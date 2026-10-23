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ब्रिटिश दौर की इमारत में चमकेगी कांगड़ा पेंटिंग, तैयार की गई आर्ट गैलरी, हिमाचली संस्कृति के होंगे दर्शन

IIAS संस्थान में तैयार की गई कांगड़ा पेंटिंग की आर्ट गैलरी ( ETV Bharat )

शिमला: ऐतिहासिक घटनाक्रमों की गवाह रही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS) की दीवारों पर कांगड़ा कलम के रंग नजर आएंगे. यहां 'कांगड़ा कलम : द पहाड़ी मिनिएचर' नाम से एक आर्ट गैलरी स्थापित की गई है. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के हीरक जयंती समारोह के समापन दिवस पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस स्थायी कला दीर्घा का उद्घाटन किया.

इस गैलरी में आठ कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इनमें छह कांगड़ा कलम चित्रकार ओम प्रकाश सयामपारी, धनी राम ,सुरेश कुमार, रजीव कुमार,सचिन कुमार शीतल शर्मा और दो चंबा रूमाल कलाकार रीना डेन और प्रतिभा की कलाकृतियां शामिल हैं. कांगड़ा कलम के जरिए पहाड़ के उस जनजीवन को रंगों में उतारा गया है, जो आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे पीछे छूट रहा है. कांगड़ा धाम बनाने की पारंपरिक विधि से लेकर ढोलरू और झीर समुदाय की लोक परंपराओं तक, यहां प्रदर्शित चित्र हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की अनकही कहानी बयां करते हैं.

IIAS संस्थान में तैयार की गई कांगड़ा पेंटिंग की आर्ट गैलरी (ETV Bharat) हिमाचल की पुरातन पंरपंरा के रंग आएंगे नजर संस्थान के पूर्व शोधकर्ता डॉ. पंकज गुप्ता, जाने माने साहित्यकार राजा बसीन और संस्थान के संयुक्त प्रयासों से करीब एक वर्ष की परियोजना के बाद ये गैलरी तैयार हुई है. इस आर्ट गैलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहाड़ी लघुचित्रों को केवल देवी देवताओं, धार्मिक आख्यानों और राजदरबारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आम लोगों के जीवन और उन परंपराओं को भी जगह दी गई है, जिनका पहाड़ी समाज की पहचान में अहम योगदान रहा है. कांगड़ा जिले की प्रसिद्ध धाम परंपरा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है. इसमें विशेष व्यंजन तैयार करने वाले बोटी समुदाय की भूमिका और पारंपरिक तरीके से भोजन पकाने की प्रक्रिया को उकेरा गया है. वहीं, बसंत ऋतु के आगमन पर गांव गांव जाकर उसके गुणगान करने वाले ढोलरू समुदाय की परंपरा को भी चित्रों में स्थान मिला है. कभी ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही यह परंपरा अब बेहद सीमित रह गई है. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (ETV Bharat) झीर समुदाय की लोक परंपरा भी आकर्षण का केंद्र गैलरी में झीर समुदाय के जीवन से जुड़े चित्र भी लोगों का ध्यान खींचते हैं. यह समुदाय गांव गांव जाकर लोक प्रस्तुतियां करता था, जिनमें देवी देवताओं से जुड़े भजन और पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल रहती थीं. इसके बदले ग्रामीण उन्हें अनाज और दक्षिणा देते थे. बदलते समय के साथ यह परंपरा भी कमजोर पड़ती जा रही है. इसके अलावा गद्दी समुदाय के रहन सहन और पहाड़ी समाज की दैनिक गतिविधियों को भी चित्रों में दर्शाया गया है. इन कलाकृतियों की बारीकियों को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से करीब से देखा जा सकता है. खेतों में हल चलाते किसान, टोकरी लेकर जाती महिलाएं, आंगन में लोकगीत गाते लोग और देवताओं की शोभायात्रा जैसे दृश्य पहाड़ी जीवन की सहजता और सांस्कृतिक विविधता को सामने लाते हैं. कांगड़ा पेंटिग तैयार करता चित्रकार (ETV Bharat) प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तकनीकों से तैयार कृतियां जून 2026 में संस्थान में आयोजित पांच दिवसीय लघुचित्र कला कार्यशाला ने इस पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कार्यशाला में पारंपरिक कलाकारों ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्राकृतिक रंगों, पारंपरिक उपकरणों और बारीक चित्रांकन तकनीकों का इस्तेमाल किया. लोकजीवन को समझने के लिए पुस्तक का लोकार्पण इस आर्ट गैलरी में कांगड़ा लघुचित्रों पर आधारित एक पुस्तक in indigenous indian art, kangra miniatures: an indigenous indian art perspective भी रखी गई है. इसके लेखक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी और डॉ. पंकज गुप्ता हैं. ये प्रकाशन कांगड़ा लघुचित्रों के माध्यम से पहाड़ी लोकजीवन, ग्रामीण परिवेश और स्थानीय सांस्कृतिक अनुभवों को समझने का प्रयास है. पहाड़ी चित्रकला को संरक्षित करने की जरूरत भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में दो वर्ष तक शोध कर चुके डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि 'हिमाचल की पहाड़ी लघुचित्रकला समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना बेहद जरूरी है. संस्थान में ब्रिटिश शासनकाल और देश की आजादी से जुड़े ऐतिहासिक विषयों का महत्वपूर्ण संग्रह है, लेकिन हिमाचल की कला और संस्कृति की झलक नहीं थी. इसी विचार से यहां कांगड़ा कलम की स्थायी कला दीर्घा स्थापित करने की योजना बनाई गई.' पंकज गुप्ता ने बताया कि नवंबर 2025 में संस्थान से परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हुआ. इसके तहत पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कांगड़ा कलम के प्रसिद्ध चित्रकारों ने भाग लिया. इसके बाद आठ चित्रकारों को गैलरी के लिए अलग अलग विषय दिए गए. चित्रों को तैयार करने में करीब तीन महीने लगे और सभी कलाकारों ने संस्थान परिसर में उन्हें अंतिम रूप दिया. डॉ. गुप्ता के अनुसार, कांगड़ा कलम गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कला है. राजा संसार चंद के शासनकाल में इसे विशेष प्रोत्साहन मिला, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया. वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहाड़ी लघुचित्रकला का पाठ्यक्रम शुरू होना इस दिशा में अहम कदम रहा. इस कला को सीखने में वर्षों लगते हैं, इसलिए युवा पीढ़ी की रुचि बढ़ाने के लिए विजुअल आर्ट कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इससे जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए. आठ चित्रकारों ने तैयार की IIAS में आर्ट गैलरी (ETV Bharat)