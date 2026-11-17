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IIIT इलाहाबाद में रोलिंग विज्ञापन सिस्टम लागू; अब साल भर होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन

IIIT इलाहाबाद में रोलिंग विज्ञापन सिस्टम लागू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) इलाहाबाद में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. संस्थान ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अब 'रोलिंग विज्ञापन प्रणाली' (Rolling Advertisement System) लागू कर दिया है.

इस नई व्यवस्था के तहत योग्य उम्मीदवारों को अब भर्ती के लिए अलग से किसी नए विज्ञापन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वह साल के 365 दिन कभी भी अपना आवेदन जमा कर सकेंगे.

कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था: संस्थान की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, लागू की गई इस प्रणाली के तहत आवेदन की प्रक्रिया तो साल भर खुली रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया के लिए समय-समय पर एक 'कटऑफ डेट' घोषित की जाएगी. तय तारीख तक जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन सभी पर एक साथ विचार किया जाएगा. जो उम्मीदवार कटऑफ डेट के बाद आवेदन करेंगे, उनके फॉर्म स्वतः ही अगले चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिए जाएंगे. इस प्रक्रिया के माध्यम से उस समय संस्थान में उपलब्ध नियमित, नए सृजित और बैकलॉग पदों को भरा जाएगा. किन विभागों में मिलेंगे मौके: IIIT इलाहाबाद में यह भर्ती मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और एप्लाइड साइंसेज विभाग में की जाएगी. इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-1 के पदों पर नियमित (स्थायी) नियुक्ति होगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-2 के पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी. योग्यता और आवेदन शुल्क: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी (PhD) की डिग्री होनी अनिवार्य है. इसके साथ ही बेहतर रिसर्च वर्क, पढ़ाने की क्षमता और संस्थान के शैक्षणिक विकास में योगदान देने की योग्यता को भी परखा जाएगा.