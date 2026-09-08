प्रयागराज में DM का सख्त रुख; जनसुनवाई में मौजूद रही IGRS की पूरी टीम, आवेदकों से लिया फीडबैक
अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्रा ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 9:22 PM IST
प्रयागराज : जिले में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल पर दर्ज होने वाली जनशिकायतों की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जनसुनवाई के दौरान आईजीआरएस सेल की टीम को भी मौके पर बैठाया जा रहा है, ताकि शिकायतों की वास्तविक स्थिति की तत्काल पड़ताल की जा सके.
अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्रा ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी निस्तारण शासनादेश के अनुरूप तथ्यात्मक होने चाहिए. उन्होंने बताया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने के लिए आईजीआरएस टीम को सीधे जनसुनवाई पटल पर बिठाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही परीक्षण कर संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करना है.
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा शिकायतों के निस्तारण की लगातार क्रॉस-चेकिंग की जा रही है. इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही, शिकायत सेल द्वारा शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर फीडबैक लिया जाता है कि मौके पर जाकर जांच की गई या नहीं और वे निस्तारण से संतुष्ट हैं या नहीं?
एडीएम ने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में फीडबैक के दौरान सुधार की गुंजाइश पाई गई है. इसको ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर पूरी तरह गुणवत्तापरक और शासनादेश के नियमों के तहत होना चाहिए.
जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान स्वयं एक-एक शिकायत की फाइलों का गहनता से अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. एडीएम सिटी ने कहा कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए पाबंद किया गया है.
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