IIIT इलाहाबाद में रोलिंग विज्ञापन सिस्टम लागू; अब साल भर होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन
लागू की गई इस प्रणाली के तहत आवेदन की प्रक्रिया साल भर खुली रहेगी. कट ऑफ डेट घोषित होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:00 PM IST
प्रयागराज: प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) इलाहाबाद में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. संस्थान ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अब 'रोलिंग विज्ञापन प्रणाली' (Rolling Advertisement System) लागू कर दिया है.
इस नई व्यवस्था के तहत योग्य उम्मीदवारों को अब भर्ती के लिए अलग से किसी नए विज्ञापन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वह साल के 365 दिन कभी भी अपना आवेदन जमा कर सकेंगे.
कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था: संस्थान की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, लागू की गई इस प्रणाली के तहत आवेदन की प्रक्रिया तो साल भर खुली रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया के लिए समय-समय पर एक 'कटऑफ डेट' घोषित की जाएगी.
तय तारीख तक जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन सभी पर एक साथ विचार किया जाएगा. जो उम्मीदवार कटऑफ डेट के बाद आवेदन करेंगे, उनके फॉर्म स्वतः ही अगले चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिए जाएंगे. इस प्रक्रिया के माध्यम से उस समय संस्थान में उपलब्ध नियमित, नए सृजित और बैकलॉग पदों को भरा जाएगा.
किन विभागों में मिलेंगे मौके: IIIT इलाहाबाद में यह भर्ती मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और एप्लाइड साइंसेज विभाग में की जाएगी.
इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-1 के पदों पर नियमित (स्थायी) नियुक्ति होगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-2 के पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी.
योग्यता और आवेदन शुल्क: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी (PhD) की डिग्री होनी अनिवार्य है. इसके साथ ही बेहतर रिसर्च वर्क, पढ़ाने की क्षमता और संस्थान के शैक्षणिक विकास में योगदान देने की योग्यता को भी परखा जाएगा.
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1,180 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है. एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) वर्ग के आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी कटऑफ डेट से पहले संस्थान को भेजनी अनिवार्य होगी.
कैसे होगा चयन: आवेदनों की जांच और शॉर्टलिस्टिंग के बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को नियमों के तहत देश के भीतर आने-जाने का यात्रा भत्ता दिया जाएगा और संस्थान के गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी.
अंत में चयन समिति की सिफारिश और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे. देश के कई बड़े आईआईटी (IIT) संस्थानों में भी इसी तरह की व्यवस्था चल रही है. आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, धनबाद, जम्मू और वाराणसी में भी रोलिंग विज्ञापन या साल में दो बार चयन चक्र के जरिए फैकल्टी की भर्ती की जाती है.
इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी उम्मीदवार का चयन एक राउंड में नहीं हो पाता है, तो वह अगले राउंड के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक उम्मीदवार संस्थान के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल apply.iiita.ac.in पर जाएं. वहां अपना रजिस्ट्रेशन कर ईमेल के जरिए अकाउंट एक्टिवेट करें.
इसके बाद लॉगिन करके संबंधित विभाग और पद का चयन करें, अपनी शैक्षणिक व अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
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