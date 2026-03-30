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IIIT कोटा में पहली बार हुई एलुमिनी मीट 'संश्रय 2026', मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे पूर्व छात्र पहुंचे

ट्रिपल आईटी कोटा के छात्र गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

alumni meet in Kota
एलुमिनी मीट में शामिल वर्तमान व पूर्व छात्र (Photo Courtesy IIIT Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
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कोटा: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आईटी कोटा) में पहली बार एलुमिनी मीट आयोजित हुई. इसे ‘संश्रय 2026’ नाम दिया गया. इसमें ट्रिपल आईटी कोटा से पढ़कर विदेश और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे पूर्व छात्र पहुंचे. समारोह उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. इस अवसर पर देश-विदेश से आए बड़ी संख्या में पूर्व छात्र एक मंच पर एकत्र हुए और अपने छात्र जीवन की यादों को फिर से जीवंत किया. इस दौरान यह तय किया गया कि दीर्घकालिक एलुमिनी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे पूर्व छात्रों और वर्तमान में संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच संपर्क बना रहे. इससे पास आउट छात्र संस्थान से जुड़े रहेंगे, जिससे भविष्य में छात्रों के मार्गदर्शन, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में मदद मिलेगी.

ट्रिपल आईटी कोटा के पूर्व छात्रों ने पढ़ाई और नौकरी के दौरान अपनी करियर यात्रा के अनुभव साझा किए. उन्होंने नए कैंपस का भ्रमण किया और फैकल्टी सदस्यों तथा जूनियर्स के साथ मिलकर कई गतिविधियों में भाग लिया. ट्रिपल आईटी कोटा के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी व समन्वयक प्रो. के.के. शर्मा ने आयोजन पर सभी को शुभकामनाएं दीं. समारोह में रजिस्ट्रार प्रो. रोहित भाकर, सहायक डीन (एलुमिनी) डॉ. चेतना शर्मा व डॉ. मोनिका दुबे सहित कई संकाय सदस्य मौजूद रहे.

पढ़ें: कुचामन के राजकीय स्कूल में हुई एलुमनी मीट, स्कूल के दिनों को याद कर पूर्व विद्यार्थियों की छलक पड़ी आंखें

मल्टीनेशनल कंपनियों में भारत का लोहा मनवा रहे: ट्रिपल आईटी कोटा के एलुमिनी डीन प्रो. मनीष वशिष्ठ ने कहा कि ‘संश्रय 2026’ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अनमोल यादों, अनुभवों और रिश्तों का उत्सव है. यह ट्रिपल आईटी कोटा और पूर्व छात्रों के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा. पूर्व छात्रों से ही संस्थान की वास्तविक पहचान और गौरव बढ़ता है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी कोटा के छात्र गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. यह संस्थान की मजबूत शैक्षणिक नींव और छात्र-केंद्रित वातावरण के कारण संभव हुआ है. यहां के छात्र यूपीएससी और आईईएस परीक्षाओं को सफल कर इसरो, भारतीय वायु सेना से लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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