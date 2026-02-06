ETV Bharat / state

फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में बनाएं करियर, IGNOU ने शुरू किया BSc कोर्स; जानें पूरी डिटेल्स

अपैरल डिजाइन में B.Sc. कोर्स किया लॉन्च ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल से चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) के तहत फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में B.Sc. शुरू किया है. यह नया प्रोग्राम इग्नू के स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन (SOCE) के माध्यम से ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में संचालित किया जाएगा. कार्यक्रम को UGC के करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के अनुसार डिजाइन किया गया है.

क्या है इस प्रोग्राम की खासियत:

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में B.Sc. प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को टेक्सटाइल साइंस, फैशन डिजाइन और गारमेंट कंस्ट्रक्शन में मजबूत सैद्धांतिक आधार के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल्स देना है. यह कोर्स वैज्ञानिक समझ को क्रिएटिव डिजाइन और टेक्निकल ट्रेनिंग से जोड़ता है, ताकि छात्र इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें. उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और प्रोफेशनल दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है.

प्रोग्राम के उद्देश्य:

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि छात्रों को फैब्रिक और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की समझ विकसित करना, फैब्रिक और अपैरल प्रोडक्शन के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स देना, फैब्रिक और अपैरल सेक्टर की विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता विकसित करना शामिल किया गया है.

योग्यता, अवधि और शुल्क:

योग्यता: 10+2 (विज्ञान के साथ)

शिक्षा का माध्यम: अंग्रेजी

अवधि: न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष

शुल्क: ₹11,000 प्रति वर्ष (पंजीकरण व विकास शुल्क अलग से)

प्रोग्राम क्रेडिट: 3 वर्षों में कुल 120 क्रेडिट

परीक्षा मोड: वार्षिक