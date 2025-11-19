ETV Bharat / state

मंगलसूत्र को गिरवी रखकर सीमा ने पेश की मिसाल, चप्पलों ने बनाया 'लखपति दीदी', दिल को छू लेगी कहानी

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में लगे सरस पवेलियन में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक,लखपति दीदी सीमा रविराज कांबले की कहानी महिलाओं के लिए है प्रेरणादायी.

कोल्हापुरी चप्पलों के स्टॉल वाली सीमा की कहानी है प्रेरणादायक
कोल्हापुरी चप्पलों के स्टॉल वाली सीमा की कहानी है प्रेरणादायक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 6:19 PM IST

शशिकला सिंह की रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) में इस बार हॉल नंबर 8, 9 और 10 में लगा सरस पवेलियन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वजह है देश के अलग-अलग राज्यों से यहां आईं लखपति दीदियां, जो अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.

सरस पवेलियन में पहुंची 300 लखपति दीदियां : बता दें कि सरस पवेलियन में लगभग 150 स्टॉलों पर करीब 300 लखपति दीदियां अपने-अपने राज्यों के यूनिक प्रोडक्ट लेकर पहुंची हैं. पवेलियन की सबसे खास बात यह है कि यहां हर जगह महिलाओं का ही प्रभुत्व नजर आ रहा है जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है. 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले मेले में लोगों को कई नए सामान और जानकारियां मिल रही है.

मंगलसूत्र को गिरवी रखकर सीमा ने पेश की मिसाल (ETV Bharat)

कोल्हापुरी चप्पलों के स्टॉल वाली सीमा की कहानी है प्रेरणादायक: भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए लोगों के स्टॉल यहां लगे हैं. छोटे से सरस पवेलियन में पूरा 'लघु भारत' देखने को मिल रहा है, जहां हर राज्य की संस्कृति, कला और परंपराओं की झलक दिखाई दे रही है ,इनमें से ही एक स्टॉल कोल्हापुरी चप्पलों का है. इस स्टॉल की ओनर हैं सीमा रविराज कांबले. इनकी कहानी हर उस महिला के लिए ऊर्जादायक और प्रेरणादायक है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन वो अपने परिवार को एक सुखद और संपन्न जीवन देना चाहती है.

सीमा रविराज कांबले समाज के सामने है मिसाल: जी हां आज आपको हम मिलवाते हैं ऐसी ही मेहनत और सहिष्णुता की मिसाल सीमा रविराज कांबले से. सीमा बताती हैं कि 8 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी.वो मुश्किल से अपना घर चला पाती थीं. उन्हें अपने आगे के जीवन की बहुत चिंता होती थी. वो अपनी बेटी को लेकर भा काफी चिंतित रहती थी. बेटी की शादी के लिए एक लाख रूपय जुटाना उनके लिए सपना था वो डरती थी कि मैं अपने बेटी की शादी बिना पैसों के कैसे कर पाउंगी.

बीते 8 वर्षों से मेले में हिस्सा ले रही है सीमा
बीते 8 वर्षों से मेले में हिस्सा ले रही है सीमा (ETV Bharat)

सीमा ने अपने मंगलसूत्र को बनायी अपनी शक्ति : सीमा ने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर जिस छोटे से व्यवसाय की शुरूआत की वो आज सीमा के मेहनत और हौसले की वजह से छतनार वृक्ष बन गया. जिससे सीमा के जीवन में अब सुकून का साया है. सीमा कोल्हापुरी चप्पल बनाती हैं और खुद ही उसको बेचती भी हैं. उन्होंने बिजनेस की शुरूआत शून्य से की थी, लेकिन आज वह अपने परिवार को संपन्न जीवन दे रही हैं. आठ साल की कड़ी मेहनत के बाद अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो 2 दिसंबर को है उसके लिए 10 लाख रुपए भी जुटा लिए हैं.

परिवार के लिए ताकत: सीमा ने ईटीवी भारत से भारी गले और नम आंखों के साथ बात करते हुए बताया कि सीमा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतनी काबिल ही जाएंगी कि परिवार को आर्थिक सपोर्ट कर पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी. जब काम की शुरुआत की थी तब हाथ में कुछ भी नहीं था. अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख कारोबार का सारा सामान खरीदा और काम की शुरुआत की. उस समय मंगलसूत्र ही सीमा के लिए सहारा साबित हुआ.

सीमा की बेटी है मां का दाहिना हाथ
सीमा की बेटी है मां का दाहिना हाथ (ETV Bharat)
बीते 8 वर्षों से मेले में हिस्सा ले रही है सीमा : सीमा भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के सरस आजीविक मेले की लखपति दीदी को तौर पर पहुंची हैं. वह बीते 8 वर्षों से मेले में हिस्सा ले रही हैं. हर बार एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को पूरा करने आती हैं. सीमा का कहना है कि इस काम को उड़ान देने के लिए उनका परिवार हमेशा साथ रहता है.

सीमा की बेटी है मां का दाहिना हाथ : सीमा बताती हैं कि फिलहाल सीमा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनकी बड़ी बेटी उनके लिए दाहिना हाथ है. कारोबार को विकसित करने में उसकी अहम भूमिका रही है. वहीं इस बार वह भी मेले में उनके साथ आई है और बिक्री करने में उनकी मदद कर रही है. इतना ही नहीं जब वह काम पर रहती हैं तो उनकी बेटी घर का पूरा काम संभाल कर मां को अपने काम में ध्यान और समय लगाने के लिए प्रेरित करती है.

कोल्हापुरी चप्पलों के स्टॉल वाली सीमा की कहानी है प्रेरणादायक
कोल्हापुरी चप्पलों के स्टॉल वाली सीमा की कहानी है प्रेरणादायक (ETV Bharat)
मां के संघर्षों से मिली ताकत: सीमा की बेटी आर्या रविराज कांबले बताती है कि मां उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं. बचपन से उनको संघर्ष करते हुए देखा लेकिन अब उनको देख कर खुशी होती है कि अब वह एक सफल कारोबारी बन गई हैं. उनके इस काम से परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है. उम्मीद करती हूं कि अगर जीवन में आगे मुझे भी मौक़ा मिलेगा तो मैं भी अपनी मां की तरह ही एक लखपति दीदी बनना चाहूंगी.


महिलाओं के लिए सीमा का संदेश : सीमा का मानना है कि हर महिला को घर से बाहर निकलकर कोई न कोई काम जरूर करना चाहिए. इससे उनकी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. बता दें कि सीमा का स्टॉल सरस आजीविक मेले में हॉल नंबर 8 में मौजूद है. उनके पास 3 साल के बच्चे से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए कोल्हापुरी चप्पलें हैं. जिनकी कीमत 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है.

