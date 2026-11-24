किसी को 60 लाख तो किसी को 59 लाख, IIIT भागलपुर के बच्चों का प्लेसमेंट में शानदार प्रदर्शन
IIIT bhagalpur Placement 2027 : इस बार छात्रों ने 59 लाख तक का पैकेज हासिल किया, नामी कंपनियों में मिली जॉब. रिपोर्ट अमरजीत कुमार
Published : November 24, 2026 at 4:48 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT के होनहारों ने अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है.संस्थान के 2023-27 बैच के विद्यार्थियों को देश की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियों में 47 लाख से लेकर 60 लाख रुपये सालाना तक का शानदार पैकेज मिला है.
छात्राओं ने दिखाया प्रतिभा का दम
खास बात यह है कि इस उपलब्धि में छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है. समृद्धि त्रिपाठी को 59 लाख, प्रकृति आर्या को 54 लाख और श्रुति सिन्हा को अमेजन में 47 लाख रुपये का पैकेज मिला है. इन छात्राओं की सफलता सिर्फ एक नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए संदेश है, जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन मेहनत और अनुशासन के रास्ते पर चलने से पीछे हट जाते हैं.
प्रतिष्ठित कंपनियों में शानदार प्लेसमेंट
विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित कंपनियों में शानदार प्लेसमेंट हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की है. प्लेसमेंट में सबसे बड़ा पैकेज कंप्यूटर साइंस के छात्र मनिरंजन को मिला है. उनका चयन क्रेड कंपनी में 60 लाख रुपये सालाना पैकेज पर हुआ है. वहीं, कंप्यूटर साइंस की छात्रा समृद्धि त्रिपाठी ने सर्विसनाउ कंपनी में 59 लाख रुपये का पैकेज हासिल किया है.
47 से 60 लाख तक का सालाना पैकेज
प्रकृति आर्या को एडोबी में 54 लाख रुपये और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की छात्रा श्रुति सिन्हा को अमेजन में इंटर्नशिप के बाद कन्वर्जन पर 47 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला है. कंप्यूटर साइंस के छात्र प्रज्वल का भी 47 लाख रुपये के पैकेज पर चयन हुआ है.
अनुशासन, निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण अहम
इन सफलताओं के पीछे सिर्फ बेहतर संस्थान या बड़ी कंपनियों का नाम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का अनुशासन, निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण भी है. जयपुर, राजस्थान की रहने वाली प्रकृति आर्य के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल करना बचपन से देखा गया सपना था.
आईआईटी भागलपुर का शैक्षणिक माहौल शानदार
प्रकृति का कहना है कि ट्रिपल आईटी भागलपुर का शैक्षणिक माहौल पढ़ाई के अनुकूल रहा. प्रोफेसरों ने एकैडमिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया, जिससे उन्हें काफी मदद मिली. इंटर्नशिप के दौरान बेंगलुरु में काम करने का अनुभव भी उनके लिए काफी अच्छा रहा. अब वह बेंगलुरु में ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हैं.
माता-पिता को सफलता का श्रेय
प्रकृति अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं, जिन्होंने पूरी यात्रा में उनका साथ दिया. वहीं, समृद्धि त्रिपाठी ने 59 लाख रुपये का पैकेज हासिल कर अपनी मेहनत का शानदार परिचय दिया है. कंप्यूटर साइंस विभाग की समृद्धि का चयन सर्विसनाउ में हुआ है.
"ट्रिपल आईआईटी भागलपुर का शैक्षणिक माहौल पढ़ाई के अनुकूल रहा. प्रोफेसरों ने एकैडमिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया, जिससे काफी मदद मिली. इंटर्नशिप के दौरान बेंगलुरु में काम करने का अनुभव भी काफी अच्छा रहा इसलिए बेंगलुरु में ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हूं."-प्रकृति आर्या, छात्रा
अनुभव को मजबूत करने की योजना
समृद्धि के लिए यह सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा क्षेत्र सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाने का अवसर है. समृद्धि अगले दो से तीन वर्षों तक कंपनी में रहकर बेहतर काम करने और अपने अनुभव को मजबूत करने की योजना बना रही हैं.
