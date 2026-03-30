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IIIT कोटा में पहली बार हुई एलुमिनी मीट 'संश्रय 2026', मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे पूर्व छात्र पहुंचे

कोटा: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आईटी कोटा) में पहली बार एलुमिनी मीट आयोजित हुई. इसे ‘संश्रय 2026’ नाम दिया गया. इसमें ट्रिपल आईटी कोटा से पढ़कर विदेश और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे पूर्व छात्र पहुंचे. समारोह उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. इस अवसर पर देश-विदेश से आए बड़ी संख्या में पूर्व छात्र एक मंच पर एकत्र हुए और अपने छात्र जीवन की यादों को फिर से जीवंत किया. इस दौरान यह तय किया गया कि दीर्घकालिक एलुमिनी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे पूर्व छात्रों और वर्तमान में संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच संपर्क बना रहे. इससे पास आउट छात्र संस्थान से जुड़े रहेंगे, जिससे भविष्य में छात्रों के मार्गदर्शन, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में मदद मिलेगी.

ट्रिपल आईटी कोटा के पूर्व छात्रों ने पढ़ाई और नौकरी के दौरान अपनी करियर यात्रा के अनुभव साझा किए. उन्होंने नए कैंपस का भ्रमण किया और फैकल्टी सदस्यों तथा जूनियर्स के साथ मिलकर कई गतिविधियों में भाग लिया. ट्रिपल आईटी कोटा के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी व समन्वयक प्रो. के.के. शर्मा ने आयोजन पर सभी को शुभकामनाएं दीं. समारोह में रजिस्ट्रार प्रो. रोहित भाकर, सहायक डीन (एलुमिनी) डॉ. चेतना शर्मा व डॉ. मोनिका दुबे सहित कई संकाय सदस्य मौजूद रहे.