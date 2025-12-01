ETV Bharat / state

थाईलैंड में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वाराणसी पहुंची हैंडबॉल खिलाड़ी सुमन यादव, बोली- एशिया लेवल खेलना लक्ष्य

8 देशों ने लिया भाग, गोल्ड मेडल लाने लक्ष्य: जूनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 24-28 नवंबर के बीच थाईलैंड के पटाया शहर में हुई थी. इसमें वाराणसी की सुमन यादव 14 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा थी. इसमें भारत, मेजबान थाईलैंड सहित कई अन्य देशों की टीम शामिल हुई थीं. सुमन यादव ने एयरपोर्ट पर स्वागत होने पर कहा कि बहुत अच्छा लगा रहा है. सभी लोग स्वागत करने के लिए आएं.

सुमन के एयरपोर्ट पहुंचने पर ढोल नगाड़े बजाकर और फूल की मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया. सुमन के जीत से उत्साहित उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के महासचिव अमित पांडेय ने कहा कि अगली बार वाराणसी में गोल्ड मेडल आएगा. इसके लिए कड़ी मेहनत की जाएगी.

वाराणसी: वाराणसी की हैंडबॉल खिलाड़ी सुमन यादव ने थाईलैंड में हुई अंतरराष्ट्रीय जूनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है. सोमवार को उनका गृह जिले वाराणसी लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ. सुमन के स्वागत के लिए हैंडबॉल खिलाड़ी, कोच, माता-पिता और परिवार के सदस्य मौजूद थे.

उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए हम लोगों ने काफी प्रेक्टिस किया था, हमारा एक महीने का कैंप लगाया गया था. इसमें हम लोगों ने हर चीजों को लेकर ट्रेनिंग दी गई थी. थाईलैंड में 8 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था. सुमन ने कहा कि आगे एशिया लेवल तक खेलना है, जो सिल्वर आया है, उसे गोल्ड में बदलना है.

सुमन को मेहनत के कारण मिली सफलता: सुमन यादव की माता रेखा ने बताया कि सुमन ने वाराणसी सहित देश का नाम रोशन किया है. वो बहुत खुश हैं. सुमन ने अपने गांव, गुरु का मान बढ़ाया है. उनकी बेटी ने बहुत मेहनत की है. प्रैक्टिस के बाद घर में आकर काम भी करती है. बेटी को पूरी तरह मदद की जाती है, वो जितना खेलना चाहेगी उतना उसका आगे बढ़ाया जाएगा.

रोज सुबह 4 बजे जागती है सुमन: सुमन के पिता शारदा प्रसाद ने बताया कि जो सफलता मिली है, उसके पीछे बेटी की कड़ी मेहनत है.सुबह 4 बजे उठ जाना और 5 बजे तक प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच जाना. उसके बाद 9:00 बजे घर आकर घर के काम करना.

बनारस के खिलाड़ी अगली बार गोल्ड मेडल लाएंगे: श्यामा हैंडबॉल अकादमी के प्रशिक्षक अमित पांडेय ने बताया कि आईएचएफ ट्रॉफी प्रतियोगिता पटाया में हुई थी. इसमें सुमन यादव सिल्वर मेडल जीती थीं. सिर्फ दो गोल से उज़्बेकिस्तान की टीम प्रथम स्थान पर रही. वहां पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था. भारत लगातार हर मैच जीता. यूथ और जूनियर में हमारा दूसरा स्थान था. इसी तरह बच्चों के लिए आगे भी काम किया जाएगा. अगली बार गोल्ड मेडल लाने की कोशिश की जाएगी. सुमन यादव बनारस की तीसरी खिलाड़ी हैं.

