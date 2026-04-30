ETV Bharat / state

IIM कोलकाता की टीम ने मंत्री से की मुलाकात, उद्यमिता से जुड़ी राज्य की महिलाओं को करेगी प्रशिक्षित

रांची: झारखंड मंत्रालय में IIM कोलकाता की टीम ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की. इसके साथ उन्होंने मंत्री के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन दिया.

उद्यमिता के क्षेत्र में व्यापार-बाजार और आय बढ़ोत्तरी के साथ सफलता की बारीकियों पर राज्य की महिलाओं को IIM कोलकाता की टीम प्रशिक्षण देगी. पिछले दिनों झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी(JSLPS) और IIM कोलकाता के बीच इसके लिए MoU हुआ था. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य की उद्यमिता से जुड़ी महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाना उनका लक्ष्य है.

यह प्रेजेंटेशन राज्य के उद्यमी महिलाओं को नवाचार के साथ व्यापार-बाजार और आय में बढ़ोत्तरी के साथ उनकी सफलता पर केंद्रित था. JSLPS ने पिछले दिनों IIM कोलकाता के साथ MoU कर राज्य की महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता की बारीकियों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कदम बढ़ाया है. इस MoU के तहत त्रिवर्षीय योजना तैयार कर राज्य के सभी 24 जिलों के 264 प्रखंडों में उद्यमिता से जुड़ी महिलाओं को विशेष तौर से प्रशिक्षित करने की योजना है.

IIM Kolkata के साथ मंत्री की मुलाकात (ETV Bharat)

इस योजना के तहत राज्य भर के करीब 50 हजार महिलाओं का आंकड़ा तैयार करने के बाद सुयोग्य महिला उद्यमियों को इनक्यूबेशन तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा. महिला उद्यमियों को दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण हिंदी-इंग्लिश के साथ ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में भी होगा. महिलाएं इस प्रशिक्षण के दौरान सवालों का जवाब ऑडियो मैसेज के जरिए भी आसानी से दे पाएंगी.

बता दें कि इस तकनीक से बिहार-पश्चिम बंगाल और असम राज्य की महिला उद्यमियों ने उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की है. प्रेजेंटेशन के दौरान JSLPS से जुड़ी 01 लाख 24 हजार महिला उद्यमियों को इसका अधिक से अधिक लाभ देने पर जोर दिया गया.