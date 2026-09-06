IGNTU अमरकंटक की छात्रा ने उठाया घातक कदम, जीपीएम में चल रहा इलाज
अमरकंटक में बीसीए की एक छात्रा ने जान देने की कोशिश की. उसे गंभीर हालत में जीपीएम रेफर किया गया है. मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2026 at 4:15 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में बीसीए की एक छात्रा ने जान देने की कोशिश की. रविवार की सुबह छात्रा ने यह जानलेवा कदम उठाया. छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे गौरेला पेंड्रा मरवाही रेफर किया गया. छात्रा को गंभीर हालत में जीपीएम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
शहडोल की रहने वाली है छात्रा
छात्रा शहडोल की रहने वाली है. वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकण्टक में रहकर पढ़ाई कर रही है. वह बीसीए फाइनल ईयर की छात्रा है और रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल में रहती है. रविवार सुबह हॉस्टल के कमरे में उसके साथ रहने वाली छात्राएं कुछ समय के लिए बाथरूम की ओर गई थीं. इस दौरान वह कमरे में अकेली थी और उसने घातक कदम उठा लिया.
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास की छात्राओं और हॉस्टल प्रबंधन ने छात्रा को यूनिवर्सिटी के अस्पताल में पहुंचाया. वहां चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने छात्रा को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया तथा सीपीआर भी किया. प्रारंभिक उपचार के बाद छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए उसे विश्वविद्यालय की एंबुलेंस से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला अस्पताल भेजा गया. जिला अस्पताल में छात्रा का उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है.
छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है. डॉक्टर लगातार उसकी देख रेख कर रहे हैं-डॉ विपिन भारद्वाज, डॉक्टर, जिला अस्पताल, जीपीएम
इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में छात्राएं और छात्र चिंतित है. छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया. यह अब जांच का विषय है. जांच के बाद इस केस में और भी खुलासा हो सकेगा.