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वंदे मातरम् की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बना एडवांस्ड स्टडी शिमला, उपराष्ट्रपति वर्चुअली हुए शामिल

खराब मौसम के कारण शिमला नहीं पहुंच पाने पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:55 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS) में शुक्रवार को राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां 'सरदार पटेल की दृष्टि: एकीकरण, अखंडता और संघवाद' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और 'वंदे मातरम्: एक यात्रा’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन खराब मौसम के कारण शिमला नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया.

'वंदे मातरम्' की 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को किया गया प्रदर्शित

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'वंदे मातरम्: एक यात्रा', प्रदर्शनी रही. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस प्रदर्शनी में इसके ऐतिहासिक सफर को विस्तार से प्रस्तुत किया गया. प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम में 'वंदे मातरम्' की भूमिका, इसकी शुरुआती रिकॉर्डिंग, दुर्लभ दस्तावेज और प्रारंभिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी प्रदर्शित किए गए. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना है.

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कार्यक्रम को संबोधित करते राज्यपाल कविंद्र गुप्ता (@IIAS-SHIMLA)

कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का हुआ विमोचन

इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 'वंदे मातरम्' पर आधारित कॉफी टेबल बुक, 'Darshan of Radhakrishnan: Eternal and Temporal' विषयक संगोष्ठी कार्यवाही तथा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर आधारित बहुभाषी काव्य संग्रह का भी विमोचन किया. कार्यक्रम में IIAS की अध्यक्षा प्रो. शशि प्रभा कुमार, निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी, ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक प्रफुल्ल केतकर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में शोधार्थी मौजूद रहे.

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कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का हुआ विमोचन (@IIAS-SHIMLA)

'सरदार पटेल ने भारत की एकता को मजबूत किया'

अपने संबोधन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को एक सूत्र में बांधता है. राज्यपाल ने कहा कि 'वंदे मातरम्' भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है और यह प्रदर्शनी युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया.

वर्चुअल माध्यम से जुड़े उपराष्ट्रपति

खराब मौसम के कारण शिमला नहीं पहुंच पाने पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा, साहस और त्याग का प्रतीक रहा है. उन्होंने कहा कि आज देश ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है. उन्होंने कहा कि आविष्कार किसी देश को विकसित बनाते हैं, लेकिन महान राष्ट्र महान विचारों से बनते हैं. सरदार पटेल ने केवल रियासतों का ही नहीं, बल्कि देशवासियों के दिलों का भी एकीकरण किया और एक मजबूत भारत की नींव रखी. उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के विचारों और 'वंदे मातरम्' के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए एक मजबूत, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें.

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वर्चुअल माध्यम से जुड़े उपराष्ट्रपति (@IIAS-SHIMLA)

कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां और संगोष्ठियां केवल इतिहास को याद करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण, संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करती हैं. आयोजकों ने बताया कि 'वंदे मातरम्: एक यात्रा' प्रदर्शनी आने वाले समय में भी शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी रहेगी.

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