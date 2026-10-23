ब्रिटिश दौर की इमारत में चमकेगी कांगड़ा पेंटिंग, तैयार की गई आर्ट गैलरी, हिमाचली संस्कृति के होंगे दर्शन
IIAS संस्थान में ‘कांगड़ा कलम : द पहाड़ी मिनिएचर’ कला दीर्घा स्थापित की गई है. आठ कलाकारों की कृतियों के जरिए इसे सजाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:04 PM IST
शिमला: ऐतिहासिक घटनाक्रमों की गवाह रही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS) की दीवारों पर कांगड़ा कलम के रंग नजर आएंगे. यहां 'कांगड़ा कलम : द पहाड़ी मिनिएचर' नाम से एक आर्ट गैलरी स्थापित की गई है. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के हीरक जयंती समारोह के समापन दिवस पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस स्थायी कला दीर्घा का उद्घाटन किया.
इस गैलरी में आठ कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इनमें छह कांगड़ा कलम चित्रकार ओम प्रकाश सयामपारी, धनी राम ,सुरेश कुमार, रजीव कुमार,सचिन कुमार शीतल शर्मा और दो चंबा रूमाल कलाकार रीना डेन और प्रतिभा की कलाकृतियां शामिल हैं. कांगड़ा कलम के जरिए पहाड़ के उस जनजीवन को रंगों में उतारा गया है, जो आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे पीछे छूट रहा है. कांगड़ा धाम बनाने की पारंपरिक विधि से लेकर ढोलरू और झीर समुदाय की लोक परंपराओं तक, यहां प्रदर्शित चित्र हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की अनकही कहानी बयां करते हैं.
हिमाचल की पुरातन पंरपंरा के रंग आएंगे नजर
संस्थान के पूर्व शोधकर्ता डॉ. पंकज गुप्ता, जाने माने साहित्यकार राजा बसीन और संस्थान के संयुक्त प्रयासों से करीब एक वर्ष की परियोजना के बाद ये गैलरी तैयार हुई है. इस आर्ट गैलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहाड़ी लघुचित्रों को केवल देवी देवताओं, धार्मिक आख्यानों और राजदरबारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आम लोगों के जीवन और उन परंपराओं को भी जगह दी गई है, जिनका पहाड़ी समाज की पहचान में अहम योगदान रहा है.
कांगड़ा जिले की प्रसिद्ध धाम परंपरा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है. इसमें विशेष व्यंजन तैयार करने वाले बोटी समुदाय की भूमिका और पारंपरिक तरीके से भोजन पकाने की प्रक्रिया को उकेरा गया है. वहीं, बसंत ऋतु के आगमन पर गांव गांव जाकर उसके गुणगान करने वाले ढोलरू समुदाय की परंपरा को भी चित्रों में स्थान मिला है. कभी ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही यह परंपरा अब बेहद सीमित रह गई है.
झीर समुदाय की लोक परंपरा भी आकर्षण का केंद्र
गैलरी में झीर समुदाय के जीवन से जुड़े चित्र भी लोगों का ध्यान खींचते हैं. यह समुदाय गांव गांव जाकर लोक प्रस्तुतियां करता था, जिनमें देवी देवताओं से जुड़े भजन और पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल रहती थीं. इसके बदले ग्रामीण उन्हें अनाज और दक्षिणा देते थे. बदलते समय के साथ यह परंपरा भी कमजोर पड़ती जा रही है.
इसके अलावा गद्दी समुदाय के रहन सहन और पहाड़ी समाज की दैनिक गतिविधियों को भी चित्रों में दर्शाया गया है. इन कलाकृतियों की बारीकियों को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से करीब से देखा जा सकता है. खेतों में हल चलाते किसान, टोकरी लेकर जाती महिलाएं, आंगन में लोकगीत गाते लोग और देवताओं की शोभायात्रा जैसे दृश्य पहाड़ी जीवन की सहजता और सांस्कृतिक विविधता को सामने लाते हैं.