सफलता में दिनचर्या का अहम रोल
समृद्धि की सफलता का एक खास पहलू उनकी दिनचर्या भी है. उन्होंने बताया कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सक्रिय नहीं हैं. उन्होंने अपना ज्यादा समय पढ़ाई, कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यानी डीएसए के अभ्यास में बिताया. इसके लिए उन्होंने स्ट्राइवर जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद ली. मनोरंजन के लिए कभी-कभार यूट्यूब देखती थीं.
'ट्रिपल आईटी भागलपुर अच्छा संस्थान'
समृद्धि का मानना है कि ट्रिपल आईटी भागलपुर अवसरों के लिहाज से अच्छा संस्थान है. यहां विद्यार्थियों को लगातार मेहनत और तकनीकी विषयों पर मजबूत पकड़ बनाने की जरूरत है. उनका कहना है कि डीएसए का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अवसर मिलते रहते हैं. जरूरत है तो बस खुद को उसके लिए तैयार रखने की.
"ट्रिपल आईटी भागलपुर अवसरों के लिहाज से अच्छा संस्थान है. यहां बस लगातार मेहनत और तकनीकी विषयों पर मजबूत पकड़ बनाने की जरूरत है. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यानी डीएसए का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अवसर मिलते रहते हैं. जरूरत है तो बस खुद को उसके लिए तैयार रखने की."- समृद्धि त्रिपाठी, छात्रा
हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता
इसी तरह श्रुति सिन्हा ने भी अमेजन में इंटर्नशिप हासिल की है. इंटर्नशिप के कन्वर्जन पर उन्हें 47 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिलेगा. इस उपलब्धि से श्रुति और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है. श्रुति बताती हैं कि उनके माता-पिता ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी और हर कदम पर उनका साथ दिया. उनके पिता बैंक में कार्यरत हैं.
स्थान के प्रोफेसर्स और सीनियर्स की भूमिका अहम
श्रुति ने अपनी सफलता में संस्थान के प्रोफेसरों और सीनियर्स की भूमिका को भी अहम बताया. उनका कहना है कि जब भी किसी विषय में परेशानी हुई या कोई संदेह सामने आया, प्रोफेसरों ने मदद की. सीनियर्स भी हमेशा सहयोग के लिए उपलब्ध रहे. यही वजह रही कि पढ़ाई और प्लेसमेंट की तैयारी में उन्हें बेहतर माहौल मिला.
"संस्थान में दाखिला लेने से पहले यहां के पिछले वर्षों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड ने भी माता-पिता को प्रभावित किया था. जब भी किसी विषय में परेशानी हुई या कोई संदेह सामने आया, प्रोफेसरों ने मदद की. सीनियर्स भी हमेशा सहयोग के लिए उपलब्ध रहे. यही वजह रही कि पढ़ाई और प्लेसमेंट की तैयारी में बेहतर माहौल मिला."- श्रुति सिन्हा, छात्रा
प्लेसमेंट रिकॉर्ड ने किया था प्रभावित
श्रुति ने बताया कि संस्थान में दाखिला लेने से पहले यहां के पिछले वर्षों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड ने भी उनके माता-पिता को प्रभावित किया था. प्लेसमेंट प्रतिशत, औसत और मीडियन पैकेज की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इस संस्थान को चुना था.
विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खुशी
संस्थान के रजिस्ट्रार धीरज कुमार ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने इसे IIIT भागलपुर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस वर्ष संस्थान के लगभग 95 प्रतिशत विद्यार्थियों को बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिला है. उन्होंने अन्य छात्र-छात्राओं से भी सफल विद्यार्थियों से प्रेरणा लेने और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करने की अपील की है.
"इस वर्ष संस्थान के लगभग 95 प्रतिशत विद्यार्थियों को बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिला है. अन्य छात्र-छात्राओं से भी अपील है कि वे सफल विद्यार्थियों से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करते रहें. ये IIIT भागलपुर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है."-धीरज कुमार, रजिस्ट्रार
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं
इन तीनों छात्राओं की सफलता में एक बात समान है. लक्ष्य को लेकर स्पष्टता, परिवार का सहयोग और पढ़ाई के प्रति गंभीरता. तीनों ने साबित किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. लगातार मेहनत और सही दिशा में तैयारी ही बड़े अवसरों तक पहुंचाती है.
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