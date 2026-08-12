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IIIT कोटा में 'जेन जी' का प्रोटेस्ट, कैंपस की सुविधाओं से लेकर इंटरनेट और लाइब्रेरी पर मांगा जवाब

ट्रिपल आईटी के कोऑर्डिनेटर डॉ राजेश कुमार का कहना है कि प्रोटेस्ट जैसा कुछ नहीं है, वे केवल सुविधाओं की मांग को लेकर आए.

Students staging sit-in at academic block over their demands
एकेडमिक ब्लॉक में मांगों को लेकर बैठे स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
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कोटा: ट्रिपल आईटी कोटा में व्यवस्थाओं की मांग को लेकर जेन-जी स्टूडेंट्स एक बार फिर बुधवार को प्रोटेस्ट पर उतर गए. स्टूडेंट की मांग है कि संस्थान में जल्द से जल्द स्थाई डायरेक्टर नियुक्त किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए अकादमिक से लेकर कैम्पस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो. सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में एकेडमिक ब्लॉक में आकर बैठ गए. इनमें तीसरे से लेकर आठवें सेमेस्टर तक के स्टूडेंट हैं. अचानक शाम 5 बजे शुरू हुए इस प्रोटेस्ट ने धरने का रूप ले लिया. इस घटना के बाद कॉलेज में मौजूद फैकल्टी और स्टाफ ने स्टूडेंट से बातचीत की. हालांकि कोटा में तैनात फैकल्टी से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद जयपुर में बैठे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉ राजेश कुमार से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन मीटिंग में चर्चा हुई.

'प्रोटेस्ट जैसा नहीं है, फैसिलिटी की मांग है': विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी पढ़ाई से लेकर नए इन्नोवेशंस और प्रोग्रेस में दिक्कत आ रही है. हमारे कॉलेज में सुविधाओं की कमी है. ट्रिपल आईटी के कोऑर्डिनेटर डॉ राजेश कुमार का कहना है कि प्रोटेस्ट जैसा नहीं है. फैसिलिटी की मांग को लेकर स्टूडेंट आए थे, उनके कुछ इश्यूज हैं, इनको देखा जाएगा. इंटरनेट का मुद्दा जरूर है, यह मुझे बताया गया है. हमने कहा है कि इंटरनेट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, मैं गुरुवार से शनिवार तक कोटा ही रहने वाला हूं और स्टूडेंट से इस संबंध में बातचीत भी करूंगा.

एकेडमिक ब्लॉक में जमा हुए स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)

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'कैंपस में ठीक से नहीं चलता इंटरनेट': कैंपस में आईटी की पढ़ाई करने के लिए 1100 स्टूडेंट हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स के मोबाइल में अच्छी तरह से इंटरनेट नहीं चलता है. कॉलेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कई बार टूट जाती है. स्टूडेंट का कहना है कि उनके प्लेसमेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं, इसी दौरान कनेक्टिविटी कट जाने के चलते प्लेसमेंट कंपनियों से शेड्यूल्ड इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहे हैं. इस संबंध में जब भी हम कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर से बातचीत करते हैं, तब वह एक ही जवाब देते हैं कि फेज 2 जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक उसका बजट भी स्वीकृत नहीं हुआ है.

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'लाइब्रेरी की जगह लैब में पढ़ने की मजबूरी': स्टूडेंट्स का कहना है कि बजट के चलते ही हमारे लिए स्पोर्ट्स, मेस, लाइब्रेरी सहित कई व्यवस्था नहीं हो पाई है. स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की जगह लैब में बैठना पड़ता है. जहां भी केवल 200 स्टूडेंट की ही कैपेसिटी है. जबकि हमारे लिए 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाली लाइब्रेरी की आवश्यकता है, जहां पर एक साथ स्टूडेंट पढ़ सकें. कॉलेज को कोटा में शुरू हुए 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है. जबकि कई दूसरे ट्रिपल आईटी कोटा से आगे निकल रहे हैं. मेस का खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं है.

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'शिकायतों का समाधान भी करूंगा': डॉ राजेश कुमार का कहना है कि इंटरनेट की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और इसके लिए बैकअप की सुविधा भी बनाने का प्रयास करेंगे. स्टूडेंट्स एकेडमिक ब्लॉक से चले भी गए हैं. स्टूडेंट के लिए इंटरनेट काफी जरूरी है. अभी केवल इंटरनेट के संबंध में ही उनसे बात हुई है. मैं मानता हूं कि ट्रिपल आईटी के कैंपस से दूर रहकर समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता. इसलिए जब मेरी एमएनआईटी जयपुर में क्लासेस नहीं होगी, तब मैं कोटा में मौजूद रहूंगा. इन बच्चों की पूरी शिकायतों का समाधान भी करूंगा. जब मैं कोटा नहीं रहूंगा, तो किसी एक डीन को एमएनआईटी से वहां भेजा जाएगा. ऐसे ट्रिपल आईटी कोटा को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं. जब तक वहां पर प्रॉपर डायरेक्ट नहीं आ जाता, इसको हैंडल करना होगा. स्टूडेंट को मैंने सभी इश्यूज के लिए समय दिया है. वे मुझसे आकर बात करें, हम समस्याओं को दूर करेंगे.

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