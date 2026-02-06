ETV Bharat / state

फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में बनाएं करियर, IGNOU ने शुरू किया BSc कोर्स; जानें पूरी डिटेल्स

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल से चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) के तहत फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में B.Sc. शुरू किया.

अपैरल डिजाइन में B.Sc. कोर्स किया लॉन्च
अपैरल डिजाइन में B.Sc. कोर्स किया लॉन्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल से चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) के तहत फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में B.Sc. शुरू किया है. यह नया प्रोग्राम इग्नू के स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन (SOCE) के माध्यम से ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में संचालित किया जाएगा. कार्यक्रम को UGC के करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के अनुसार डिजाइन किया गया है.

क्या है इस प्रोग्राम की खासियत:

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि फैब्रिक और अपैरल डिजाइन में B.Sc. प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को टेक्सटाइल साइंस, फैशन डिजाइन और गारमेंट कंस्ट्रक्शन में मजबूत सैद्धांतिक आधार के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल्स देना है. यह कोर्स वैज्ञानिक समझ को क्रिएटिव डिजाइन और टेक्निकल ट्रेनिंग से जोड़ता है, ताकि छात्र इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें. उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और प्रोफेशनल दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है.

प्रोग्राम के उद्देश्य:

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि छात्रों को फैब्रिक और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की समझ विकसित करना, फैब्रिक और अपैरल प्रोडक्शन के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स देना, फैब्रिक और अपैरल सेक्टर की विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता विकसित करना शामिल किया गया है.

योग्यता, अवधि और शुल्क:

योग्यता: 10+2 (विज्ञान के साथ)
शिक्षा का माध्यम: अंग्रेजी
अवधि: न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष
शुल्क: ₹11,000 प्रति वर्ष (पंजीकरण व विकास शुल्क अलग से)
प्रोग्राम क्रेडिट: 3 वर्षों में कुल 120 क्रेडिट
परीक्षा मोड: वार्षिक

मल्टीपल एग्जिट विकल्प:

NEP 2020 के अनुरूप इस प्रोग्राम में छात्रों को कई एग्जिट विकल्प दिए गए हैं. पहले वर्ष के बाद UG सर्टिफिकेट (फैब्रिक और अपैरल डिजाइन), दूसरे वर्ष के बाद UG डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद B.Sc. (फैब्रिक और अपैरल डिजाइन) और चौथे वर्ष के बाद B.Sc. (ऑनर्स) में डिग्री दी जाएगी.

अध्ययन सामग्री और पहुंच:

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि छात्रों को प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले सीखने वालों तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके.

करियर के अवसर:

इस प्रोग्राम के ग्रेजुएट टेक्सटाइल/फैब्रिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, अपैरल पैटर्न मेकर, टेक्निकल डिजाइनर, फैशन इलस्ट्रेटर, मर्चेंडाइजर, बायर, विजुअल मर्चेंडाइजर और फैशन एजुकेटर/ट्रेनर में करियर बना सकते हैं. प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में अवसर मौजूद हैं, जिनमें सरकारी स्किल सेंटर, फैशन कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं. इच्छुक छात्र अपनी स्किल्स के दम पर स्टार्टअप शुरू कर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन: प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल https://ignouadmission.samarth.edu.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