प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तकनीकों से तैयार कृतियां
जून 2026 में संस्थान में आयोजित पांच दिवसीय लघुचित्र कला कार्यशाला ने इस पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कार्यशाला में पारंपरिक कलाकारों ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्राकृतिक रंगों, पारंपरिक उपकरणों और बारीक चित्रांकन तकनीकों का इस्तेमाल किया.
लोकजीवन को समझने के लिए पुस्तक का लोकार्पण
इस आर्ट गैलरी में कांगड़ा लघुचित्रों पर आधारित एक पुस्तक in indigenous indian art, kangra miniatures: an indigenous indian art perspective भी रखी गई है. इसके लेखक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी और डॉ. पंकज गुप्ता हैं. ये प्रकाशन कांगड़ा लघुचित्रों के माध्यम से पहाड़ी लोकजीवन, ग्रामीण परिवेश और स्थानीय सांस्कृतिक अनुभवों को समझने का प्रयास है.
पहाड़ी चित्रकला को संरक्षित करने की जरूरत
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में दो वर्ष तक शोध कर चुके डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि 'हिमाचल की पहाड़ी लघुचित्रकला समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना बेहद जरूरी है. संस्थान में ब्रिटिश शासनकाल और देश की आजादी से जुड़े ऐतिहासिक विषयों का महत्वपूर्ण संग्रह है, लेकिन हिमाचल की कला और संस्कृति की झलक नहीं थी. इसी विचार से यहां कांगड़ा कलम की स्थायी कला दीर्घा स्थापित करने की योजना बनाई गई.'
पंकज गुप्ता ने बताया कि नवंबर 2025 में संस्थान से परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हुआ. इसके तहत पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कांगड़ा कलम के प्रसिद्ध चित्रकारों ने भाग लिया. इसके बाद आठ चित्रकारों को गैलरी के लिए अलग अलग विषय दिए गए. चित्रों को तैयार करने में करीब तीन महीने लगे और सभी कलाकारों ने संस्थान परिसर में उन्हें अंतिम रूप दिया.
डॉ. गुप्ता के अनुसार, कांगड़ा कलम गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कला है. राजा संसार चंद के शासनकाल में इसे विशेष प्रोत्साहन मिला, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया. वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहाड़ी लघुचित्रकला का पाठ्यक्रम शुरू होना इस दिशा में अहम कदम रहा. इस कला को सीखने में वर्षों लगते हैं, इसलिए युवा पीढ़ी की रुचि बढ़ाने के लिए विजुअल आर्ट कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इससे जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए.
37 सालों से कांगड़ा कलम साध रहे धनीराम
कांगड़ा कलम के बहुत बड़े और शुरुआती घराने नैनसुख से जुड़े चित्रकार धनीराम पिछले 37 वर्षों से इस पारंपरिक कला को साध रहे हैं. आईआईएएस की गैलरी में उनके दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें पहाड़ी धाम और ढोलरू गायन से जुड़ी परंपराओं को दर्शाया गया है.
ईटीवी भारत से बातचीत में धनीराम ने बताया कि 'मेरे पिता साधारण चित्र बनाया करते थे. उनसे प्रेरित होकर मैंने कांगड़ा कलम के प्रसिद्ध गुरुओं से इस कला की शिक्षा ली, जिस तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उसी तरह लघुचित्रकला की भी अपनी घराना परंपरा है.'
धनीराम के अनुसार, आज इस कला को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक तरीके से इसे सिखाने की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है. कला को जीवित रखने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है. प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों, खासकर विजुअल आर्ट संस्थानों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इससे संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
मामा से सीखी कांगड़ा कलम
पिछले 29 वर्षों से कांगड़ा कलम चित्रकारी कर रहे सुरेश कुमार के दो चित्र आईआईएएस की कला दीर्घा में प्रदर्शित किए गए हैं. इनमें एक चित्र झीर समुदाय की लोक प्रस्तुतियों और नुक्कड़ नाटकों पर आधारित है, जबकि दूसरे में भगवान शिव और माता पार्वती को उनके पुत्रों के साथ दर्शाया गया है.
