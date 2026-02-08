ETV Bharat / state

IGNOU का प्लेसमेंट अभियान, देशभर में छात्रों के लिए खुले करियर के नए द्वार, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

IGNOU प्रशासन ने बताया कि इस प्लेसमेंट अभियान में फिनटेक, IT और BPO सेक्टर की कई प्रमुख कंपनियां भाग ले रही हैं.

IGNOU का प्लेसमेंट अभियान
IGNOU का प्लेसमेंट अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 1:34 PM IST

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) अपने छात्रों और पूर्व छात्रों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है. इग्नू का कैंपस प्लेसमेंट सेल (CPC) फरवरी 2026 में देश के छह प्रमुख रीजनल सेंटर्स पर एक साथ प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर रहा है, जिसमें हजारों युवाओं के लिए करियर के नए अवसर खुलेंगे.

IGNOU प्रशासन ने कहा कि 10 से 13 फरवरी के बीच बीजापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु और देहरादून रीजनल सेंटर्स पर जॉब प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी. इन प्लेसमेंट ड्राइव में कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड क्षेत्र के इच्छुक छात्र और पूर्व छात्र भी भाग ले सकेंगे.

फिनटेक, IT और BPO सेक्टर की बड़ी कंपनियां होंगी शामिल: IGNOU प्रशासन ने कहा कि इस प्लेसमेंट अभियान में फिनटेक, IT और BPO सेक्टर की कई प्रमुख कंपनियां भाग ले रही हैं. कंपनियों द्वारा जिन पदों के लिए भर्तियां की जा रही हैं, उनमें असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स जनरलिस्ट, सेल्स एक्सपर्ट, कलेक्शन ऑफिसर सहित अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इन पदों के साथ आकर्षक सैलरी पैकेज और इंसेंटिव भी दिए जाएंगे.

फ्रेशर और अनुभवी दोनों कर सकते हैं आवेदन: IGNOU का प्लेसमेंट सेल ग्रेजुएट और अंडर-ग्रेजुएट छात्रों के साथ-साथ पूर्व छात्रों से भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है. फ्रेशर और अनुभवी दोनों तरह के उम्मीदवार इस ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं. उम्मीदवारों से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की अपेक्षा की गई है.

किन दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा: प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फॉर्मल ड्रेस में अपडेटेड सीवी, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी, IGNOU आईडी कार्ड, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मार्कशीट (ओरिजिनल और फोटोकॉपी) और अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा.

पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य: बता दें कि सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. उम्मीदवार https://www.ignou.ac.in/viewFile/CPC/notification/PlacementDrive_PanIndia_CPC_IGNOU.pdf लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

