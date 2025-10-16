ETV Bharat / state

अब वैदिक ज्ञान भी देगा IIIT इलाहाबाद; संस्कृत में 11 माह का डिप्लोमा कोर्स शुरू

प्रयागराज: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) इलाहाबाद ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्कृत भाषा में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की है. 12 क्रेडिट वाले डिप्लोमा कोर्स की अवधि 11 माह रखी गई है. यह पहल आधुनिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है.

संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्स का उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं, बल्कि विज्ञान और संस्कृत के मेल से प्राचीन वैज्ञानिक धरोहर को नए शोध की दृष्टि से जीवंत करना है. कोर्स की अवधि 11 माह रखी गई है. इसमें प्रवेश के लिए संस्कृत का पूर्व ज्ञान आवश्यक नहीं है.

प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की गई है. आठ क्रेडिट वाले प्रमाणपत्र और 12 क्रेडिट वाले डिप्लोमा कोर्स के लिए शुल्क 1200 रुपये रखा गया है. कक्षाएं संस्थान परिसर में ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी. अध्ययन सामग्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएगा और कोर्स पूरा करने पर विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.

केंद्र के समन्वयक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि संस्कृत मात्र एक प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि इसमें गणित, खगोलशास्त्र, रसायन, जीवविज्ञान, औषधि और दर्शन जैसे विषयों का गूढ़ विज्ञान समाहित है. आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है, संस्कृत का तार्किक और व्याकरणीय ढांचा इन विषयों को नई दिशा दे सकता है.