IGNOU का 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल को, उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि
IGNOU के दीक्षांत समारोह की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. अप्रैल 7 को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
Published : March 30, 2026 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह समारोह 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के मैदान गढ़ी स्थित इग्नू मुख्यालय में होगा. इसके साथ ही देशभर के इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी यह कार्यक्रम एक साथ संपन्न होगा, जिससे दूरदराज के छात्रों को भी इस अवसर का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.
उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि
इस वर्ष के दीक्षांत समारोह को खास बनाने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे. यह अवसर छात्रों के लिए न केवल अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने का होगा, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी देगा.
The 39th Convocation of the University will be conducted in IGNOU Headquarters on 7th April, 2026 and simultaneously in the IGNOU RCs across the Country. The Hon'ble Vice-President of India Shri C.P. Radhakrishnan ji has kindly consented to be the Chief Guest on the occasion. pic.twitter.com/tuynM1KOpe— IGNOU (@OfficialIGNOU) March 30, 2026
चयनित छात्रों को मिलेगा आमंत्रण
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र दीक्षांत समारोह में भाग ले सकेंगे जिन्होंने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है और अपनी उपस्थिति के लिए सहमति दी है. इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र यह तय करेंगे कि किन-किन कोर्सेज के छात्रों को समारोह में आमंत्रित किया जाएगा. इससे आयोजन को व्यवस्थित और सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.
डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया
दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्रों को उनके प्रमाण पत्र वहीं प्रदान किए जाएंगे. वहीं, जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, वह अगले दिन से अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से अपनी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने यह भी व्यवस्था की है कि कुछ छात्रों को उनके प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.
शुल्क से जुड़ी जरूरी जानकारी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया गया है कि जिन छात्रों ने अब तक 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया है, वह पोर्टल खुलने के बाद ऑनलाइन माध्यम से यह शुल्क जमा कर सकते हैं. शुल्क जमा करने के बाद ही वह डिग्री प्राप्त करने के पात्र होंगे. यह प्रक्रिया सभी योग्य छात्रों के लिए अनिवार्य रखी गई है.
देशभर के छात्रों के लिए खास अवसर
इग्नू का यह दीक्षांत समारोह हर साल लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय केंद्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित करने से अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा.
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