सुरेश कुमार ने बताया कि 'मैंने अपने मामा धनीराम से चित्रकारी सीखी, जो नैनसुख घराने से जुड़े हैं. ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती रही है, लेकिन अब इस परंपरा में पहले के मुकाबले कमी आई है. भावी पीढ़ियों को इस कला से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहाड़ी लघुचित्रकला का पाठ्यक्रम शुरू होना महत्वपूर्ण कदम था.'
अगले 100 साल तक इसी रूप में सहेजी जाएगी गैलरी
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि 'देश की विविध कलाओं को संरक्षित करना संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है. कई पारंपरिक कलाएं समय के साथ लुप्त हो चुकी हैं. ऐसे में हिमाचल की कांगड़ा कलम चित्रकला को विलुप्त होने से बचाने के लिए यह पहल की गई है.'
उन्होंने बताया कि संस्थान में कांगड़ा कलम पर खुली कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नौवीं पीढ़ी के चित्रकारों ने भाग लिया. कार्यशाला सफल रही और इसमें शामिल कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां संस्थान को समर्पित कीं.
निदेशक के अनुसार, 'कला और संस्कृति को बढ़ावा देना संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है. गैलरी को इस तरह स्थापित किया गया है कि आने वाले 100 वर्षों तक इसे इसी स्वरूप में संरक्षित रखा जा सके. संस्थान में हर वर्ष दो लाख से अधिक पर्यटक आते हैं. ऐसे में इस गैलरी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग कांगड़ा कलम और हिमाचल की समृद्ध कलात्मक विरासत से परिचित हो सकेंगे.'
जानिए क्या है कांगड़ा कलम
कांगड़ा कलम हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक लघुचित्रकला शैली है, जिसे पहाड़ी चित्रकला की उत्कृष्ट शैलियों में गिना जाता है. इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में गुलेर क्षेत्र में हुई थी. महाराजा संसार चंद (1775–1823) के शासनकाल में इस कला का स्वर्णिम दौर आया और कांगड़ा घाटी में इसका व्यापक विकास हुआ. धार्मिक प्रसंगों से लेकर प्रकृति तक का चित्रण: कांगड़ा कलम के पारंपरिक चित्रों में भगवान श्रीकृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत और रसिकप्रिया जैसे विषय प्रमुख रहे हैं. इस शैली में महिलाओं के भावपूर्ण चेहरे, कमल जैसी आंखें, तीखी ठुड्डी और प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण को विशेष पहचान मिली है. नदियों, झरनों, देवदार के पेड़ों और हरियाली को भी बेहद बारीकी से उकेरा जाता है.
प्राकृतिक रंग और बारीक तुलिका
पारंपरिक कांगड़ा चित्रों में खनिजों और वनस्पतियों से तैयार प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. बारीक चित्रांकन के लिए विशेष रूप से तैयार तुलिकाओं का उपयोग होता है. परंपरागत चित्रों में हस्तनिर्मित कागज भी इस्तेमाल किया जाता था. पंडित सेऊ, उनके पुत्र मनकू और नैनसुख इस पहाड़ी चित्रकला परंपरा के प्रमुख नामों में शामिल हैं. ये सभी राजदरबार में चित्रकार होते थे. इन्होंने कई राजाओं के चित्र बनाए हैं. इनके बनाए कई चित्र लंदन और चंडीगढ़ के संग्राहलयों में रखे गए हैं. इन चित्रकारों और उनके वंशजों ने पहाड़ी लघुचित्रकला को विशिष्ट पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई. कांगड़ा चित्रकला को वर्ष 2012 में भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण मिला, जिससे इसकी विशिष्ट कलात्मक पहचान और पारंपरिक विरासत को मान्यता मिली.
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