबार करने के तरीकों को समझने के अवसर भी प्रस्तावित हैं. आईआईएम लखनऊ के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम युवा कारोबारियों को ऐसे पेशेवर और भविष्य के लिए तैयार संगठन विकसित करने में मदद करेगा, जो अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकें.