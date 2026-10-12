IIM लखनऊ शुरू करेगा MBA इन फैमिली बिजनेस प्रोग्राम, 20 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलेगा मौका
पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए दो वर्षीय MBA कोर्स शुरू करने की घोषणा की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:37 PM IST
लखनऊ: पारिवारिक कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और अगली पीढ़ी को बिजनेस की कमान संभालने के लिए तैयार करने के मकसद से भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने MBA इन फैमिली बिजनेस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. दो साल का यह पाठ्यक्रम खास तौर पर उन कारोबारियों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए तैयार किया गया है, जिनके पारिवारिक व्यवसाय का सालाना टर्नओवर कम से कम 20 करोड़ रुपये है.
यह कार्यक्रम जुलाई 2027 से शुरू होगा. इसके तहत प्रतिभागियों को पारिवारिक कारोबार को पेशेवर तरीके से चलाने, उसका विस्तार करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी.
पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने पर रहेगा जोर: IIM लखनऊ के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं. ऐसे कारोबार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नेतृत्व सौंपना और बदलते बाजार के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती होती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कारोबार के विस्तार, उत्तराधिकार की योजना, नेतृत्व परिवर्तन और व्यवसाय के पेशेवर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य पारिवारिक कारोबार को मजबूत बनाना और उसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है.
पांच से दस साल की बिजनेस ग्रोथ प्लान तैयार करेंगे प्रतिभागी: आईआईएम लखनऊ के मुताबिक, इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता पांच से दस वर्षों की बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ प्लान तैयार करना है. इसके जरिए प्रतिभागी अपने पारिवारिक कारोबार की मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे और उसके विस्तार के लिए भविष्य की रणनीति बनाएंगे. छह ट्राइमेस्टर में चलने वाले इस कार्यक्रम में छह फैमिली बिजनेस लैब भी होंगी. इनके माध्यम से कारोबार की समीक्षा, विजन और रणनीति, उत्तराधिकार, नेतृत्व परिवर्तन, नवाचार और नए उद्यमों में निवेश जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
फाइनेंस से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक की मिलेगी जानकारी: पाठ्यक्रम में पारिवारिक कारोबार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्ट्रैटजी, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय शामिल किए गए हैं. प्रतिभागियों को केस स्टडी और सिमुलेशन के जरिए वास्तविक कारोबारी परिस्थितियों को समझने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक उद्यमों के दौरे और वैश्विक स्तर पर कारोबार करने के तरीकों को समझने के अवसर भी प्रस्तावित हैं. आईआईएम लखनऊ के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम युवा कारोबारियों को ऐसे पेशेवर और भविष्य के लिए तैयार संगठन विकसित करने में मदद करेगा, जो अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकें.
स्टार्टअप और नवाचार से जुड़ने का भी मिलेगा मौका: कार्यक्रम की चेयरपर्सन प्रो. गरिमा मित्तल ने कहा कि पारिवारिक व्यवसाय केवल विरासत को संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को आईआईएम लखनऊ के एंटरप्राइज इन्क्यूबेशन सेंटर (IIML-EIC) के इकोसिस्टम से जोड़ने की योजना है. इससे प्रतिभागियों को उद्यमिता, नवाचार, स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन से जुड़ने के साथ उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा. इस तरह वे अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ नए कारोबारी अवसरों को भी समझ सकेंगे.
कौन कर सकता है आवेदन: इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक का किसी ऐसे पारिवारिक व्यवसाय का मालिक या उत्तराधिकारी होना जरूरी है, जिसमें न्यूनतम निवेश या सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपये हो. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता, जैसे सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यूए होनी चाहिए. इसके अलावा, दसवीं, बारहवीं और स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंक या समकक्ष सीजीपीए जरूरी है. आवेदन करने वालों के पास वैध जीमैट या जीआरई स्कोर अथवा आईआईएम लखनऊ की प्रवेश परीक्षा का स्कोर भी होना चाहिए.
दो चरणों में होगी आवेदन प्रक्रिया: IIM लखनऊ के इस कार्यक्रम के लिए पहले चरण में आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल 2027 से शुरू होगी. कार्यक्रम की कुल अवधि दो साल होगी और इसमें छह ट्राइमेस्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी. यह पाठ्यक्रम IIM लखनऊ के नोएडा परिसर में मॉड्यूलर ऑन-कैंपस प्रारूप में चलेगा, जिसके तहत प्रतिभागियों को हर महीने लगभग सात दिन परिसर में आना होगा. पाठ्यक्रम में कुल 33.5 अकादमिक क्रेडिट होंगे, जिनमें पांच ऑडिट क्रेडिट शामिल हैं.
व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन: इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. यह कार्यक्रम खास तौर पर उन पारिवारिक कारोबारियों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो अपने व्यवसाय को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाने के बजाय आधुनिक प्रबंधन, तकनीक और नई कारोबारी रणनीतियों के साथ विस्तार देना चाहते हैं.
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